Как исключить корпоративное мошенничество

По данным ведущих аудиторско-консалтинговых компаний, показатель неэффективности бизнеса в России оценивается в колоссальные цифры: 30% от себестоимости продукции.
Как исправить эту ситуацию и защитить активы от корпоративного мошенничества, рассказала журналу для современного бухгалтера «Расчёт» Елена Межуева, управляющий партнер КСК ГРУПП.
Среди причин низкой эффективности бизнеса эксперт называет:
- неотлаженные и не регламентированные бизнес-процессы,
- подбор персонала по принципу «доверия», а не по профессиональной пригодности,
- проблемы с планированием, как со стратегическим, так и с текущим,
- принятие управленческих решений «в моменте», «на основе интуиции», то есть без обоснования и вдумчивых расчетов,
- плохой уровень финансового учета.
Однако самым тревожным пунктом, по мнению Елены Межуевой, является высокий уровень корпоративного мошенничества и злоупотреблений со стороны сотрудников компаний.
Эксперт подробно рассказывает о таких инструментах защиты, как форензик и система внутреннего контроля (СВК).
Форензик — это форма аудита, финансового расследования, изначально направленного на выявление мошеннических схем внутри бизнеса. В случае обнаружения таких фактов аудиторы оформляют отчет, в котором фиксируются все выявленные факты злоупотреблений, подтвержденные объективными данными или документами.
СВК — это такая организация деятельности внутри компании, которая связывает перекрестными контрольными функциями все бизнес-процессы, и исключает возможность преднамеренной и непреднамеренной ошибки в финансовых и хозяйственных операциях еще до того, как информация попала в учетную систему, а в последующем обеспечивает достоверность учетных данных и финансовой отчетности.
Управление кадрами (Human Resources) — один из самых значимых факторов в развитии любой компании. Именно правильно подобранные сотрудники, как топ-менеджеры, так и рядовые работники, и система мотивации, позволяют добиваться высоких результатов даже при отсутствии крупных финансовых активов.
Кроме того, именно квалифицированный персонал и внутренние взаимоотношения в коллективе прямым образом влияют на привлекательность компании и отсутствие постоянной смены кадров.
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