Балансовая стоимость основных средств — это показатель не только стоимости активов на балансе, но и финансовой устойчивости компании. И здесь важна точность: намеренно завышенная стоимость рано или поздно раскроется и снизит доверие партнеров, заниженная — сыграет не в пользу руководителя при разделении бизнеса.
Что такое балансовая стоимость
Балансовая стоимость основных средств — это стоимость всех активов на балансе компании за вычетом амортизации и обесценения. В некоторых источниках используется понятие «остаточная стоимость».
У большинства компаний есть материальные и нематериальные активы, которые необходимо отражать в бухучете.
Материальные активы — это здания, машины, оборудование и все остальное, что имеет физическую оболочку. Простыми словами, это имущество компании, которое можно потрогать руками.
Материальные активы — это и есть основные средства организации, так как имеют материально-вещественную форму и другие признаки согласно Приложению 1 приказа Минфина от 17.09.2020 № 204н (утверждает ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»).
Нематериальные активы — это сайты, инвестиции, финансирование научных исследований и т.д.
Чтобы узнать, во сколько оценивается компания, необходимо сложить стоимость всех ее активов с учетом амортизации и обесценения.
Например, компания пять лет назад купила автомобиль за 2 млн рублей. Сейчас цена на автомобиль ниже, так как детали изнашиваются. Соответственно при оценке компании следует учитывать автомобиль не по цене 2 млн руб., а дешевле.
Для чего нужна балансовая стоимость
Балансовая стоимость основных средств — это показатель, который помогает понять, сколько стоит имущество компании на конкретный момент времени с точки зрения бухгалтерского учета. Она отражает стоимость основных средств, которая изначально была вложена в их покупку, строительство или производство, с учетом амортизации — постепенного износа этого имущества.
Балансовая стоимость основных средств показывает, какие активы есть у компании и как они «стареют» со временем.
Если компания, например, владеет зданием или оборудованием, их стоимость в бухгалтерском балансе будет постепенно уменьшаться из-за износа. Это помогает оценить, насколько эффективно используется имущество и когда его необходимо заменить или усовершенствовать.
Балансовая стоимость основных средств важна для тех, кто хочет проанализировать финансовое состояние компании.
Инвесторы, банки или партнеры смотрят на баланс, чтобы понять, сколько «реальных» активов у компании есть и насколько она стабильна. Если активы обесцениваются слишком быстро или их недостаточно, это может вызвать сомнения в надежности бизнеса. Балансовая стоимость необходима для анализа эффективности работы предприятия.
Балансовая стоимость служит основой для расчета амортизации и отражения в налоговом учете.
Компании обязаны учитывать амортизацию по определенным правилам, чтобы равномерно распределять затраты на основные средства в течение их полезного срока службы.
Балансовая стоимости основных средств помогает руководству компании планировать затраты на обновление активов.
Например, если оборудование уже сильно изношено (его балансовая стоимость близка к нулю), нужно готовиться к покупке нового или ремонту старого.
У компаний часто возникают вопросы, связанные с налогообложением и бухгалтерским учетом. Причины этому разные — у руководителя нет времени самому в этом разбираться, не хватает знаний у молодого специалиста, постоянно выходят изменения в законодательств. «КСК ГРУПП» — это консалтинг и помощь бизнесу по 15 направлениям: бухучет, налоги, право, аудит и т.д. Если вам нужно комплексное сопровождение, локальная помощь или просто хотите проконсультироваться, то свяжитесь с нами прямо сейчас.
Что относится к основным средствам
Основные средства — это имущество компании, которое используется в работе долгое время (от 12 месяцев) и приносит доход. Такие активы не продаются сразу, как товары на складе, а помогают вести бизнес: производить продукцию, оказывать услуги или управлять процессами.
Перечислим некоторые активы, которые относятся к основным средствам — здания, компьютеры, транспорт, хозинвентарь, оборудование.
Здания и сооружения
Это все объекты недвижимости, которые принадлежат компании и используются в ее деятельности. Сюда относятся офисы, склады, производственные цеха, магазины, ангары и даже гаражи для служебного транспорта. Например, если у компании есть офисное здание, где работают сотрудники, или склад для хранения товаров — это основные средства.
Компьютеры
Компьютерная техника также относится к основным средствам, если она используется для работы и служит компании долгое время. Это не только сами компьютеры, но и ноутбуки, серверы, мониторы, принтеры и другая офисная техника. Например, компьютер бухгалтера или сервер для хранения базы данных компании — это тоже основные средства.
Транспортные средства
Сюда входят автомобили, грузовики, автобусы и другая техника, которая используется для перевозки людей или грузов. Это могут быть служебные машины для сотрудников, фуры для доставки товаров или спецтехника для строительных работ. Например, если у компании есть служебный автомобиль для поездок к клиентам, его нужно учитывать как основное средство.
Хозяйственный инвентарь и инструменты
Это все, что используется в хозяйственной деятельности компании и помогает выполнять повседневные задачи. Например, стеллажи для хранения товаров, офисная мебель (столы, стулья, шкафы), а также дорогостоящие рабочие инструменты.
Оборудование
Это машины, станки и другая техника, которая нужна для производства продукции или выполнения работ. Например, у фабрики по производству мебели основным средством будет деревообрабатывающий станок. Для швейного ателье — швейные машины, а для строительной компании — бетономешалка или подъемный кран.
Основные средства — это все, что «работает на компанию» долгое время и помогает ей зарабатывать деньги. Это могут быть крупногабаритные активы, как здания или грузовики, и не такие масштабные, но важные вещи — компьютеры, инструменты и оборудование.
Как определить первоначальную стоимость
Компания покупает фрезерный станок в цех за 700 тыс. рублей. Своими силами она его доставляет, а затем специалисты устанавливают и настраивают станок.
Фрезерный станок — это основное средство, а расходы на покупку, доставку, монтаж и настройку — его первоначальная стоимость (ПС), которая отражается в учете (общий порядок определения изначальной стоимости ОС указан в ст. 257 НК).
Определяем первоначальную стоимость:
цена фрезерного станка — 700 тыс. руб.;
доставка (расходы на топливо и з/п грузчикам) — 10 тыс. руб.;
монтаж (заливка бетона, подключение к линии, з/п рабочим) — 15 тыс. руб.
ПС станка — 725 тыс. рублей без учета НДС. В некоторых случаях НДС входит в первоначальную стоимость основных средств (п. 2 ст. 170 НК):
операции с ОС не облагаются НДС;
ОС используется для операций, связанных с реализацией не на территории России;
компания в своей работе не применяет НДС, например, находится на специальном налоговом режиме.
Если компания получает основное средство безвозмездно, то первоначальная стоимость определяется по цене рынка (п. 8 ст. 250 НК). К ней добавляются расходы на доставку, монтаж и иные дополнительные затраты.
Переоценка стоимости ОС
Переоценка основных средств — это процесс пересмотра их стоимости, чтобы она соответствовала реальной рыночной цене. Простыми словами, компания «обновляет» стоимость своего имущества в бухучете, если его цена изменилась со временем.
Переоценка влияет на расчет амортизации — суммы, которая постепенно списывается на износ основного средства. Если остаточная стоимость изменилась, размер амортизации тоже корректируется.
Переоценку проводят на определенную дату — самостоятельно или с привлечением независимых оценщиков.
Стоимость ОС определяется двумя способами:
на основании подтвержденной рыночной цены схожих объектов;
затратным или доходным методом.
Сначала оценивается рыночная стоимость актива — сколько он стоит на данный момент. Затем разница между старой и новой стоимостью отражается в бухучете. Если стоимость увеличилась, это называется дооценкой, а если снизилась — уценкой.
Для проведения переоценки издается приказ с обязательными пунктами — сроки проведения процедуры переоценки, ответственные сотрудники, группы основных средств для переоценки.
Как рассчитать среднегодовую балансовую стоимость ОС
Чтобы рассчитать балансовую стоимость основного средства (БСос), необходимо от начальной стоимости (ПСос) отнять амортизационные отчисления (Ам) и обесценение (Об).
В результате узнаем остаточную стоимость основного средства или балансовую стоимость ОС — эти понятия равнозначны.
Формула: БСос = ПСос – Ам – Об.
Если цель компании — финансовый анализ имущества, то для вычисления среднегодовой балансовой стоимости основных средств необходимо узнать разницу между стоимостью основного средства на начало и конец года, поделенное на два.
Формула № 1: БСос(сг) = (БСос(нг) + БСос(кг)) / 2.
Если цель — определение налоговой базы, то для расчета среднегодовой балансовой стоимости ОС необходимо суммировать балансовую стоимость основного средства по каждому месяцу и балансовую стоимость на последнюю дату налогового периода, разделить на количество месяцев в году, увеличенное на единицу (п. 4 ст. 376 НК).
Формула № 2: БСос(сг) = (ОСос на 01.01.2022 + ОСос на 01.02.2022 + … + ОСос на 01.12.2022 + ОСос на 31.12.2022) / (12 + 1).
Таким образом, в зависимости от целей компании существует две формулы для расчета среднегодовой балансовой стоимости основных средств.
Зная среднюю стоимость, можем рассчитать коэффициент оборачиваемости активов — насколько эффективно используются активы и как влияют на рост прибыли.
Оборачиваемость актива (Оа) рассчитывается путем соотношения выручки (В) к средней стоимости актива (Ас):
Формула: Оа = В / Ас.
Балансовая стоимость оборудования
Если компании необходимо рассчитать стоимость оборудования, находящегося на ее балансе, то необходимо воспользоваться уже знакомой нам формулой:
Формула: БСос = ПСос – Ам – Об.
То есть БС оборудования — это его стоимость, уменьшенная на сумму накопленной амортизации и обесценение.
В налоговом учете есть обязательные условия для отнесения имущества к ОС и включения его в амортизируемое (п. 1 ст. 256, 257 НК):
стоимость оборудования — от 100 тыс. рублей (п. 1 ст. 256 НК);
срок полезного использования — более 12 месяцев.
В бухгалтерском учете лимит начальной стоимости оборудования для отнесения его к основному средству компания устанавливает самостоятельно, исходя из своих целей (ФСБУ 6/2020).
Балансовая стоимость предприятия
Балансовая стоимость предприятия — это сумма всех активов компании, из которых вычли ее обязательства. Простыми словами, это стоимость всего имущества фирмы минус ее долги.
Допустим, у компании есть активы на сумму 100 млн рублей: здание, техника и деньги на счетах. При этом она должна банку 30 млн рублей.
Стоимость чистых активов компании — 70 млн рублей. Это и есть БС предприятия.
Формула: Балансовая стоимость = Активы – Обязательства.
БС — это финансовое зеркало, которое показывает, что у компании есть и сколько она реально стоит, если вычесть все обязательства.
Заключение
Балансовая стоимость основных средств помогает компании управлять своим имуществом, анализировать финансовое состояние и оценивать эффективность работы предприятия.
Для большинства сделок важно понимать, во сколько оценивается компания. Реальная стоимость активов показывает, насколько компания уверенно себя чувствует на рынке.
Рекомендации:
Регулярно анализируйте балансовую стоимость основных средств, чтобы вовремя выявлять активы, которые требуют обновления или замены.
Проводите переоценку активов, особенно если цены на рынке значительно изменились. Это повысит точность отчетности и доверие со стороны внешних партнеров.
Используйте балансовую стоимость активов организации для принятия решений — это важный инструмент для определения рентабельности и устойчивости компании.
Балансовая стоимость основных средств — это не просто цифры в бухгалтерском отчете, а важный показатель, который помогает компании двигаться вперед.
«КСК ГРУПП» — ведущая компания в сфере консалтинга и аудита с 30-летним опытом работы. Комплексное сопровождение, решение срочных задач, содействие по разным направлениям — бухгалтерский и налоговый консалтинг, право и аудит, разработка управленческих и финансовых стратегий. В компании работают эксперты, юрисконсульты, налоговые консультанты, управленцы в финансовой области — которые помогают бизнесу снизить финансовые риски, исключить лишние проверки, укрепить репутацию среди контрольных органов.
Читайте также:
Что такое прямые и косвенные налоги: примеры, виды и отличия.
Стандарты аудита финансовой отчетности, международные стандарты аудита.
Управление дебиторской задолженностью, риски просроченной задолженности.
Бухгалтерский и налоговый консалтинг
Помогаем в решении сложных вопросов!
Запишитесь на консультацию
Реклама: ООО «КСК», ИНН: 7725685410, erid: 2W5zFGdUsmi
Начать дискуссию