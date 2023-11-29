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КСК ГРУПП
Управление персоналом

Пьянству на работе — бой?

В крупном промышленном центре Ленинградской области возник массовый дефицит персонала, вследствие злоупотребления алкоголем работников.
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Журнал «Управление персоналом» директор практики организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов предоставил экспертное мнение по преодолению сложившейся ситуации: алкоголь давно стал неотъемлемой частью культуры россиян, проникнутой в наши традиции на протяжении веков.

Прежде чем бороться с алкоголем на рабочем месте, необходимо разобраться: действительно ли он опасен во всех случаях?

Если креативный директор выпил пару бокалов в полдень, вероятность каких-либо серьезных последствий для работодателя минимальна. Но если подобное случится с водителем рейсового автобуса или стоматологом, ситуация иная.

При разработке методов противодействия работодателю важно учитывать несколько ключевых критериев:

  1. должность сотрудника;

  2. объем и регулярность употребления;

  3. потенциальные риски для работодателя.

Самый простой способ решения проблемы — уволить. Но где брать новых работников, если на местном рынке труда их нет?

Наиболее действенный механизм капиталистического рынка труда — конкуренция работника за вакантное место.

Задача работодателя создать ее следующими методами:

  • Повышение зарплат до уровня прилегающего мегаполиса.

  • Организация транспорта для рабочих из соседних населенных пунктов.

  • Создание фонда качественного жилья для иногородних.

Комментарии

8
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 41 минуту назад

    Главный бухгалтер

    Пьянству на работе - бой!

    Господа, это же тост!

  • Логотип IriEro
    IriEro 35 минут назад

    Ирина

    У нас на работе в кабинете висит табличка:

    "Добросовестные сотрудники должны пить на работе в открытую, чтобы руководитель понимал, что имеет дело не с трезвыми придурками, а с немного выпившими профессионалами".

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    35 минут назад

    Владислав

    алкоголь давно стал неотъемлемой частью культуры россиян

    Другие нации не употребляют?🤔

    Если креативный директор выпил пару бокалов в полдень, вероятность каких-либо серьезных последствий для работодателя минимальна.

    Пьяный креативщик - находка работодателя😀

    • Логотип nlukina
      nlukina
      24 минуты назад

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      Другие нации не употребляют?🤔

      нее, особенно фины в Питере)) (до этого всего)

  • Логотип revita
    revita 27 минут назад

    Главный бухгалтер

    Если креативный директор выпил пару бокалов

    Хотелось бы уточнить пару бокалов чего, чтоб не попасть в просак))))

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 12 минут назад

    невозможно трезвым взглядом смотреть на творящееся вокруг безобразие

    • Логотип fressigran@
      fressigran@ 3 минуты назад

      Главный бухгалтер

      Какое безобразие! А можно в вашем безобразии поучаствовать?

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B 28 секунд назад

        "Когда врач сказала, что я алкоголик, я рыдала два часа"

        "Я шла с работы, заходила в магазин, покупала сидр или вишневое пиво. Четыре-пять бутылок по пол-литра. Врубала или игрушку на компьютере, или киношку и выпивала все это за вечер. Ложилась спать в одиннадцать, а в восемь вставала вполне бодрая и веселая. Думаю, коллеги очень удивились бы, если б узнали, что я алкоголик".

        Марине (имя изменено по просьбе героини) 35 лет, "глушить проблемы алкоголем" она начала еще в 20, но тогда это было "лайтово". "Я не очень веселый человек, не "позитивчик", — говорит она. — Большую часть жизни я считала себя ужасной неудачницей. Я не очень-то красивая, не очень-то умная, без нормального образования, без хорошей карьеры, у меня не складывается с мужчинами". Три года назад у Марины диагностировали депрессию: "Я пошла к врачу, поняв, что устаю, пока иду десять минут от метро до работы". Тогда же она съехалась с мужчиной, жить с которым оказалось сложно: "Мы ругались постоянно, нервы мои он не щадил вообще". И Марина стала каждый вечер начинать с порции алкоголя, потому что иначе "не могла зайти с ним в одну квартиру".

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