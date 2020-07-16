В «российских оффшорах» ставку налога на дивиденды хотят снизить до 5%

Резидентам САР (специальных административных районов) пообещали уменьшить ставку налога на дивиденды 5% вместо существующих 15%.

Соответствующие проекты планируется подготовить к сентябрю 2020 года, и принять в мае-июне 2021 года.

«Дорожную карту» по трансформации делового климата утвердило правительство в распоряжении № 1723-р (есть во вложении).

Специальные административные районы на острове Русский (Владивосток) и на острове Октябрьский (Калининград) появились в России сравнительно недавно, в 2018 году. Из еще называют «российские оффшоры».

На фоне повышения налоговых ставок для выводов средств в оффшоры, такие как Кипр, Мальта, такие поправки кажутся вполне логичными.

Правда,налоги далеко не главный фактор в решении о смене юрисдикции.

«Бизнес учитывает правовые аспекты, степень защиты права собственности, общую обстановку в стране», — заключает партнер EY Марина Белякова.

По материалам «РБК».