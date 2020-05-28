Банки продолжают сокращать лимиты по кредиткам. Стоит ли вообще сейчас связываться с кредитами?

В последний месяц все больше банков сокращают кредитные лимиты, предварительно уведомляя клиентов. Это касается не только тех, кто регулярно допускает просрочки по платежам, но и добросовестных плательщиков.

По данным газеты «Ведомости», банки неохотно раскрывают новую кредитную политику, объясняя ухудшение условий обслуживания тяжелой экономической ситуацией в стране или же участившимися случаями мошенничества.

Если клиент не согласен с уменьшением кредитного лимита, он может обратиться в банк с заявлением на его увеличение или опротестовать его снижение в судебном порядке, однако, добиться успеха будет непросто.

Юрист практики структурирования бизнеса КСК ГРУПП Джавид Эйюбов в комментарии «Ведомостям» отметил: «Добиться положительного решения в суде для заемщика практически невозможно, если договором предусмотрена возможность изменения кредитного лимита».

Кстати, это началось еще в апреле, клиенты жаловались на снижение лимитов по кредиткам. Некоторые банки аргументировали это тем, что клиент долго не пользовался кредиткой, и у банка нет актуальных данных о его платежеспособности. А другие, как уже было сказано, ссылаются на тяжелую экономическую ситуацию в стране.

Все верно, деньги на кредитной карте — не деньги держателя карты. Это деньги банка. И он сам может решать, давать их вам в данный момент, или нет. Как правило, это в договоре закреплено, и вряд ли банк даст это требование из договора исклчить при его заключении. В подавляющем большинстве случаев, договор банка составлен по принципу «не нравится — не ешь».

С кредитами для бизнеса сейчас тоже не все гладко. Власти анонсировали несколько разных кредитных программ для бизнеса. Тут и кредиты на зарплаты и пополнение оборотных средств, и на льготных условиях. Только вот не всем их могут дать, поскольку не каждый бизнес может соответствовать условиям для получения кредита.

Думаем, вы и сами понимаете, что нужно очень осторожно брать кредиты во время кризиса.

Даже льготные, беспроцентные и с гарантиями государства. Поскольку возвращать их все равно придется, а если у компании не будет средств, активов и имущества чтобы их покрыть — возвращать их придется руководству компании (субсидиарная ответственность).

Если есть риски, что бизнес вряд ли доживет до конца режима ограничений — стоит подумать о его грамотном закрытии с минимизацией рисков для его владельцев и руководства.

У специалистов КСК ГРУПП есть решение. Подготовка к банкротству и защита активов.

Подготовка к банкротству и защита активов. Сейчас актуально, потому что:

не все компании выйдут из кризиса;

необходимо подумать над защитой активов и рисками субсидиарной ответственности уже сейчас.

Мы можем помочь: подготовиться к банкротству — учесть все возможные риски, включая субсидиарную ответственность, разработать механизм защиты активов и план банкротных мероприятий. Оставляйте контакты ниже, мы все расскажем: