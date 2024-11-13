Налоговые правонарушения: какие последствия ждут бизнес

К уголовной ответственности могут быть привлечены только физические лица, непосредственные виновники, которые по своему умыслу, в целях личного обогащения совершили те или иные незаконные манипуляции. Это может быть генеральный директор, главный бухгалтер, собственник или бенефициар.

Для уголовной ответственности основополагающий фактор — размер ущерба, причиненного государству. Он должен быть крупным или особо крупным. Точные лимиты установлены в каждой конкретной статье. А вот при мелком ущербе привлечение к уголовной ответственности не предусмотрено.

Например, в случае уклонения от уплаты налогов физлицом уголовная ответственность наступает, если сумма задолженности по налогам за последние три финансовых года составила более 2,7 млн руб.

За такое правонарушение — оно считается крупным — предусмотрены разные виды наказания (ст. 198 УК):

штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или иного дохода за период от одного до двух лет;

принудительные работы сроком до одного года;

до шести месяцев ареста;

тюремное заключение на год.

Преступление считается совершенным в особо крупном размере, если сумма задолженности по налогам за последние три финансовых года превысила 13,5 млн руб. для физлица.

За него предусмотрены такие меры наказания:

штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или иного дохода за период от 18 месяцев до трех лет;

принудительные работы сроком до трех лет;

до трех лет тюремного заключения.

Если речь идет о налогах, которые должна платить компания, то их неуплата в размере 18,75 млн рублей и выше наказывается (ст. 199 и 199.1 УК):

штрафом в размере от 100 000 до 300 000 руб. или в размере зарплаты осужденного за период от одного года до двух лет;

принудительными работами на срок до двух лет;

арестом на срок до 6 месяцев;

лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Неуплата налогов в размере 56,25 млн рублей и выше (особо крупный размер) повлечет одно из следующих наказаний:

штраф в размере от 200 000 до 500 000 руб. или в сумме заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет;

принудительные работы на срок до пяти лет;

лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.

По ст. 198, 199 и 199.1 УК есть одно важное обстоятельство — лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное данными статьями, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки, пени и штраф.

Отдельно уголовная ответственность предусмотрена за незаконное возмещение НДС. За него могут привлечь к ответственности по ст. 159 УК «Мошенничество». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере 1 млн рублей (п. 4 ст. 159 УК), минимальное — лишение свободы на срок до двух лет (п. 1 ст. 159 УК).

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