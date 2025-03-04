Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): что это, расчет, срок уплаты

Что такое НДФЛ
Аббревиатура НДФЛ расшифровывается как «налог на доходы физических лиц». Его платят физлица почти со всех своих доходов — от выигрышей, гонораров, продажи автомобиля или квартиры.
Юридические лица НДФЛ не платят, но они удерживают этот налог с зарплаты своих сотрудников — это обязанность налоговых агентов. Сотрудник получает «на руки» зарплату за минусом налога.
В Налоговом кодексе НДФЛ посвящена глава 23 (от 207 до 233 статьи), которая охватывает разные аспекты, связанные с этим налогом — определение налоговой базы, налоговые вычеты, действующие налоговые ставки, подачу деклараций, обязанности налоговых резидентов РФ и т.д.
С 1 января 2025 года изменились налоговые ставки по НДФЛ в зависимости от размера доходов физлиц — это так называемая прогрессивная шкала НДФЛ, которая подразумевает пятиступенчатый рост ставок от 13 до 22%. Подробнее о масштабных изменениях расскажем ниже с примерами.
Плательщики и объект налогообложения
Объект налогообложения — это доходы граждан. Проще говоря, если человек зарабатывает деньги, то уплачивает государству налог в бюджет со своих поступлений. Зарплата, денежные выигрыши, проценты по вкладам, заработок от аренды недвижимости, доход от продажи недвижимости — эти и иные доходы облагаются НДФЛ.
Сделаем оговорку: НДФЛ от продажи имущества платится в том случае, если физлицо владело этим имуществом менее установленного законом срока (до трех или пяти лет). А НДФЛ по вкладам — если доход превышает установленный порог.
Плательщики НДФЛ — физлица, получающие доход в РФ. Плательщиком может быть как человек с российским паспортом, так и иностранный гражданин–налоговый резидент, официально работающий в России. Иностранные сотрудники тоже платят НДФЛ если получают доход в России, хотя они и не являются налоговыми резидентами РФ.
Кто такие налоговые резиденты
В налоговой системе РФ разграничиваются понятия «налоговый резидент РФ» и «налоговый нерезидент» — это необходимо для целей налогообложения. Статус лица определяется по сроку нахождения в России:
Налоговый резидент РФ — это лицо, проживающее в России более 183 календарных дней в течение 12 месяцев.
Налоговый нерезидент — это лицо, которое получает доход в России, но проживает в нашей стране менее 183 календарных дней в течение года.
При определении статуса налогового резидента или нерезидента гражданство плательщика не имеет значения. Главное, что доход он получает на территории РФ.
Ставки НДФЛ
Ставка НДФЛ — это процент, который устанавливает государство для разных видов доходов. Сумма дохода тоже имеет значение — установлены лимиты для перехода на следующую ступень налоговых ставок. С 1 января 2025 года действует пять ставок НДФЛ, включенных в так называемую прогрессивную шкалу.
Ставка НДФЛ
К какому доходу применяется
13%
до 2,4 млн руб.
15%
для части дохода от 2,4 млн до 5 млн рублей
18%
для части дохода от 5 млн рублей до 20 млн руб.
20%
для части дохода от 20 млн до 50 млн руб.
22%
для части дохода от 50 млн руб.
Для сравнения: до 2025 года ставка 13% применялась к доходам до 5 млн рублей, а 15% — к доходам более 5 млн рублей.
При переходе на следующую ступень НДФЛ повышенный налог платится только с суммы превышения, а не применяется ко всему доходу.
Допустим, сотрудник организации за год получил зарплату 3 млн руб. Сумма 2,4 млн руб. облагается по ставке 13%. А 15% применяется к сумме превышения — 600 тыс. рублей.
2,4 млн руб. х 13% = 312 тыс. руб.
600 тыс. руб. х 15% = 90 тыс. руб.
Так, работодатель перечислит налог в бюджет в размере 402 тыс. руб., а «на руки» сотрудник получит 2 598 000 руб. То есть зарплата сотрудника — 216,5 тыс. руб/мес за вычетом НДФЛ.
Расчет налоговой базы нужно выполнять в отношении каждых доходов, предполагающих разные налоговые ставки.
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Виды налоговых вычетов
Налоговый вычет — это сумма, на которую налоговый резидент может уменьшить налоговую базу. Государство «компенсирует» гражданам затраты на лечение, покупку квартир, обучение и т.д. В НК перечислено 8 видов вычетов:
1. Стандартные (ст. 218 НК). Право на вычет имеют родители, в том числе опекуны и усыновители. При этом размер вычета зависит от статуса родителя и количества детей. На первого ребенка — 1 400 руб., на второго — 2 800 руб., на третьего — 6 тыс. руб. Также вычет положен инвалидам, людям, пострадавшим от радиации в результате ЧАЭС, ветеранам ВОВ, гражданам, сдавшим нормы ГТО.
Подробнее о новом вычете про ГТО. Размер вычета при сдаче норм ГТО составляет 18 тыс. рублей. Государство компенсирует часть этой суммы. Так, если человек платит НДФЛ 13%, то вернуть сможет 2 340 рублей. Возврат можно оформить через работодателя или учесть в других доходах. Например, оформить его можно при доходе от продажи имущества. Для получения вычета при сдаче норм ГТО не важен возраст и уровень наград. Учитываются доходы, полученные с 2025 года.
2. Социальные (ст. 219 НК). Вычет компенсирует расходы на услуги медицинских учреждений, в которые обратился гражданин, покупку лекарств, а также обучение членов семьи или свое.
3. Инвестиционные (ст. 219.1 НК). Вычет предусмотрен по доходам от государственных ценных бумаг, инвестиционных счетов, активам ПИФ.
4. По долгосрочным сбережениям (ст. 219.2 НК). Речь идет о вычете по пенсионным и сберегательным взносам, которые налогоплательщик уплачивает по договору с негосударственными пенсионными фондами.
5. Имущественные (ст. 220 НК). Получить налоговый вычет можно на покупку жилья или земельного участка, а также на погашение ипотеки за приобретенное имущество.
Подробнее об имущественном вычете. Например, лимит вычета на покупку жилья — 2 млн рублей. Это значит, что вы вправе вернуть 13% от стоимости недвижимости, но до 260 000 рублей = 2 млн х 13%. Если уплаченный за год НДФЛ оказался меньше этой суммы, можно растянуть возврат на несколько лет (п. 3 ст. 220 НК).
6. По сделкам с ценными бумагами и финансовыми инструментами (ст. 220.1 НК). Для получения вычета учитываются убыточные операции, связанные с ценными бумагами, которые лицо переносит на следующие периоды с целью оптимизации доходов.
7. По участию в инвестиционном товариществе (ст. 220.2 НК). Вычеты полагаются по переносу убытков от участия в инвестиционных товариществах.
8. Профессиональные (ст. 221 НК). Этот вид налогового вычета положен за оказание услуг по гражданско-правовым договорам и авторские услуги. Размер компенсации зависит от того, сможет ли исполнитель документально подтвердить расходы. В первом случае размер вычета будет равен расходам, во втором — размер вычета ограничен, например, 20% от стоимости, указанной в гражданско-правовом договоре.
Что не облагается налогом
НДФЛ не нужно платить по некоторым доходам, перечисленным в ст. 217 НК. Речь идет о пенсиях, пособиях, социальных выплатах, грантах, алиментах. От НДФЛ по этим видам доходов освобождаются и резиденты, и нерезиденты РФ.
Освобождение от НДФЛ при продаже недвижимости (квартира, дом, земельный участок) применяется, если она была в собственности более пяти лет. Если недвижимость получена в порядке наследования, дарения, приватизации, или по договору пожизненного содержания с иждивением, срок сокращается до трех лет.
Для движимого имущества (например, автомобиль) срок владения для освобождения от налогообложения составляет более трех лет.
Дарение освобождается от НДФЛ только в случае, если оно производится между близкими родственниками.
Порядок получения налогового вычета
В России наиболее востребованы социальные налоговые вычеты — на лечение, обучение, страхование (медицинское, пенсионное). Например, за лечение в 2025 году можно уменьшить налоговую базу на сумму до 150 тыс. руб. за расходы, понесенные в 2024 году на лечение. За 2022–2023 годы — до 120 тыс. рублей.
Получить вычет можно тремя способами — на сайте ФНС, через работодателя и в упрощенном порядке.
1. Через налоговую инспекцию — при личном визите или на сайте ФНС
Физлицо может подать заявление на сайте налоговой или лично прийти в отделение по месту жительства. В обоих случаях потребуется заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ. Кроме этого, нужно приложить подтверждение расходов (чеки, банковские выписки). Но не всегда.
Например, медицинские учреждения в 2025 году выдают справку об оказании медицинских услуг по новой форме. В ней указывается наименование услуги, сумма оплаты, лицензия. В этом случае чеки прикладывать не нужно. Отдельный случай — рецептурные препараты, по ним чек или банковскую выписку обязательно нужно приложить.
Налоговая рассмотрит заявление и вернет средства. Допустим, в 2024 году на лечение человек потратил 200 тыс. руб. Это выше налогооблагаемого лимита. Сумма вычета составит 19,5 тыс. руб. (13% от 150 тысяч).
2. Через работодателя
Работодатели — это налоговые агенты. Их обязанность — перечислять НДФЛ за работников. Некоторые виды вычетов можно получить через работодателя — на покупку жилья, обучение, лечение. В этом случае он не перечислит НДФЛ в размере вычета, а человек будет получать какое-то время «на руки» зарплату, не уменьшенную на налог.
Для подтверждения права вычета нужно подать заявление в ФНС. К заявлению нужно приложить копии документов. Подать заявление можно при личном визите в налоговую или через сайт ФНС. Инспекция рассмотрит заявление в течение 30 календарных дней и отправит уведомление о праве на получение вычета сотруднику (в личный кабинет или заказным письмом) и его работодателю.
Для получения вычета нужно написать заявление на имя руководителя. Строгой формы нет — оно пишется произвольно. Работодатель предоставит в налоговую имеющиеся у него сведения.
3. В упрощенном порядке
В 2025 году применить упрощенный порядок можно только по некоторым категориям вычетов и по расходам за 2024 год для вычетов за лечение, обучение и фитнес. В этом случае заявителю не нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ и подтверждать платежи. Все данные в налоговую поступят от организации (налогового агента), которая оказывала услуги. Для этого у нее должен быть налажен канал связи с ФНС.
Налогоплательщику в личный кабинет на сайте ФНС придет предзаполненное заявление, которое нужно будет подтвердить. Деньги придут на карту или банковский счет физлица. В среднем срок возврата средств — не более недели.
Сроки уплаты НДФЛ
Налоговые агенты платят за сотрудников НДФЛ в соответствии с п. 6 ст. 226 НК. Для них определены сроки, в течение которых следует внести налог:
В текущем месяце сотрудник получил деньги до 22 числа. Работодатель подает уведомление до 25 числа, а налог перечисляет до 28 числа этого же месяца.
Сотруднику выплатили деньги в период с 23 по последнее число месяца (за исключением декабря). Организация подает уведомление до 3 числа, а уплачивает налог до 5 числа следующего месяца.
Если сотрудник получил деньги с 23 по последнее число декабря, то работодателю нужно подать уведомление и перечислить НДФЛ до конца текущего года. Максимальный срок — последний рабочий день года.
Организации и ИП, у которых есть работники, отчитываются в налоговую по форме 6-НДФЛ — это обязанность налоговых агентов. В расчете 6-НДФЛ указывается размер дохода и сумма налога, которую работодатель удерживает с зарплаты персонала и по гражданско-правовым договорам.
Отчет 6-НДФЛ работодатели предоставляют ежеквартально по итогам отчетного года (п. 2 ст. 230 НК). Если организация не выплачивала зарплату сотрудникам или вознаграждения физлицам (не самозанятым) по договорам ГПХ, она не должна перечислять НДФЛ.
За 1–3 кварталы отчет направляется до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом (кварталом), а по итогам года — до 25 февраля следующего года.
Так, подать отчет за 2024 год следовало до 25 февраля 2025 года. Затем в 2025 году отчет подается до 25 апреля (за I квартал), до 25 июля (за II квартал) и до 27 октября (за III квартал) (так как 25 число попадает на выходной день).
Представление отчетности и оплата налога
В некоторых случаях физические лица самостоятельно декларируют доход. Например, когда занимаются частной практикой, продают имущество со сроком владения менее трех или пяти лет, выигрывают денежный приз в лотерею и т.д. В этом случае физлицо-налогоплательщик отчитывается в ФНС — подает декларацию по форме 3-НДФЛ.
В общем случае по физлицам отчитываются их работодатели — налоговые агенты, а сумму налога удерживают из зарплаты или вознаграждения физлица. Организации предоставляют в ФНС отчет 6-НДФЛ о доходах своих работников. Обратите внимание, что в связи с введением с 1 января 2025 года прогрессивной шкалы НДФЛ в форме появились новые КБК для разных ставок (приказ Минфина от 13.11.2024 № 165н).
В электронной форме
Физические лица могут заполнить декларацию 3-НДФЛ о полученных доходах в электронной форме на сайте ФНС — через личный кабинет налогоплательщика. Также сформировать и направить декларацию в налоговую можно в программе «Декларация». Оплатить налог можно в онлайн-сервисе «Уплата налогов физических лиц».
Работодатели должны сдавать отчет 6-НДФЛ электронно через оператора ТКС, если доход получили более 10 человек.
В бумажном виде
Физические лица могут лично посетить местное отделение ФНС, чтобы отчитаться по доходам. Специалисты предоставят все необходимые бланки для заполнения декларации и перечисления налога. В этом случае исключаются ошибки в реквизитах налогового органа. Уточнить данные своего отделения ФНС физлица могут в сервисе «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции».
Работодатели могут отчитаться о доходах сотрудников в бумажной форме, если у них менее 10 работников получали доходы.
Что будет при неуплате НДФЛ
Уплата налогов — это обязанность граждан, закрепленная в Конституции. При неуплате налогов нарушителям грозят штрафы, доначисления. Если задолженность по налогам достигнет крупного размера, то к нарушителю применят меры уголовного наказания. Разберем по порядку основные последствия от неуплаты НДФЛ.
Налоговый агент должен перечислять НДФЛ за своих работников, и если это не сделать, то штраф составит 20% от неуплаченной суммы налога. Кроме этого, придется перечислить сам налог и набежавшие пени (п. 1 ст. 123 НК).
Такое же наказание, а именно 20% от суммы неуплаченного налога, грозит лицу, если расчеты произведены с ошибками. Если умышленно не платить НДФЛ, то штраф вырастет до 40% от неуплаченной суммы (ст. 122 НК).
Если не сдать расчет 6-НДФЛ или отчитаться с опозданием, то штраф составит 1 000 руб. за каждый полный и неполный месяц просрочки (п. 1.2 ст. 126 НК). Если опоздали более чем на 20 дней, налоговая может заблокировать счет в банке.
Если не сдать декларацию или сдать ее с опозданием, то штраф — до 30% (ст. 119 НК).
Заключение
Выделим главное:
НДФЛ платят налоговые резиденты РФ, а также иностранные граждане, которые получают доход в России, но не являются ее налоговыми резидентами.
Какие доходы облагаются НДФЛ — от продажи имущества со сроком владения менее трех (машина) или пяти лет (дом, квартира), аренды имущества, выигрыши и иные доходы.
С 1 января 2025 года налог на доходы физических лиц исчисляется по прогрессивной шкале. Она включает пять налоговых ставок — 13, 15, 18, 20 и 22%.
Физические лица имеют право на получение налоговых вычетов — стандартных, имущественных, профессиональных и т. д. Есть несколько способов для получения вычета — через ФНС, у работодателя, в упрощенном порядке.
Физлица, которые отчитываются за себя самостоятельно, подают декларацию 3-НДФЛ. Она нужна, чтобы заявить о доходе или получить налоговый вычет. Отчитаться следует до 30 апреля включительно, а налог перечислить до 15 июля следующего года.
Работодатели — это налоговые агенты, они ежеквартально подают отчет 6-НДФЛ. Сроки подачи — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. По итогу года отчет подается до 25 февраля следующего года.
Контроль уплаты налогов, в том числе НДФЛ — это обязанность всех организаций и ИП, которые платят зарплаты работникам и вознаграждения исполнителям по ГПД. В случае нарушений ФНС назначает штрафы.
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