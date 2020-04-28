Народ просит денег и погулять.

А вместо этого

На очередном совещании с главами ведомств Путин объявил, что пик эпидемии еще не пройден. Угроза вируса (и что хуже, его последствий) еще крайне высока.

6,7 и 8 мая – рабочие дни между майскими праздниками президент объявил нерабочими с сохранением заработной платы. И таким образом продлил для тех, кто пользуется оплачиваемой изоляцией, выходные до 11 мая включительно.

Правительству во главе с Мишустиным президент поручил подготовить очередной пакет мер поддеркжи бизнеса, ИП и самозанятых. Спасибо, мы , как говорится, еще предыдущие пакеты не вскрыли.

Как изменился Бумажный НДС ?

? Какие статьи УК могут грозить бухгалтеру в серой компании?

могут грозить бухгалтеру в серой компании? Как из России выводят деньги за границу и зачем? Читайте об этом в блоге команды НДС Минус. Хотите получать практические знания по налогам и бухгалтерии? Тогда переходите в блог НДС Минус: https://clc.to/ndsteam

Под контролем

Власти собираются ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов.

ФНС разъяснила, как переносятся сроки налоговых проверок.

А Роструд рассказал, как подтвердить наступление ЧС и уволить работников по статье 83 ТК, то есть по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

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