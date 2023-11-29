Журнал «Управление персоналом» директор практики организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов предоставил экспертное мнение по преодолению сложившейся ситуации: алкоголь давно стал неотъемлемой частью культуры россиян, проникнутой в наши традиции на протяжении веков.
Прежде чем бороться с алкоголем на рабочем месте, необходимо разобраться: действительно ли он опасен во всех случаях?
Если креативный директор выпил пару бокалов в полдень, вероятность каких-либо серьезных последствий для работодателя минимальна. Но если подобное случится с водителем рейсового автобуса или стоматологом, ситуация иная.
При разработке методов противодействия работодателю важно учитывать несколько ключевых критериев:
должность сотрудника;
объем и регулярность употребления;
потенциальные риски для работодателя.
Самый простой способ решения проблемы — уволить. Но где брать новых работников, если на местном рынке труда их нет?
Наиболее действенный механизм капиталистического рынка труда — конкуренция работника за вакантное место.
Задача работодателя создать ее следующими методами:
Повышение зарплат до уровня прилегающего мегаполиса.
Организация транспорта для рабочих из соседних населенных пунктов.
Создание фонда качественного жилья для иногородних.
Комментарии8
Главный бухгалтер
Пьянству на работе - бой!
Господа, это же тост!
Ирина
У нас на работе в кабинете висит табличка:
"Добросовестные сотрудники должны пить на работе в открытую, чтобы руководитель понимал, что имеет дело не с трезвыми придурками, а с немного выпившими профессионалами".
Владислав
Другие нации не употребляют?🤔
Пьяный креативщик - находка работодателя😀
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
нее, особенно фины в Питере)) (до этого всего)
Главный бухгалтер
Хотелось бы уточнить пару бокалов чего, чтоб не попасть в просак))))
невозможно трезвым взглядом смотреть на творящееся вокруг безобразие
Главный бухгалтер
Какое безобразие! А можно в вашем безобразии поучаствовать?
"Когда врач сказала, что я алкоголик, я рыдала два часа"
"Я шла с работы, заходила в магазин, покупала сидр или вишневое пиво. Четыре-пять бутылок по пол-литра. Врубала или игрушку на компьютере, или киношку и выпивала все это за вечер. Ложилась спать в одиннадцать, а в восемь вставала вполне бодрая и веселая. Думаю, коллеги очень удивились бы, если б узнали, что я алкоголик".
Марине (имя изменено по просьбе героини) 35 лет, "глушить проблемы алкоголем" она начала еще в 20, но тогда это было "лайтово". "Я не очень веселый человек, не "позитивчик", — говорит она. — Большую часть жизни я считала себя ужасной неудачницей. Я не очень-то красивая, не очень-то умная, без нормального образования, без хорошей карьеры, у меня не складывается с мужчинами". Три года назад у Марины диагностировали депрессию: "Я пошла к врачу, поняв, что устаю, пока иду десять минут от метро до работы". Тогда же она съехалась с мужчиной, жить с которым оказалось сложно: "Мы ругались постоянно, нервы мои он не щадил вообще". И Марина стала каждый вечер начинать с порции алкоголя, потому что иначе "не могла зайти с ним в одну квартиру".