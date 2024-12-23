Балансовая стоимость основных средств — это стоимость всех активов на балансе компании за вычетом амортизации и обесценения. В некоторых источниках используется понятие «остаточная стоимость».

У большинства компаний есть материальные и нематериальные активы, которые необходимо отражать в бухучете.

Материальные активы — это здания, машины, оборудование и все остальное, что имеет физическую оболочку. Простыми словами, это имущество компании, которое можно потрогать руками.

Материальные активы — это и есть основные средства организации, так как имеют материально-вещественную форму и другие признаки согласно Приложению 1 приказа Минфина от 17.09.2020 № 204н (утверждает ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»).

Нематериальные активы — это сайты, инвестиции, финансирование научных исследований и т.д.

Чтобы узнать, во сколько оценивается компания, необходимо сложить стоимость всех ее активов с учетом амортизации и обесценения.

Например, компания пять лет назад купила автомобиль за 2 млн рублей. Сейчас цена на автомобиль ниже, так как детали изнашиваются. Соответственно при оценке компании следует учитывать автомобиль не по цене 2 млн руб., а дешевле.