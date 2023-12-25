Выплата дивидендов в 2023 году

Часть прибыли после налогообложения в виде дивидендов выплачивается акционерам АО или участникам ООО согласно положениям уставов. АО вправе выплатить дивиденды по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года, ООО — каждый квартал, раз в шесть месяцев, раз в год.

Поскольку размер чистой прибыли (после налогообложения) определяется по данным бухучета, то необходимо, чтобы отчетность за соответствующий период была уже подписана руководством. После этого необходимо убедиться в том, что соблюдены необходимые условия для выплаты дивидендов.

Условия для ООО и АО

В случае с ООО необходимо, чтобы были соблюдены следующие требования:

1. УК полностью оплачен (п. 1 ст. 29 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

2. Отсутствуют признаки банкротства (п. 2 ст. 3 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ) на момент принятия решения о выплате дивидендов и не появятся такие признаки после их выплаты.

3. Величина чистых активов больше УК и резервного фонда — на дату принятия решения и по результатам выплаты.

4. Отсутствуют долги по выплате действительной стоимости доли (части ее) перед участниками.

5. Нераспределенной прибыли достаточно для того, чтобы выплатить дивиденды с учетом НДФЛ и налога на прибыль. В противном случае размер дивидендов нужно сократить. Также участники ООО могут принять решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (п. 1 разъяснений ФНС от 05.10.2011 № ЕД-4-3/16389).

Выполнение условий 1, 2, 5 необходимо и при выплате дивидендов акционерам АО. Дополнительно установлены следующие требования, специфические для этой организационно-правовой формы. Так, величина чистых активов должна быть больше (на дату принятия решения и по результатам выплаты):

УК;

резервного фонда;

превышения ликвидационной стоимости над номинальной стоимостью привилегированных размещенных акций.

Необходимо также, чтобы уже были выкуплены акции, подлежащие выкупу (ст. 76 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ), и отсутствовали иные ограничения на выплату дивидендов (ст. 43 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ).

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Оформление решения о выплате дивидендов

В ООО оно оформляется протоколом общего собрания участников (акционеров) или решением единственного учредителя (ст. 28, 39 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ), которые удостоверяются нотариально (или в другом порядке, если он установлен уставом или ранее удостоверенным нотариально решением единственного участника / общего собрания (ст. 67.1 ГК)).

В АО такое решение также принимает единственный акционер или общее собрание акционеров (ст. 42, 47 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ). Уставы непубличных АО могут предусматривать, что решение о выплате промежуточных дивидендов принимает совет директоров (ст. 48закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ).

Далее на основе принятого решения составляют бухгалтерскую справку-расчет (ст. 9 закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ), в которой отражают расчет налога к уплате, суммы для перечисления и проводки.

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Вопросы налогообложения

При выплатах дивидендов физическим лицам, в том числе ИП и плательщикам НПД, общество выступает налоговым агентом по НДФЛ, при выплатах юридическим лицам — по налогу на прибыль

НДФЛ

Налоговая база — сумма всех выплаченных в календарном году дивидендов нарастающим итогом. Ставки таковы:

13% — для налоговых резидентов, если налоговая база по доходам от долевого участия в календарном году не вышла за пороговое значение в 5 млн руб.;

15% — для них же, если «порог» превысил 5 млн руб., а также для нерезидентов (при отсутствии другой ставки, установленной соответствующим соглашением).

Налог уплачивается в общие сроки (п. 6 ст. 226 НК), а именно, не позднее:

28 текущего месяца — за промежуток с 23 числа прошлого по 22 текущего месяца;

28.01 — за промежуток с 1 января по 22 января;

последнего рабочего дня календарного года — за период с 23 декабря по 31 декабря.

Налог на прибыль

База рассчитывается нарастающим итогом, без учета вычетов и иных доходов. Учитывается вся сумма дивидендов, которую выплатили в календарном году (ст. 275 НК).

Ставки налога, % Критерии применения 0 Например, если получатель дивидендов, российская фирма обладает 50 и более процентов долей в УК плательщика в течение не менее чем 365 дней подряд. 13 Если не соблюдены условия применения нулевой ставки (иных специальных ставок). 15 Если получатель дивидендов — иностранная компания и не соблюдены условия применения нулевой ставки*. 5 или 10 При выплате (получении) дивидендов международными холдингами (ст. 284 НК)*.

* Если иные ставки не предусмотрены соответствующими налоговыми соглашениями.

Налог должен быть уплачен не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена выплата (п. 4 ст. 287 НК).

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