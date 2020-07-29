Как избежать трудовых споров при переводе сотрудников на удаленку? И помогут ли в этом поправки в ТК?

Недавняя ситуация с карантином продемонстрировала, что действующее трудовое законодательство к удаленному формату взаимодействия работодателя и работника было не готово.

Как следствие, 16 июня в Госдуму был внесен законопроект № 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы», регламентирующий удаленную работу сотрудников.

«Многие документально это не оформляют, так как нет четкого ответа о возможности сочетания дистанционной деятельности и работы в офисе», — прокомментировала ситуацию журналу «Профиль» руководитель кадровой службы КСК ГРУПП Аида Ибрагимова.

Действительно, в действующей редакции ТК, в главе 49.1 не существует понятия «удаленная работа». Есть понятия надомной и дистанционной работы. Надомники — производят продукцию, работающие дистанционно — не обязательно. В обоих случаях необходимо заключить дополнительное соглашение с сотрудником, о чем не приходилось говорить в условиях пандемии. Работодатели просто уведомляли по телефону, по электронной почте, при помощи мессенджеров, что, мягко говоря, не соответствует текущему законодательству.

Только в конце апреля этого года Минтруд выпустил письмо № 14-2/10/П-3710, где разделил виды занятости сотрудников на дистанционную, удаленную работу и работу на дому.

Поправки в Трудовой кодекс предусматривают упрощенные правила перевода сотрудников на «удаленку» в исключительных случаях: при катастрофах, авариях, пожарах, наводнениях, землетрясениях, эпидемиях и прочих форс-мажорах. Законодатели предлагают установить три вида занятости: дистанционную (удалённую), временную дистанционную (удалённую) и комбинированную (работа в офисе или на производстве в сочетании с работой из дома или другого места).

«Основной плюс такого упрощенного порядка в том, что не нужно оформлять дополнительные соглашения с каждым человеком об удаленной работе, для этого достаточно издание локального нормативного акта», — объясняет Аида Ибрагимова.

Однако к законопроекту есть и вопросы.

«Если дополнительное соглашение можно не заключать, то как доказать, что удаленная работа введена с согласия сотрудника? Достаточно ли его просто ознакомить с локальным актом, или же надо будет брать какое-то заявление и направлять уведомление о согласии? Если нужно будет оформление каких-то документов, то этот порядок нельзя назвать упрощенным», — считает эксперт.

Небольшое распространение дистанционной занятости в России до пандемии эксперты объясняют не только сложностью оформления документов, но и отсутствием контроля над сотрудниками.

«Этот режим показывает низкую производительность труда: человек считает, что имеет свободный график и может трудиться тогда, когда посчитает нужным, работодателю сложно контролировать его», — объясняет Аида Ибрагимова.

Решить это можно включение норм в трудовой договор. Чтобы избежать конфликтых ситуаций с сотрудником, в трудовом договоре или дополнительном соглашении нужно прописать режим рабочего времени в условиях удаленной работы. В противном случае, в действие вступит ст. 312.4 ТК, в которой прямо указано, что дистанционный сотрудник устанавливает режим работы и отдыха по своему усмотрению.

Также стоит закрепить способы связи с сотрудником (мессенджеры, электронная почта, СРМ), документооборот, порядок использования корпоративного оборудования (к примеру, сотруднику выдан ноутбук). Если же сотрудник использует личное оборудование, ему положена компенсация, что также необходимо прописать.

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