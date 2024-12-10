Характеристика прямых и косвенных налогов
Понятие прямых и косвенных расходов встречается в нескольких нормативах:
Определение Конституционного Суда от 13.03.2018 № 592-О.
Договор о Евразийском экономическом союзе (в новой редакции вступил в силу 24.06.2024).
Прямые налоги — это обязательные отчисления в бюджет за владение имущественными активами или от получения доходов. Например, компания платит имущественный налог за здание, которое она приобрела и оформила в собственность. Прямые налоги платит гражданин или бизнес непосредственно из своего дохода. Такие налоги заранее определены в виде фиксированного платежа или конкретной ставки (имущественный, земельный, транспортный налог и т.д.).
Косвенные налоги — это налоговые платежи, которые учитываются в стоимости товаров или услуг. В этом случае одна сторона покупает продукт (несет расходы), а вторая сторона платит налог с этой покупки (акцизы, пошлины, НДС и т.д.).
Отличие прямых налогов от косвенных
Главное отличие: прямой налог платит сам налогоплательщик, а косвенные налоги учитываются в стоимости товара или услуги. Но есть исключение: к прямым налогам относится НДФЛ — это обязательный налог в бюджет, который работодатель отчисляет за своего работника. Это его обязанность как налогового агента.
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Виды прямых налогов
Прямые налоги уплачиваются в бюджет на разном государственном уровне — федеральном и региональном. Рассмотрим виды прямых налогов и их особенности:
налог на прибыль;
налог на имущество;
НДФЛ;
транспортный налог;
земельный налог;
игорный;
водный.
Ставка по налогам может быть разной по стране, регионам, муниципальным образованиям.
Налог на прибыль
Это обязательные платежи в бюджет, которые перечисляют юридические лица и бизнес от своей деятельности за определенный отрезок времени (квартал, полугодие, год). Также его обязаны платить иностранные компании, которые работают в России и зарегистрированы в статусе налогового резидента РФ. Этот вид дохода регулирует гл. 25 НК.
С 1 января 2025 года ожидается налоговая реформа, которая изменит ставки, например, увеличится налог для юрлиц и ИП.
В 2024 году ставка налога на прибыль — 20%. Из них 17% поступает в региональный бюджет, 3% — в региональный.
В 2025 году данный вид налога для юридических лиц увеличится до 25%. По бюджетам это будет распределяться так: 7% — в федеральный, 18% — в региональный.
Как рассчитать размер налога на прибыль? Для этого необходимо умножить полученную прибыль за определенный период на налоговую ставку.
Например, ООО «Ромашка» в ноябре 2024 года получила «грязный» доход — 200 тыс. рублей, а расходы составили 70 тыс. рублей:
200 000 — 70 000 = 130 000 руб. (чистая прибыль, налогооблагаемая база);
130 000 х 20% = 26 000 руб. (размер налога на прибыль).
В 2025 году нужно будет умножать на 25%, а не на 20%.
Как отчитываться? Подать декларации за 3, 6 и 9 месяцев до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Чем выше затраты у организации, тем меньше сумма налога на прибыль она заплатит. Можно учитывать расходы на командировки сотрудникам, топливо для рабочего автомобиля и т.д.
Налог на имущество
Это обязательный платеж в бюджет региона для организаций, у которых в собственности есть имущественные активы. К объектам налогообложения относятся помещения, здания, склады под хранение товара. Земельные участки — это отдельный вид налогообложения, платеж по ним не относится к платежам за имущество (ст. 374 НК).
Налоговая ставка на имущество организаций может отличаться по регионам, но не превышает 2,2% от среднегодовой стоимости имущества или 2% от кадастровой стоимости (ст. 380 НК).
Действующую ставку в своем субъекте РФ можно найти на сайте налоговой.
Чтобы отчитаться по этому налогу, необходимо подать декларацию до 25 февраля следующего года, а налог перечислить до 28 февраля.
Физические лица также платят имущественный налог по ставке, рассчитанной ФНС. Уведомление из налоговой приходит гражданам по почте или в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Заплатить налог за 2024 год нужно будет до 1 декабря 2025 года.
НДФЛ
НДФЛ — это налог на доходы физических лиц, который перечисляется в бюджет. Налог рассчитывается с любых доходов — заработная плата, премии, больничные, временные подработки по договору ГПХ, аренда жилплощади или денежные призы.
Ставка НДФЛ отличается для разных видов дохода, узнать подробнее можно в ст. 224 НК. Например, работодатели — это налоговые агенты, и они удерживают 13% (15%) из зарплаты сотрудников.
Если гражданин выиграл деньги в лотерею, то он подает декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за отчетным, а перечисляет налог до 15 июля.
Например, Игнат получает зарплату 100 тыс. рублей до вычета налогов. Работодатель перечисляет за него НДФЛ 13% (13 тыс. рублей). На руки Игнат получает 87 тысяч.
У Игната есть еще доход от аренды квартиры — 50 тыс. руб./мес. 13% от этой суммы — 6,5 тыс. руб. Размер налога Игнат указывает в декларации и потом уплачивает не позднее установленного срока.
С 2025 года вводится прогрессивная шкала по НДФЛ. Размер ставок по налогу будет зависеть от величины и вида полученного налогоплательщиком дохода и варьироваться от 13% до 22%.
Транспортный налог
Это обязательный платеж в бюджет, который предусмотрен для владельцев транспорта (машины, самолеты, яхты). Налог платят физические и юридические лица. Исчерпывающий список вместе с исключениями указан в ст. 385 НК. Например, комбайны и тракторы не относятся к объектам обложения транспортным налогом.
Налоговая ставка за транспорт устанавливается в каждом субъекте РФ, где этот транспорт поставлен на учет. На сайте ФНС можно найти ставку в своем регионе.
Налоговая направляет налогоплательщикам уведомление в личный кабинет или почтовое письмо с необходимой суммой уплаты. Юридические лица обязаны перечислить налог за транспорт до 28 февраля следующего года, а ИП и физлица — не позднее 1 декабря следующего года.
Земельный налог
Этот вид налога предусмотрен для собственников земельных участков (физические и юридические лица), которые оформили их во владение или бессрочное пользование. Владельцы земельных участков — это физлица, предприниматели и компании.
Каждое муниципальное образование определяет процент налога для своей местности, но не более 1,5% от кадастровой стоимости участка (ст. 394 НК).
Налог на игорный бизнес
Игорный налог — это разновидность прямого налога, который компании перечисляют в региональный бюджет за ведение игорной деятельности. Например, это относится к бизнесу, который принимает ставки в букмекерских конторах.
Налог на игорный бизнес регулируется ст. 369 НК. Например, максимальная ставка за один игровой автомат — до 15 тыс. руб., за один игровой стол — до 250 тыс. рублей.
Декларацию следует подавать ежемесячно — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, а уплатить налог — не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным.
Водный
Водный налог — это отчисления в бюджет за пользование водными объектами (реки, озера, моря). Налоговые ставки указаны в ст. 333.12 НК.
Налог рассчитывается по-разному в зависимости от способа и цели использования водных ресурсов:
за кубометр выкачанной воды;
за квадратный километр площади (акватории);
за 1 кВт произведенной электроэнергии на гидроэлектростанции;
за расстояние при транспортировке леса, а также за количество переправляемой древесины.
Декларацию следует подать не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, а оплатить — до 28 числа.
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Виды косвенных налогов
Рассмотрим, какие существуют косвенные налоги:
акциз;
НДС;
таможенные сборы и пошлины;
госпошлины.
Акциз
Акциз — это сумма, которая прибавляется к цене подакцизных товаров. Полный список подакцизной продукции дается в ст. 181 НК. Например, к этой категории относятся спиртосодержащие полиграфические краски, пивное сусло, парфюмерия, лекарства и т.д.
В эту группу также входят бензин, дизельное топливо, моторные масла, мотоциклы с мощностью более 150 л.с. и так далее.
Налог на подакцизные товары платят производители внутри страны и импортеры, которые ввозят эту продукцию.
НДС
НДС — налог на добавленную стоимость, который платят организации или ИП на ОСНО или ЕСХН. Этот налог регулируется гл. 21 НК. В ней говорится об особенностях налогообложения при НДС, случаи освобождения налогоплательщиков, порядок определения налога и т.д.
По НДС действуют три основные ставки:
при продаже товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, и товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, при международных перевозках — 0%;
при продаже продовольственных товаров, детских, медицинских товаров и других — 10%;
при реализации других видов товаров — 20%.
Налог на добавленную стоимость предусмотрен для компаний, находящихся на ОСНО или ЕСХН, а также поставщиков и налоговых агентов, которые ввозят продукцию из-за рубежа.
С 1 января 2025 года обязанность уплачивать НДС появится у компаний на УСН.
Таможенные сборы и пошлины
Таможенные сборы и пошлины — это налог за ввоз товара на территорию страны или, наоборот, за вывоз. Их платят граждане и бизнес (физические и юридические лица) при пересечении таможенной зоны.
Сумма платежа зависит от стоимости продукции и таможенной пошлины по коду ТН ВЭД ЕАЭС.
В постановлении Правительства от 26.03.2020 № 342 перечислены размеры пошлин за конкретные таможенные операции.
Госпошлины
Госпошлина — это налог за получение государственных услуг, который предусмотрен для граждан и бизнеса. Например, при получении водительского удостоверения, регистрации ИП, заказе выписки из Росреестра и т.д.
Список случаев, когда необходимо уплачивать госпошлину, есть в гл. 25.3 НК. Сумма разовой пошлины зависит от вида госуслуги.
Таблица прямых и косвенных налогов с примерами
В таблице ниже для удобства собрали прямые и косвенные налоги с примерами и ссылками на законодательство.
Прямые налоги
Косвенные налоги
Вид
Статья в Налоговом кодексе
Пример
Вид
Статья в Налоговом кодексе
Пример
Налог на прибыль
100 тыс. руб. (доход) — 20 тыс. руб. (расход) = 80 тыс. руб.
80 тыс. х 20% (ставка для юрлиц) = 16 тыс. руб. (сумма налога на прибыль).
Примечание: с 1 января 2025 изменится ставка налога на прибыль. Она повысится до 25%
Акциз
Производители и импортеры платят за реализацию и ввоз подакцизных товаров (спиртосодержащие краски, косметика, лекарства, сигареты).
Список подакцизной продукции — в ст. 181 НК
Налог на имущество
Глава 30 (для организаций)
Юрлицо владеет помещением с кадастровой стоимостью 1 млн руб. При ставке 2% имущественный налог составит 20 тыс. руб. за год
Налоговые ставки — в ст. 380 НК
НДС (налог на добавленную стоимость)
Покупатель платит за товар, в стоимость которого включен НДС, но фактически платит налог и отчитывается в ФНС продавец
Налоговые ставки — в ст. 164 НК.
НДФЛ (налог на доходы физических лиц)
Работодатель удерживает 13% (15%) из зарплаты сотрудника.
Налоговые ставки — в ст. 224 НК
Таможенные сборы и пошлины
Поставщик платит за ввоз или вывоз товара согласно таможенной процедуре
Конкретные ставки указаны в ПП от 26.03.2020 № 342.
Транспортный налог
Физлица и организации платят за транспорт (автомобили, яхты, самолеты), за исключением случаев из ст. 385 НК
Госпошлины
Платят граждане и бизнес за получение государственных услуг (замена паспорта, получение лицензий, заказ выписок из госреестров и т.д.).
Земельный налог
Платят собственники земельных участков и владельцы по праву бессрочного пользования
Налоговые ставки — в ст. 394 НК
Игорный
Платят букмекеры, организаторы азартных игр, тотализаторы. Например, за один игорный автомат — до 15 тыс. руб.
Налоговые ставки — в ст. 369 НК
Водный
Компания платит за пользование водными объектами, например, за транспортировку по реке древесины
Налоговые ставки — в ст. 333.12 НК
Заключение
Прямые и косвенные налоги играют важную роль в российской налоговой системе, обеспечивая поступления в бюджеты разных уровней. Прямые налоги (земельные, имущественные или НДФЛ) оплачиваются непосредственно налогоплательщиком, тогда как косвенные налоги (НДС, акцизы) включаются в стоимость товаров и услуг, фактически переходя на потребителей.
Рекомендации для налогоплательщиков:
Планируйте расходы. Компании могут законно оптимизировать налоговую нагрузку, учитывая допустимые затраты, такие как командировки или производственные расходы. Однако важно избегать излишнего увеличения затрат, чтобы не привлечь внимание налоговой службы.
Следите за изменениями. В 2025 году планируются изменения налоговых ставок, например, увеличение налога на прибыль. Учитывайте это при планировании бюджета.
Своевременно уплачивайте налоги. Пропуск сроков подачи деклараций или платежей может привести к штрафам. Пользуйтесь напоминаниями и онлайн-сервисами ФНС для контроля своих налоговых обязательств.
Изучайте льготы. Для некоторых налогов предусмотрены льготы или освобождения. Проверьте возможность их применения в вашем регионе или для вашей деятельности.
Обращайтесь за консультацией. Если система налогообложения вызывает затруднения, обратитесь к налоговым консультантам или изучите материалы ФНС. Это поможет избежать ошибок и снизить финансовые риски.
Понимание прямых и косвенных налогов важно для грамотного ведения финансовых дел как для физических лиц, так и для бизнеса. Компания «КСК ГРУПП» оказывает услуги по проверке финансовой отчетности бизнеса, выявление скрытых угроз, подготовке к налоговым проверкам и аудиту. Ваш бизнес будет защищен от штрафов и излишнего внимания контрольных органов.
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