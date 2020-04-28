Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Путин продлил майские праздники, изоляцию, нерабочие дни с сохранением зарплаты

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Народ просит денег и погулять.

А вместо этого

На очередном совещании с главами ведомств Путин объявил, что пик эпидемии еще не пройден. Угроза вируса (и что хуже, его последствий) еще крайне высока. 

6,7 и 8 мая – рабочие дни между майскими праздниками президент объявил нерабочими с сохранением заработной платы. И таким образом продлил для тех, кто пользуется оплачиваемой изоляцией, выходные до 11 мая включительно.

Правительству во главе с Мишустиным президент поручил подготовить очередной пакет мер поддеркжи бизнеса, ИП и самозанятых. Спасибо, мы , как говорится, еще предыдущие пакеты не вскрыли.

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