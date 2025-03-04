Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): что это, расчет, срок уплаты

Налоговый вычет — это сумма, на которую налоговый резидент может уменьшить налоговую базу. Государство «компенсирует» гражданам затраты на лечение, покупку квартир, обучение и т.д. В НК перечислено 8 видов вычетов:

1. Стандартные (ст. 218 НК). Право на вычет имеют родители, в том числе опекуны и усыновители. При этом размер вычета зависит от статуса родителя и количества детей. На первого ребенка — 1 400 руб., на второго — 2 800 руб., на третьего — 6 тыс. руб. Также вычет положен инвалидам, людям, пострадавшим от радиации в результате ЧАЭС, ветеранам ВОВ, гражданам, сдавшим нормы ГТО.

Подробнее о новом вычете про ГТО. Размер вычета при сдаче норм ГТО составляет 18 тыс. рублей. Государство компенсирует часть этой суммы. Так, если человек платит НДФЛ 13%, то вернуть сможет 2 340 рублей. Возврат можно оформить через работодателя или учесть в других доходах. Например, оформить его можно при доходе от продажи имущества. Для получения вычета при сдаче норм ГТО не важен возраст и уровень наград. Учитываются доходы, полученные с 2025 года.

2. Социальные (ст. 219 НК). Вычет компенсирует расходы на услуги медицинских учреждений, в которые обратился гражданин, покупку лекарств, а также обучение членов семьи или свое.

3. Инвестиционные (ст. 219.1 НК). Вычет предусмотрен по доходам от государственных ценных бумаг, инвестиционных счетов, активам ПИФ.

4. По долгосрочным сбережениям (ст. 219.2 НК). Речь идет о вычете по пенсионным и сберегательным взносам, которые налогоплательщик уплачивает по договору с негосударственными пенсионными фондами.

5. Имущественные (ст. 220 НК). Получить налоговый вычет можно на покупку жилья или земельного участка, а также на погашение ипотеки за приобретенное имущество.

Подробнее об имущественном вычете. Например, лимит вычета на покупку жилья — 2 млн рублей. Это значит, что вы вправе вернуть 13% от стоимости недвижимости, но до 260 000 рублей = 2 млн х 13%. Если уплаченный за год НДФЛ оказался меньше этой суммы, можно растянуть возврат на несколько лет (п. 3 ст. 220 НК).

6. По сделкам с ценными бумагами и финансовыми инструментами (ст. 220.1 НК). Для получения вычета учитываются убыточные операции, связанные с ценными бумагами, которые лицо переносит на следующие периоды с целью оптимизации доходов.

7. По участию в инвестиционном товариществе (ст. 220.2 НК). Вычеты полагаются по переносу убытков от участия в инвестиционных товариществах.

8. Профессиональные (ст. 221 НК). Этот вид налогового вычета положен за оказание услуг по гражданско-правовым договорам и авторские услуги. Размер компенсации зависит от того, сможет ли исполнитель документально подтвердить расходы. В первом случае размер вычета будет равен расходам, во втором — размер вычета ограничен, например, 20% от стоимости, указанной в гражданско-правовом договоре.