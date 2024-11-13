Налоговые правонарушения: какие последствия ждут бизнес

Общее о налоговых нарушениях
Привлечь к ответственности за совершение налогового правонарушения могут исключительно по тем основаниям, которые закреплены в Налоговом кодексе. К тому же факт совершения нарушения должен быть установлен в решении налогового органа, которое вступило в законную силу. При этом не имеет значения, совершено правонарушение умышленно или по неосторожности главное (ст. 110 НК).
Также не забываем и о том, что за совершение одного и того же налогового правонарушения могут привлечь к ответственности единожды (ст. 108 НК). И, что немаловажно, для налоговых правонарушений действует общий срок исковой давности — 3 года (ст. 113 НК).
Глава 16 НК содержит следующие виды налоговых правонарушений:
нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе (ст. 116 НК);
непредставление налоговых деклараций и расчетов (ст. 119 НК);
нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета) (119.1 НК);
грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов) (ст. 120 НК);
неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) (ст. 122 НК);
невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов (ст. 123 НК);
непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (ст. 126 НК);
неправомерное несообщение сведений налоговому органу (ст. 129.1 НК);
иные нарушения по отраслям и специфике деятельности (ст. 119.2, 122.1, 125, 126.1–126.3, 128–129.15 НК).
Каждый вид налогового правонарушения приводит к разной форме и размеру ответственности. При этом ответственность за налоговые нарушения бывает трех видов: налоговая, административная и уголовная. Рассмотрим их более подробно.
Налоговая ответственность
Налоговая ответственность выражается в виде штрафа (ст. 114 НК). Конкретные размеры штрафа установлены в гл. 16 и 18 НК. Рассмотрим самые основные.
Нарушение срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе (п. 1 ст. 116 НК) — 10 000 руб.
Ведение деятельности без постановки на учет в налоговом органе (п. 2 ст. 116 НК) — 10% от доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 40 000 руб.
Непредставление в срок налоговой декларации, расчета по страховым взносам (п. 1 ст. 119 НК) — 5% от неуплаченной суммы налога (страховых взносов) по такой декларации за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
Нарушение установленного способа представления налоговой декларации (ст. 119.1 НК) — 200 руб.
Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (ст. 120 НК):
10 000 руб., при условии, что эти деяния совершены в течение одного налогового периода, при отсутствии признаков налогового правонарушения;
30 000 руб. — деяния совершены в течение более одного налогового периода;
20% от неуплаченной суммы налога, но не менее 40 000 руб., — если налогоплательщик занизил налоговую базу.
Неуплата или неполная уплата сумм налога (п. 1, 3 ст. 122 НК) — 20% от неуплаченной суммы, 40% от неуплаченной суммы — если деяние совершено умышленно.
Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию или перечислению налогов (ст. 123 НК) — 20% от суммы, подлежащей удержанию или перечислению.
Непредставление налоговой данных, нужных для осуществления налогового контроля (ст. 126 НК) — 200 рублей за каждый непредставленный документ.
Неправомерное несообщение сведений налоговому органу (ст. 129.1 НК) — 5 000 руб., 20 000 руб. — при повторном привлечении к ответственности в течение года.
Размер штрафа может быть уменьшен минимум в два раза, если будут выявлены смягчающие обстоятельства. И увеличен в два раза при наличии отягчающих обстоятельств.
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Административная ответственность
В отличие от налоговой ответственности, которой подвергаются юридические лица, административную ответственность согласно КоАП несут должностные лица компании. Чаще всего — генеральный директор. Для налоговых правонарушений в КоАП предусмотрена глава 15.
Рассмотрим подробнее основные меры ответственности:
Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (п. 1 ст. 15.3 КоАП) — от 500 руб. до 1 000 руб.
Нарушение сроков представления налоговой декларации или расчета по страховым взносам (ст. 15.5 КоАП) — от 300 руб. до 500 руб.
Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (п. 1 ст. 15.6 КоАП) — от 300 руб. до 500 руб.
Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской, финансовой отчетности (ст. 15.11 КоАП) — от 5 000 руб. до 10 000 руб.
При повторном совершении — от 10 000 руб. до 20 000 руб. или дисквалификация на срок от одного года до двух лет.
Чтобы обезопасить генерального директора от административной ответственности, нужно доказать, что функции ведения учета или сдачи той или иной отчетности возложены на иное должностное лицо компании. Суды при разрешении подобных прений всегда встают на сторону компании (постановления от 20.05.2021 по делу № 5-668/353/21, по делу от 07.06.2021 № 5-873/21).
Уголовная ответственность
К уголовной ответственности могут быть привлечены только физические лица, непосредственные виновники, которые по своему умыслу, в целях личного обогащения совершили те или иные незаконные манипуляции. Это может быть генеральный директор, главный бухгалтер, собственник или бенефициар.
Для уголовной ответственности основополагающий фактор — размер ущерба, причиненного государству. Он должен быть крупным или особо крупным. Точные лимиты установлены в каждой конкретной статье. А вот при мелком ущербе привлечение к уголовной ответственности не предусмотрено.
Например, в случае уклонения от уплаты налогов физлицом уголовная ответственность наступает, если сумма задолженности по налогам за последние три финансовых года составила более 2,7 млн руб.
За такое правонарушение — оно считается крупным — предусмотрены разные виды наказания (ст. 198 УК):
штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или иного дохода за период от одного до двух лет;
принудительные работы сроком до одного года;
до шести месяцев ареста;
тюремное заключение на год.
Преступление считается совершенным в особо крупном размере, если сумма задолженности по налогам за последние три финансовых года превысила 13,5 млн руб. для физлица.
За него предусмотрены такие меры наказания:
штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или иного дохода за период от 18 месяцев до трех лет;
принудительные работы сроком до трех лет;
до трех лет тюремного заключения.
Если речь идет о налогах, которые должна платить компания, то их неуплата в размере 18,75 млн рублей и выше наказывается (ст. 199 и 199.1 УК):
штрафом в размере от 100 000 до 300 000 руб. или в размере зарплаты осужденного за период от одного года до двух лет;
принудительными работами на срок до двух лет;
арестом на срок до 6 месяцев;
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.
Неуплата налогов в размере 56,25 млн рублей и выше (особо крупный размер) повлечет одно из следующих наказаний:
штраф в размере от 200 000 до 500 000 руб. или в сумме заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет;
принудительные работы на срок до пяти лет;
лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.
По ст. 198, 199 и 199.1 УК есть одно важное обстоятельство — лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное данными статьями, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки, пени и штраф.
Отдельно уголовная ответственность предусмотрена за незаконное возмещение НДС. За него могут привлечь к ответственности по ст. 159 УК «Мошенничество». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере 1 млн рублей (п. 4 ст. 159 УК), минимальное — лишение свободы на срок до двух лет (п. 1 ст. 159 УК).
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