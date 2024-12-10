Косвенные налоги — это налоговые платежи, которые учитываются в стоимости товаров или услуг. В этом случае одна сторона покупает продукт (несет расходы), а вторая сторона платит налог с этой покупки (акцизы, пошлины, НДС и т.д.).

Прямые налоги — это обязательные отчисления в бюджет за владение имущественными активами или от получения доходов. Например, компания платит имущественный налог за здание, которое она приобрела и оформила в собственность. Прямые налоги платит гражданин или бизнес непосредственно из своего дохода. Такие налоги заранее определены в виде фиксированного платежа или конкретной ставки (имущественный, земельный, транспортный налог и т.д.).

Договор о Евразийском экономическом союзе (в новой редакции вступил в силу 24.06.2024).

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Главное отличие: прямой налог платит сам налогоплательщик, а косвенные налоги учитываются в стоимости товара или услуги. Но есть исключение: к прямым налогам относится НДФЛ — это обязательный налог в бюджет, который работодатель отчисляет за своего работника. Это его обязанность как налогового агента.

Виды прямых налогов

Прямые налоги уплачиваются в бюджет на разном государственном уровне — федеральном и региональном. Рассмотрим виды прямых налогов и их особенности: налог на прибыль;

налог на имущество;

НДФЛ;

транспортный налог;

земельный налог;

игорный;

водный. Ставка по налогам может быть разной по стране, регионам, муниципальным образованиям.

Налог на прибыль

Это обязательные платежи в бюджет, которые перечисляют юридические лица и бизнес от своей деятельности за определенный отрезок времени (квартал, полугодие, год). Также его обязаны платить иностранные компании, которые работают в России и зарегистрированы в статусе налогового резидента РФ. Этот вид дохода регулирует гл. 25 НК. С 1 января 2025 года ожидается налоговая реформа, которая изменит ставки, например, увеличится налог для юрлиц и ИП. В 2024 году ставка налога на прибыль — 20%. Из них 17% поступает в региональный бюджет, 3% — в региональный. В 2025 году данный вид налога для юридических лиц увеличится до 25%. По бюджетам это будет распределяться так: 7% — в федеральный, 18% — в региональный. Как рассчитать размер налога на прибыль? Для этого необходимо умножить полученную прибыль за определенный период на налоговую ставку. Например, ООО «Ромашка» в ноябре 2024 года получила «грязный» доход — 200 тыс. рублей, а расходы составили 70 тыс. рублей: 200 000 — 70 000 = 130 000 руб. (чистая прибыль, налогооблагаемая база);

130 000 х 20% = 26 000 руб. (размер налога на прибыль). В 2025 году нужно будет умножать на 25%, а не на 20%. Как отчитываться? Подать декларации за 3, 6 и 9 месяцев до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Чем выше затраты у организации, тем меньше сумма налога на прибыль она заплатит. Можно учитывать расходы на командировки сотрудникам, топливо для рабочего автомобиля и т.д.

Налог на имущество

Это обязательный платеж в бюджет региона для организаций, у которых в собственности есть имущественные активы. К объектам налогообложения относятся помещения, здания, склады под хранение товара. Земельные участки — это отдельный вид налогообложения, платеж по ним не относится к платежам за имущество (ст. 374 НК). Налоговая ставка на имущество организаций может отличаться по регионам, но не превышает 2,2% от среднегодовой стоимости имущества или 2% от кадастровой стоимости (ст. 380 НК). Действующую ставку в своем субъекте РФ можно найти на сайте налоговой. Чтобы отчитаться по этому налогу, необходимо подать декларацию до 25 февраля следующего года, а налог перечислить до 28 февраля. Физические лица также платят имущественный налог по ставке, рассчитанной ФНС. Уведомление из налоговой приходит гражданам по почте или в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Заплатить налог за 2024 год нужно будет до 1 декабря 2025 года.

НДФЛ

НДФЛ — это налог на доходы физических лиц, который перечисляется в бюджет. Налог рассчитывается с любых доходов — заработная плата, премии, больничные, временные подработки по договору ГПХ, аренда жилплощади или денежные призы. Ставка НДФЛ отличается для разных видов дохода, узнать подробнее можно в ст. 224 НК. Например, работодатели — это налоговые агенты, и они удерживают 13% (15%) из зарплаты сотрудников. Если гражданин выиграл деньги в лотерею, то он подает декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за отчетным, а перечисляет налог до 15 июля. Например, Игнат получает зарплату 100 тыс. рублей до вычета налогов. Работодатель перечисляет за него НДФЛ 13% (13 тыс. рублей). На руки Игнат получает 87 тысяч. У Игната есть еще доход от аренды квартиры — 50 тыс. руб./мес. 13% от этой суммы — 6,5 тыс. руб. Размер налога Игнат указывает в декларации и потом уплачивает не позднее установленного срока. С 2025 года вводится прогрессивная шкала по НДФЛ. Размер ставок по налогу будет зависеть от величины и вида полученного налогоплательщиком дохода и варьироваться от 13% до 22%.

Транспортный налог

Это обязательный платеж в бюджет, который предусмотрен для владельцев транспорта (машины, самолеты, яхты). Налог платят физические и юридические лица. Исчерпывающий список вместе с исключениями указан в ст. 385 НК. Например, комбайны и тракторы не относятся к объектам обложения транспортным налогом. Налоговая ставка за транспорт устанавливается в каждом субъекте РФ, где этот транспорт поставлен на учет. На сайте ФНС можно найти ставку в своем регионе. Налоговая направляет налогоплательщикам уведомление в личный кабинет или почтовое письмо с необходимой суммой уплаты. Юридические лица обязаны перечислить налог за транспорт до 28 февраля следующего года, а ИП и физлица — не позднее 1 декабря следующего года.

Земельный налог

Этот вид налога предусмотрен для собственников земельных участков (физические и юридические лица), которые оформили их во владение или бессрочное пользование. Владельцы земельных участков — это физлица, предприниматели и компании. Каждое муниципальное образование определяет процент налога для своей местности, но не более 1,5% от кадастровой стоимости участка (ст. 394 НК).

Налог на игорный бизнес

Игорный налог — это разновидность прямого налога, который компании перечисляют в региональный бюджет за ведение игорной деятельности. Например, это относится к бизнесу, который принимает ставки в букмекерских конторах. Налог на игорный бизнес регулируется ст. 369 НК. Например, максимальная ставка за один игровой автомат — до 15 тыс. руб., за один игровой стол — до 250 тыс. рублей. Декларацию следует подавать ежемесячно — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, а уплатить налог — не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным.

Водный