Как продать долю в ООО третьему лицу в 2025: пошаговая инструкция

Нередко владельцы компаний привлекают в бизнес новых участников — это распределение ответственности и финансовой нагрузки. В ООО появляются деньги новых участников, на которые можно быстрее развиться: приобрести технику, закупить материалы для производства, открыть филиалы и т.д.

В уставе организации должна быть прописана возможность продажи долей в ООО, в том числе третьим лицам. В некоторых обществах установлены запреты и ограничения на такие сделки.

На общем собрании участники принимают решение о продаже бизнеса, в том числе об отчуждении долей третьим лицам. Решение вносится в протокол собрания. Если в организации один участник, он готовит только решение о продаже.

Участник-продавец доли оформляет оферту. В документе указывается стоимость и условия сделки. Оферту нужно заверить нотариально и направить потенциальным покупателям — участникам ООО, у которых преимущественное право покупки.

В течение 30 дней участники принимают решение — купить долю или отказаться от сделки. Если после окончания срока никто из первоочередных покупателей не захочет купить долю, то участник-продавец вправе реализовать ее третьим лицам.

Процедуру отчуждения можно провести двумя способами. Они отличаются по длительности и имеют особенности.

Способ 1. Ввести покупателя в ООО. Этот способ не подойдет, если устав не предусматривает вход новых участников в общество. Если такого запрета в уставе нет, то сценарий вполне рабочий.

Покупатель (третье лицо) вносит в общество сумму, равную стоимости приобретаемой доли (п. 2 ст. 19 закона № 14-ФЗ).

Решение о вступлении в ООО нового участника принимается на общем собрании. Причем положительное решение должны принять все участники без исключения.

На основании предоставленных документов ФНС вносит в ЕГРЮЛ запись о вхождении в состав ООО нового участника. Старый участник (продавец доли) выходит из общества.

С юридической точки зрения этот способ не считается продажей. По факту из ООО уходят старые учредители и появляются новые участники, поэтому оформлять договор купли продажи в этом случае не нужно.

Минус в том, что на сделку этим способом может уйти более месяца.

Способ 2. Оформить договор купли-продажи. Сделка этим способом проходит быстрее, но обойдется дороже, учитывая расходы на нотариуса. Например, в Москве стоимость такого договора доходит до 15 тыс. рублей. Нотариус принимает документы, проверяет их и передает сведения в ФНС. Сведения в ЕГРЮЛ обновятся через пять дней.

Примечание. Чтобы не ошибиться в стоимости, можно обратиться к оценщику — это специалист, который оценит стоимость бизнеса с учетом всех активов и обязательств ООО. Оценщик выдаст отчет или справку об оценке на основании предоставленной информации и финансовой отчетности за последние 3–5 лет.