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Платформенная занятость и социальные гарантии — несовместимы

Специалисты КСК подготовили для Журнала «Эксперт» и издательского дома «Ведомости» анализ ситуации с предоставлением социальных и трудовых гарантий исполнителям услуг на платформах Яндекс, Озон и иных агрегаторов.
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Поясняет директор практики организационного развития КСК к.ю.н. Михаил Меркулов:

«Платформенная занятость», как правовая категория, впервые упоминалась в законопроекте №275599-8 «О занятости населения РФ». В итоговой редакции закона № 565-ФЗ от 12.12.2023 г. данный термин был исключен.

В результате взаимоотношения исполнителей с информационно-телекоммуникационными платформами не являются трудовыми отношениями. Соответственно, применение социальных гарантий прав работников в прямую не применимо к исполнителям услуг.

Извлечение гражданами личных доходов с помощью цифровых платформ стало массовом явлением, конкурирующим с рынком наемного труда. В основе сотрудничества лежит самостоятельное принятие исполнителем правовых рисков от предпринимательской деятельности по обязательствам перед клиентами и платформой без социальных гарантий.

Как пример, отсутствие заказов на услуги исполнителя приведет к отсутствию оплаты его труда в конце месяца. В трудовых отношениях такая ситуация невозможна. Использование промежуточных юридических лиц для сервисов такси и курьеров выполняет функцию буфера, а не классического работодателя.

При оказании курьерских услуг платформы часто используют опцию страхования. Но в первую очередь страхование касается гарантий сохранности доставляемого имущества, переданного в доставку; нарушения прав третьих лиц, если курьер попал в ДТП; порчу имущества (транспортных средств доставки).

Действующая правовая конструкция взаимоотношений исполнителей, клиентов и платформ основана на гражданско-правовых договорах (оферте). Договор заключается сторонами путем присоединения (например, фактом использования сервиса, либо нажатием кнопок «согласен»).

В момент активации сервисов мало кто из исполнителей читает ссылки агрегаторов на десятки правил, положений, договоров, инструкций с которыми они «соглашаются». Правовые последствия такого «согласия» исчисляются в судебной практике сотнями споров в год между исполнителями и агрегаторами. Суды признают основные агрегаторы поставщиком информационно-справочных услуг (информационными посредниками), что исключает интерпретацию отношений с исполнителями в качестве трудовых.

Наиболее значимые и массовые споры платформ с исполнителями происходили в случаях одностороннего существенного изменения операторами условий расчетов, комиссий и штрафов. В силу массовости платформенной занятости возмущение исполнителей приводило к публичным протестам и их широкому медийному освещению.

Однако, правовые последствия для платформ не наступали, так как изменение в одностороннем порядке условий оплаты и расчетов заложены в договоры у всех операторов.

Многообразие платформ и сервисов образуют различные типы рисков, как для исполнителей, так и для клиентов. Наиболее массовые споры связанны с возникновением рисков:

  • утраты, порчи, некорректного исполнения заказов;

  • несвоевременного оказания услуг;

  • нарушения прав интеллектуальной собственности по товарным знакам;

  • ущерба третьим лицам;

  • в расчетах (незаконное списания, необоснованные долги, задержки в оплатах, необоснованные комиссии и штрафы).

Суды с операторами платформ носят гражданско-правовой характер, а не трудовой.

Востребованность платформ исполнителями и массовая вовлеченность граждан в оказание услуг с помощью платформ, свидетельствует о достаточности социальных и правовых гарантий исполнителей и их конкурентной привлекательности в сравнении с классическими трудовыми гарантиями.

Экономические стимулы побуждают граждан отказываться от социально гарантированных рабочих мест за 50 000 руб., переходя в социально не защищенную категорию исполнителей с доходом 150 000+ руб.

Платформы помогают исполнителям в предпринимательской деятельности получить эффективный сбыт услуг и товаров, их маркетинг, медиацию конфликтных ситуаций, безопасные расчеты с клиентами, но не являются социальными учреждениями по защите трудовых прав.

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