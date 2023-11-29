Пьянству на работе — бой?

Журнал «Управление персоналом» директор практики организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов предоставил экспертное мнение по преодолению сложившейся ситуации: алкоголь давно стал неотъемлемой частью культуры россиян, проникнутой в наши традиции на протяжении веков.

Прежде чем бороться с алкоголем на рабочем месте, необходимо разобраться: действительно ли он опасен во всех случаях?

Если креативный директор выпил пару бокалов в полдень, вероятность каких-либо серьезных последствий для работодателя минимальна. Но если подобное случится с водителем рейсового автобуса или стоматологом, ситуация иная.

При разработке методов противодействия работодателю важно учитывать несколько ключевых критериев:

должность сотрудника; объем и регулярность употребления; потенциальные риски для работодателя.

Самый простой способ решения проблемы — уволить. Но где брать новых работников, если на местном рынке труда их нет?

Наиболее действенный механизм капиталистического рынка труда — конкуренция работника за вакантное место.

Задача работодателя создать ее следующими методами: