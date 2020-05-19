Аренду можно будет расторгнуть в одностороннем порядке. А если нужно просто снизить издержки по аренде?

В Госдуме прошел первое чтение законопроект, принятие которого даст арендаторам право расторгать договор аренды в одностороннем порядке.

Правом расторгать договор аренды в одностороннем порядке наделят только добросовестных арендаторов.

Под это определение попадают те, кто вовремя вносил плату за помещение до принятия режима ограничительных мер в связи с коронавирусом, чьи доходы упали более чем на 50%.

Согласно документу, расторгать договор аренды можно будет без уплаты так называемых отступных арендодателю.

Против таких поправок уже выступили компании Абрамовича и Гуцериева. Выглядят они вот так:«Арендатор по договору аренды, заключенному в отношении недвижимого имущества до принятия в 2020 году органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции настоящего Федерального закона) решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации, надлежащим образом исполнявший свои обязанности до принятия такого решения, вправе отказаться в одностороннем порядке от указанного договора без взимания любых плат, в том числе за односторонний отказ от договора, убытков в виде упущенной выгоды, убытков при прекращении договора, предусмотренных статьей 3931 Гражданского кодекса Российской Федерации, связанных исключительно с досрочным расторжением договора...«. Тут немного переведем дух, а теперь к условиям: «при условии снижения его ежемесячных доходов более чем на 50 % с момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации путем направления арендодателю уведомления об отказе от договора». И про обеспечительный платеж: «При этом обеспечительный платеж, если он предусмотрен договором и внесен арендатором, подлежит возврату, за исключением случая, если после принятия органом государственной власти указанного решения арендатором были не исполнены или ненадлежащим образом исполнены обязательства, не связанные с выплатой арендных платежей».

Однако, как быть, если аренду хотелось бы сохранить? Если не хочется терять удобный офис, или производственное помещение? Можно попробовать снизить издержки по аренде.

Специалисты КСК ГРУПП предлагают следующее решение: снижение арендных платежей и предоставление отсрочки

Сейчас актуально, потому что:многие компании приостановили работу и несут убытки в связи с арендой;

появились законы, которые позволяют уменьшить арендные платежи или получить отсрочку.

Мы можем помочь: получить арендатору льготу по арендной плате (освобождение от ее уплаты или снижение размера).

Для этого исходя из «ограничительных» законов субъектов РФ и положений договора, определяем стратегию получения льгот по арендной плате, помогаем в сборе доказательств, составляем письма арендодателю со ссылкой на законы, доказательства и льготы по арендной плате, ведем переговоры с арендодателем (переписка, общение по телефон, ВКС) для заключения дополнительного соглашения на уменьшение арендной платы.

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