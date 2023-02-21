Обзор новых форм отчетности работодателя в 2023 году

ЕФС-1 – это отчетность, которая сдается в новый фонд СФР, она заменила ранее действующие СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, ДСВ-3. Хоть форма и новая, но поля и принцип заполнения уже знакомы из прежних отчетов.

Также с 2023 года действует новая форма РСВ, произошли изменения в ранее существующем отчете. Кроме того внесли изменения в расчеты 6-НДФЛ и 3-НДФЛ.

Новый отчет персонифицированные сведения о физических лицах заменил действующую до 2023 года форму СЗВ-М.

А также в 2023 году в связи с введением ЕНП появилось уведомление об исчисленных налогах и взносах.

Персонифицированные сведения о физических лицах

Форму этого отчета утвердила ФНС приказом от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. Этот отчет первый раз компании сдают 27 февраля 2023 года, так как будет перенос с 25.02.2023 в связи с выходными днями (п. 7 ст. 431 НК). А по общим правилам отчет сдается ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Порядок заполнения отчета прописан в приложении № 4 приказа № ЕД-7-11/878@ и схож с заполнением раздела 3 обновленного расчета РСВ.

Отчет сдают в налоговую инспекцию по месту учета головного офиса и обособленных подразделений, которые имеют счет в банке и выплачивают вознаграждения сотрудникам и исполнителям по ГПД.

Форма персонифицированных сведений состоит из титульного листа и самих персональных данных физлиц и суммах их доходов.

В отчет нужно включать информацию по сотрудникам, состоящим с организацией в трудовых отношениях, исполнителям на ГПД, а также по тем, с кем у организации заключены договоры авторского заказа, лицензионные договоры, об отчуждении исключительного права.

Причем сведения в отчете нужно отражать и по тем лицам, которым был выплачен доход, и по тем, которые доход в отчетном периоде не получили.

Форма небольшая, в строках 020-060 указываются сведения о физлице. А информация о суммах выплат указывается в строке 070 отчета. Если сведения отсутствуют, то в этой строке нужно поставить прочерк.

В форме предусмотрена возможность аннулировать данные. Для этого в строке 010 нужно поставить признак «1».

Чтобы исправить ранее поданные сведения, в форме также нужно указать признак «1», но при этом в строках 020-070 указать верные сведения.

Соответственно, в первичном отчете признак «1» не ставится.

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Расчет РСВ

Этим же приказом от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ налоговая служба утвердила и новую форму РСВ. Изменения связаны с появлением нового фонда СФР, введением единого тарифа, новыми категориями застрахованных лиц и тем, кому положены льготы по взносам.

Отчетность подается раз в квартал не позднее 25 числа, следующего за отчетным кварталом.

Расчет состоит из титульного листа, четырех разделов и приложений к ним.

В Разделе 1 нужно указать сведения по всем страховым взносам, то есть по взносам на ОПС, ВНиМ, ОМС и на дополнительное пенсионное страхование.

К Разделу 1 добавили приложения. Их нужно заполнять, если компания имеет право на льготы по взносам.

Раздел 2 предназначен для крестьянских и фермерских хозяйств.

Раздел 3 нового РСВ посвящен персонифицированным сведениям. В подразделе 3.2.1 нужно указывать взносы не на ОПС, а исчисленные взносы по единому тарифу.

Раздел 4 заполняется только в особых случаях – при выплате доходов прокурорам, следователям, судьям. То есть большинство компаний этот раздел в свой отчет не включают.

Таким образом, если работодатель выплачивал доходы сотрудникам и исполнителям по ГПД, а также применяет общие тарифы, то форма РСВ будет состоять из: титульного листа;

раздела 1 с подразделом 1;

раздела 3.

Расчет 6-НДФЛ

ФНС утвердила новую форму 6-НДФЛ приказом от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@. Первый раз отчет 6-НДФЛ по новой форме нужно сдать за 1 квартал 2023 года.

Изменения в 6-НДФЛ были внесены в раздел 1 «Данные об обязательствах налогового агента».

В поле 020 теперь указывается налог, подлежащий перечислению за этот период вместо удержанного НДФЛ за последние три месяца отчетного периода.

Также в разделе 1 отчета 6-НДФЛ будет 4 поля: 021,022, 023 и 024. В эти поля нужно будет вносить данные о суммах налога, подлежащего перечислению по первому, второму, третьему и четвертому срокам перечисления отчетного квартала. Раньше для указания сроков перечисления были только поля 021 и 022.

Раздел 2 «Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога на доходы физических лиц» остался без изменений.

3-НДФЛ

Нельзя не упомянуть и новую форму декларации 3-НДФЛ. Она утверждена приказом налоговой службы от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880@ и применяется с 2023 года, с отчетности за 2022 год. Изменения в отчете связаны с изменениями, внесенными в НК.

Например, в связи с введением ЕНС в приложение к разделу 1 были внесены уточнения. В раздел 2 внесли новую строку, в которой теперь нужно показывать сведения об НДФЛ, если он подлежит возврату в связи с получением вычета в упрощенном порядке.

В приложении 2 к 3-НДФЛ нужно указать код освобождаемых доходов в виде полученных налогоплательщиком в 2022 году в собственность имущества или имущественных прав от иностранной организации, где он был контролирующим лицом (учредителем) по состоянию на 31 декабря 2021 года.

В приложении 5 к декларации 3-НДФЛ можно будет указать социальный вычет на физкультурно-оздоровительные услуги.

Уведомление об исчисленных налогах

Форма и порядок заполнения Уведомления об исчисленных налогах утверждены приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Уведомление следует подавать до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по тем налогам, по которым срок отчета наступает позже срока оплаты или отчетная форма не предусмотрена. Это новый отчет, введенный в связи с появлением единого налогового счета и единого налогового платежа.

В феврале, в связи с выходными, уведомление подается до 27.02.2023 по: НДФЛ (удержанному за период с 23 января по 22 февраля);

страховым взносам (за январь 2023 года);

по имущественным налогам организаций (за 2022 год).

Форма ЕФС-1

Единая форма персонифицированных сведений о физлицах (ЕФС-1) заменила сразу несколько отчетов, которые ранее сдавались в ФСС и ПФР. Теперь в связи с тем, что оба эти фонда объединились, нужно сдавать единый отчет ЕФС-1 в фонд СФР.

В отчет следует включать только разделы, в которых содержатся сведения. Каждый такой отчет с отдельно заполненным разделом следует предоставлять в свои сроки.

Например, при приеме на работу нового сотрудника, отчет ЕФС-1 в составе титульного листа и раздела 1 предоставляется не позже следующего дня после издания приказа о приеме.

В подраздел 1.1 раздела 1, который заменил бывшую СЗВ-ТД, нужно включать сведения не только по работникам по трудовым договорам, но и по исполнителям на ГПД.

Раздел сдают не позднее следующего рабочего дня после приема или увольнения или до 25 числа месяца следующего за кадровым событием – переводом, повышением квалификации и т.д.

Подраздел 1.2 раздела 1 отражает сведения о страховом стаже. Этот раздел заменяет действующий ранее СЗВ-СТАЖ, в него добавили районный коэффициент и информацию по СОУТ. Подраздел сдается до 25 января следующего за отчетным годом.

Вместе с подразделом 1.2 одновременно подают подраздел 2 раздела 1, если есть сведения о лицах, которые имеют право на досрочное получение пенсии.

Подраздел 1.3 раздела 1 предназначен для бюджетников. Его сдают ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Подраздел 3 раздела 1 включает сведения за работников, за которых уплачивались дополнительные взносы на накопительную пенсию. Его сдают ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Раздел 2 отчета заменяет ранее действующий 4-ФСС и посвящен страховым взносам от НС и ПЗ. Раздел сдается до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма П-4

Так как речь в этой статье идет об отчетности работодателей, то нельзя не упомянуть приказ Росстата от 30.11.2022 № 872, которым была утверждена новая редакция отчета № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников». Изменения вступили в силу 1 января 2023 года.

Теперь среднюю численность работников можно указывать с двумя десятичными знаками после запятой. Раньше она отражалась только с одним десятичным знаком.

Также в информации на своем сайте Росстат дал разъяснения по вопросу учета в П-4 добровольцев и мобилизованных.

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