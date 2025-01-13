Что такое налоговая система
Налоговая система РФ — это упорядоченная государством модель взимания налогов, сборов и страховых взносов, которые составляют основу бюджета страны.
Законодательство о налогах и сборах устанавливает порядок и принципы взимания обязательных налоговых платежей. Физические лица и организации — налогоплательщики.
Простыми словами, налоговая система России – это порядок, по которому государство собирает налоги с граждан и организаций, чтобы финансировать важные задачи: строительство дорог, образование, здравоохранение и многое другое. В эту систему входят разные виды налогов (например, на доходы, имущество, прибыль) и правила их уплаты.
Незнание налоговой системы и принципов налогообложения может обернуться серьезными последствиями для предпринимателей:
Если ИП неправильно выберет систему налогообложения, то понесет излишние затраты на уплату налогов или упустит возможность снизить налоговую нагрузку.
Ошибки в расчетах или несвоевременная подача отчетности приведут к штрафам, а иногда — к блокировке банковских счетов.
Неправильный выбор системы налогообложения усложняет ведение учета и требует больше времени на исправление ошибок.
Федеральная налоговая служба России (ФНС) образовалась в 2004 году и заменила существующее до этого времени Министерство по налогам и сборам. ФНС контролирует обязательные налоговые платежи и выполняет иные функции, установленные правительством.
Функции налогов
Функции налогов более подробно раскрывают суть налоговой системы.
Формирование госказны. Деньги налогоплательщиков поступают в бюджет страны и используются для обеспечения государственных расходов, социальных программ, поддержки бизнеса. Налоговые поступления составляют основу данной функции.
Регулирование экономики. С помощью налогов наводится порядок в общественно-экономической сфере страны — регулируется спрос на товары и услуги, формируется необходимый бюджет в отдельных регионах.
Эффективное пользование ресурсами страны. За счет налоговых поступлений обеспечивается эффективное использование государственных ресурсов (налог на добычу полезных ископаемых, за пользование земельными и водными ресурсами и т.д.).
Контроль налоговых поступлений. Упорядоченная система налогообложения позволяет планировать бюджет страны и контролировать фактические поступления.
Классификация налогов и сборов
Налоги и сборы делятся на группы в зависимости от их назначения, способов взимания, источников уплаты, применяемых ставок. В таблице ниже — типовая классификация налогов и сборов:
Остановимся подробнее на каждой группе.
По уровню управления
Управление обязательными налоговыми платежами осуществляется на трех уровнях — федеральном, региональном и местном.
1. Федеральные налоги и сборы.
Федеральный уровень — это фундаментальная ступень законодательства в налоговой системе. К нему относятся обе части Налогового кодекса, Конституция РФ, приказы президента, правительственные постановления. Местные и подзаконные НПА не должны с ними расходиться. Например, компании платят федеральный налог на добычу полезных ископаемых.
Налоговые поступления из федерального бюджета могут перераспределяться по нижестоящим уровням для оказания поддержки регионам и муниципалитетам.
Например, компания работает в своем регионе и платит налог на прибыль (федеральный) по ставке 25%. Из них 17% идет в региональный бюджет, а 8% — в федеральный.
К федеральным налогам относятся (ст. 13 НК):
налог на прибыль;
водный налог;
налог на добычу полезных ископаемых;
акцизы;
НДС;
НДФЛ;
госпошлины;
сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов;
налог на сверхприбыль;
налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.
2. Региональные налоги.
Региональный уровень — устанавливает порядок налогообложения и законодательные акты внутри субъектов России.
Субъекты РФ вводят налоги в пределах своей территории и в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
К региональным налогам относятся (ст. 14 НК):
налог на имущество организаций;
транспортный налог;
налог на игорный бизнес.
Общие правила взимания региональных налогов устанавливаются на федеральном уровне налоговой системы. Региональные органы управления могут эти правила корректировать, но при этом не нарушая нормы НК.
Налоговый кодекс не предусматривает сборы на региональном уровне.
3. Местные налоги и сборы.
Местный уровень — за него отвечают местные власти и органы самоуправления. Например, НПА принимаются советом депутатов или на законодательных собраниях.
Местные налоги регулируются Налоговым кодексом РФ и местными НПА. Из них формируются бюджеты муниципальных образований.
К местным налогам относятся (ст. 15 НК):
земельный налог;
налог на имущество физических лиц;
торговый сбор.
По способу взимания налогов
Прямые налоги. Взимаются непосредственно с доходов или имущества налогоплательщика. Например, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), транспортный налог, на добычу полезных ископаемых.
Косвенные налоги. Заложены в цену продукции или услуг, например, НДС, таможенные пошлины, акцизы. Косвенные налоги платит покупатель, а не продавец.
Источники уплаты налогов
Доходы налогоплательщика. Например, НДФЛ удерживается из заработной платы или иных доходов гражданина. А организации платят налог на прибыль, НДС, акцизы.
Имущество налогоплательщика. Например, налог на имущество или земельный налог уплачиваются со стоимости объектов, находящихся в собственности.
В зависимости от ставок
Фиксированные ставки. Они не зависят от налоговой базы и устанавливаются в виде конкретной суммы. Например, государственная пошлина или налог на имущество организаций и т.д.
Прогрессивные — ставка увеличивается с ростом налоговой базы. Например, ставка акциза зависит от доли спирта в спиртосодержащей продукции. Больше спирта в продукции — выше акциз, и наоборот.
Элементы налоговой системы РФ
Налоговая система РФ включает в себя несколько ключевых элементов, которые формируют ее основу и обеспечивают ее функционирование. Рассмотрим их подробнее:
Ставка налога — это установленный размер обязательного платежа, выраженный в процентах или фиксированной сумме. Например, НДС 20% или НДФЛ 13%. От правильного использования ставки зависит эффективность налогообложения и соблюдение интересов как государства, так и налогоплательщиков.
Объект налога — это имущество, доход, товар или операция, которые подлежат налогообложению. Например, объектом налога на имущество выступают жилые и нежилые здания, а объектом акцизов — алкогольная продукция и табачные изделия.
Налоговые льготы — это меры, которые позволяют снизить налоговое бремя для определенных категорий налогоплательщиков. Льготы могут предоставляться ветеранам, многодетным семьям, инвалидам, а также организациям, занимающимся благотворительностью или научной деятельностью.
Субъект налога — это физическое лицо или компания, которые по закону должны платить налоги. Например, самозанятый платит налог от профессиональной деятельности, а юрлицо — НДС.
Налоговая база — это ключевой параметр объекта налогообложения, необходимый для расчета налогов. Например, зарплата сотрудника — это налоговая база для расчета налога на доходы физлиц. А стоимость квартиры или дома — база для определения имущественного налога.
Налоговые органы занимаются контролем за соблюдением налогового законодательства, сбором налогов и обеспечением их своевременного поступления в бюджет. В нашей стране эти функции выполняет ФНС, а также ее региональные и местные подразделения. Кроме этого, определением направления налоговой политики и улучшением налоговой системы России в целом занимается Минфин.
Нормативно-правовая основа налоговой системы представлена законодательными актами, которые регулируют порядок начисления, уплаты и контроля за налогами. Основным документом является Налоговый кодекс РФ, а также федеральные законы, указы президента и постановления правительства.
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Виды систем налогообложения в РФ
При регистрации организации и ИП выбирают вариант налогообложения на основании НК — общую систему (ОСНО) или из списка специальных налоговых режимов (п. 2 ст. 18 НК).
По умолчанию применяется общая система налогообложения — она подразумевает налоговую нагрузку выше, чем на спецрежимах. Если компания в процессе деятельности захочет перейти с ОСНО на другую систему, то нужно подать заявление в ФНС. Но выбранный вариант налогообложения начнет применяться только с 1 января следующего года.
Основная система
ОСНО могут применять юрлица и ИП независимо от направления деятельности и количества работников (в других системах есть ограничения). Если общая система вам не подходит, то при регистрации нужно подать уведомление о предпочтительном варианте налогообложения.
По каким причинам организации остаются на ОСНО:
большой оборот;
большая стоимость активов (основных средств);
количество работников, не позволяющее перейти на спецрежим;
присутствие юрлиц в составе учредителей;
партнеры и клиенты хотят получать вычеты по НДС.
Какие налоги платят организации на ОСНО: НДС (можно получить освобождение по ст. 145 НК), налог на прибыль, имущественный налог.
ИП на ОСНО платят обязательные налоги — НДФЛ и НДС (в ст. 145 НК есть условия для освобождения).
Упрощенная система
Для применения УСН необходимо выбрать объект налогообложения (ч.1, 2 ст. 346.14 НК):
УСН 6%. Налог рассчитывается от суммы полученных доходов (расходы не берутся в учет). В некоторых регионах может применяться пониженная ставка при объекте налогообложения «доходы» — 1%.
УСН 15% (доходы минус расходы). Для уплаты этого налога необходимо узнать разницу между доходами и расходами и умножить на ставку 15%. Некоторые регионы могут уменьшить эту ставку. Расходы можно учитывать не все, а только те, которые перечислены в п. 1 ст. 346.16 НК.
Для перехода на УСН с начала следующего года необходимо направить заявление до 31 декабря текущего года (п. 1 ст. 346.13 НК). При этом с 2025 года нужно соответствовать требованиям:
средняя численность работников — не более 130;
сумма дохода по итогам 9 месяцев 2024 года — не более 337,5 млн руб.;
остаточная стоимость основных средств — не более 200 млн руб.
Если бизнес предполагает расходы, то лучше выбирать объект налогообложения «доходы минус расходы» (например, производителям). Если существенных затрат не планируется, то подойдет объект налогообложения «доходы» (например, при оказании услуг).
АУСН
АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения) — спецрежим, действующий в качестве эксперимента с 1 июля 2022 года в четырех субъектах РФ (Москва, МО, Калужская область, республика Татарстан).
С 1 января 2025 автоУСН доступен во всех субъектах РФ, которые ввели этот режим.
При переходе на АУСН организации и ИП платят налоги по общей ставке:
Доходы. Налогоплательщик платит 8% от всех полученных доходов.
Доходы минус расходы. Налог начисляется по ставке 20% от разницы между доходами и расходами.
Все доходы и расходы автоматически отражаются в личном кабинете налогоплательщика на автоУСН.
Перейти на эту налоговую систему могут только компании и ИП, у которых работает не более пяти сотрудников, а годовой доход не превышает 60 млн руб. Это основные ограничения.
Главное преимущество АУСН — упрощается подача отчетности. Не нужно подавать в ФНС декларацию по УСН и платить страховые взносы.
Патент
Патентную систему вправе применять только ИП. Смысл патента в том, что предприниматель на определенный срок выбирает вид деятельности, по которому освобождается от уплаты налогов — НДФЛ, НДС и налог на имущество, используемое в деятельности на патенте.
На стоимость патента влияют некоторые факторы — какие законы действуют в субъекте РФ, сколько сотрудников у ИП, где ведется деятельность и др. Стоимость патента можно уменьшить за счет уплаченных за себя и работников страховых взносов, выплаченных сотрудникам пособий (п.1, 2 ст. 346.51 НК).
На ПСН в 2025 году могут перейти ИП, у которых работает не более 15 сотрудников, годовой доход в 2024 году составил не более 60 млн руб., вид деятельности входит в разрешенный перечень НК.
Виды предпринимательской деятельности, доступные для применения патентной системы перечислены в п. 2 ст. 346.43 НК.
Единый сельхозналог
ЕСХН — это система налогообложения, которую применяют производители с/х продукции (п. 2 ст. 346.1 НК). Производителями сельхоз товаров считаются организации и ИП, входящие в перечень п. 2 ст. 346.2 НК.
Уведомление о переходе на ЕСХН необходимо направить в налоговую службу до 31 декабря текущего года (п. 1 ст. 346.3 НК).
Какие налоги платятся на ЕСХН (п. 3, 4 ст. 346.1 НК):
ЕСХН — 6% от разницы между доходами и расходами (п. 1 ст. 346.6 НК);
НДС (в ст. 145 НК есть условия для освобождения);
налог на прибыль в качестве налогового агента, а также налог с доходов от государственных и муниципальных ценных бумаг;
налог на недвижимость, которая не используется в с/х деятельности.
Чтобы применять ЕСХН компания должна осуществлять сельхоздеятельность. А выручка от этих видов деятельности должна составлять не менее 70% от общего дохода.
Последние изменения налоговой системы РФ
С 1 января 2025 года начали действовать изменения в рамках масштабной налоговой реформы. Они касаются бизнеса и предпринимателей. Коротко расскажем о них.
УСН
С 2025 года для ИП и компаний увеличивается порог по годовому доходу — до 450 млн руб.
Повышается лимит по остаточной стоимости основных средств — до 200 млн. руб.
Разрешенная численность работников для упрощенцев — до 130 человек.
Останутся общие налоговые ставки 6% (УСН «доходы») и 15% (УСН «доходы минус расходы»). Повышенные ставки 8 и 10% больше не действуют.
Налогоплательщики на УСН теперь платят НДС. В зависимости от доходов их разделили на три группы:
Годовой доход до 60 млн руб. Бизнес не платит НДС (п. 1 ст. 145 НК).
Доходы от 60 до 250 млн руб. Бизнес может применять пониженную (5%) или общую налоговую ставку НДС (20%, 10%). Пониженная ставка налога применяется без права вычета входного НДС.
Доходы от 250 до 450 млн руб. Бизнес может применять пониженную (7%) или общую ставку (20%, 10%). Пониженная ставка налога применяется без права вычета входного НДС.
ОСНО
Вводится прогрессивная шкала НДФЛ для доходов физических лиц — ставки от 13 до 22%.
Прибыль компаний теперь облагается по повышенной ставке налога — 25% (ранее было 20%). Из них 8% поступает в федеральный бюджет, а 17% — в бюджет региона, где работает компания.
Как выбрать систему налогообложения
Выбор системы налогообложения влияет на финансовую нагрузку и порядок ведения учета. При выборе необходимо учитывать особенности бизнеса.
ОСНО. Подходит для крупных компаний с высокими доходами и большим количеством сотрудников. Преимущества ОСНО — это возможность учета всех расходов для уменьшения налоговой базы, но она требует сложного бухгалтерского учета и внушительной отчетности.
УСН. Срецрежим применяют представители МСП (малый и средний бизнес). УСН имеет два варианта: «Доходы» (налог 6% от доходов) и «Доходы минус расходы» (налог 15% от разницы). УСН проста в администрировании и требует меньшего объема документов.
Патент. Могут применять только ИП. Патент приобретается на определенный вид деятельности и позволяет не вести сложный учет. Но ПСН действует только для ограниченного перечня видов бизнеса.
Единый сельхозналог. Режим применяют предприятия — производители сельхозтоваров и оказывающие услуги в области сельского хозяйства. При этом доход от с/х деятельности должен составлять не менее 70% от общего дохода.
Как сделать выбор:
Оцените масштаб и характер вашего бизнеса.
Учтите потенциальные доходы и расходы.
Рассчитайте налоговую нагрузку при разных режимах.
Задайте вопросы знающим людям: опытным бухгалтерам или налоговым консультантам.
Правильный выбор системы налогообложения поможет оптимизировать расходы и избежать проблем с налоговыми органами.
Заключение
Налоговая система РФ регулирует основные аспекты взаимодействия государства и налогоплательщиков. Ее правильное понимание и использование помогает бизнесу эффективно выполнять свои налоговые обязательства и оптимизировать финансовые затраты.
Подведем итог:
Разберитесь в особенностях налогообложения. Для успешного управления налоговыми обязательствами важно разбираться в уровнях налоговой системы, видах налогов и особенностях их применения — это позволит избежать ошибок и оптимизировать расходы.
Выбирайте налоговый режим с учетом специфики бизнеса. Для организаций и предпринимателей выбор налогообложения должен основываться на масштабе бизнеса, доходах, расходах и специфике деятельности. Например, ОСНО подходит для крупных компаний, а УСН — для малого и среднего бизнеса.
Следите за изменениями в законах и выходом новых НПА. Налоговая система постоянно обновляется. Например, с 2025 года вводятся новые лимиты для УСН и изменяются ставки налога на прибыль. Регулярное изучение нововведений поможет своевременно адаптироваться к изменениям в налоговой системе.
Использование налоговых льгот. Знание преимуществ и изучение доступных льгот, например, освобождение от НДС для малого бизнеса или патентная система для ИП, может значительно снизить налоговую нагрузку.
И главное — это консультации с профессионалами. Обратитесь к налоговым консультантам или бухгалтерам для правильного выбора системы налогообложения и корректного расчета налогов — это минимизирует риски финансовых санкций и ошибок. В компании КСК ГРУПП работают практики и эксперты в области налогов, права, аудита, управленческого учета. Команда состоит из 150 консультантов высокой квалификации. Вашему бизнесу окажут комплексную помощь на любом этапе, какой бы сложной ни была проблема. Запишитесь на консультацию и получите первые рекомендации по оптимизации бизнеса.
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