Переезд иностранной компании в «российский оффшор» как способ законной налоговой экономии

Не так давно на «Клерке» писали, что в «российских оффшорах» собираются снизить ставку налога на дивиденды до 5%.

Правительство на прошлой неделе выпустило распоряжение № 1723-р, утвердившее соответствующую «Дорожную карту» по трансформации делового климата.

Вкупе с налоговым маневром для IT-компаний, это могло бы стать неплохим способом вернуть в Россию российские же IT-компании, которые в данный момент зарегистрированы за рубежом. Особенно им нравятся такие юрисдикции, как Кипр, Мальта, Люксембург.

Правда, для этих компаний не только привлекательный налоговый климат является решающим фактором для возвращения. Есть проблемы с защитой бизнеса, с судебной системой, а также, невысокая доля российского IT-рынка на фоне мирового. Но, возможно, эта льгота немного перевесит чашу весов в пользу нашей страны.

Комментирует Станислав Ляпцев, заместитель руководителя практики структурирования бизнеса КСК ГРУПП:

«С учетом увеличения налоговой ставки по соглашениям об избежании двойного налогообложения с Кипром, Мальтой и Люксембургом до 15% — предложение сделать ставку 5% для международных холдинговых компаний выглядит первой настоящей льготой для тех компаний, которые переехали в САР. Сейчас довольно сложно найти те преимущества, которые несет САР для клиентов — поэтому переезд не выглядит для них интересной идеей, особенно с учетом всех требований, которые необходимо выполнить. После принятия этой льготы — САРы могут стать интересны гораздо более широкой группе клиентов — не только крупным компаниям, попавшим под санкции, но и среднему бизнесу — например, тем же кипрским или мальтийским компаниям, попавшим под изменение налоговой ставки на дивиденды. Поэтому, идея уменьшения ставки до 5% — это именно то преимущество, которое может подтолкнуть бизнес переежать в САР».

САР, или специальные административные районы — по сути, российские оффшорные зоны на острове Русский (Владивосток) и на острове Октябрьский (Калининград). Они появились в России сравнительно недавно, в 2018 году. Сниженная налоговая ставка действительно может повлиять на их привлекательность для бизнеса, возможно, даже и для иностранного.

Кстати, с учетом весенних изменений, и взятия страной курса на повышение налогообложения на дивиденды, выводимых в оффшоры до 15%, именно переезд в САР с пониженной ставкой в 5% позволит законно сэкономить на налогах.

Специалисты КСК ГРУПП также предлагают следующее решение: Структурирование бизнеса с участием нерезидентов (если в составе есть нерезиденты или есть платежи по займам на нерезидентов).

Сейчас актуально, потому что: увеличивается налог у источника до 15% в большинстве соглашений об избежание двойного налогообложения; есть время до конца года, чтобы изменить структуру и подготовиться к новым реалиям.

Мы можем помочь:

изменением структуры владения российской компании с участием нерезидента;

применением сквозного подхода при выплате дивидендов;

переездом компании-нерезидента в САР;

добровольным признанием иностранной компании российским налоговым резидентом;

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