Народ просит денег и погулять.
А вместо этого
На очередном совещании с главами ведомств Путин объявил, что пик эпидемии еще не пройден. Угроза вируса (и что хуже, его последствий) еще крайне высока.
6,7 и 8 мая – рабочие дни между майскими праздниками президент объявил нерабочими с сохранением заработной платы. И таким образом продлил для тех, кто пользуется оплачиваемой изоляцией, выходные до 11 мая включительно.
Правительству во главе с Мишустиным президент поручил подготовить очередной пакет мер поддеркжи бизнеса, ИП и самозанятых. Спасибо, мы , как говорится, еще предыдущие пакеты не вскрыли.
- Как изменился Бумажный НДС?
- Какие статьи УК могут грозить бухгалтеру в серой компании?
- Как из России выводят деньги за границу и зачем?Читайте об этом в блоге команды НДС Минус. Хотите получать практические знания по налогам и бухгалтерии?Тогда переходите в блог НДС Минус: https://clc.to/ndsteam
Под контролем
Власти собираются ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов.
ФНС разъяснила, как переносятся сроки налоговых проверок.
А Роструд рассказал, как подтвердить наступление ЧС и уволить работников по статье 83 ТК, то есть по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
Вопросы
- В пустоту: наглость налоговиков когда-нибудь кончится? О резиновой камералке в обзоре форума «Клерка».
- К ИП: как думаете, вы вправе получить статус безработного и требовать пособие, как белые люди? Объясняем.
- На которые нет ответов: трудовые обстоятельства нерабочих дней.
Ваша вопрошающая редакция