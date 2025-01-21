Все изменения для организаций и ИП на УСН с 2025 года

Отмена повышенных ставок
Раньше условный ИП Иванов, превысив лимит, например, по средней численности сотрудников, должен был применять повышенные ставки «упрощенного» налога — 8% (объект «доходы») или 20% («доходы минус расходы»).
С 2025 года, во-первых, действует единый лимит по численности — 130 человек, во-вторых, применяются лишь общие ставки 6% («доходы») и 15% («доходы минус расходы»).
Причем субъекты РФ по-прежнему вправе снизить УСН-ставки. Правда, «переезд» в регион с более выгодными условиями налогообложения быстрых выгод больше не обещает. Раньше тот же условный ИП Иванов на УСН-«доходы» мог фиктивно зарегистрироваться, например, в Грозном, чтобы платить не московские 6% налога, а 1%. Но с 2025 года ему придется при переезде три года подряд вносить налог (авансовые платежи) по московским 6%, которые действовали по старому месту «прописки». Выгоды фиктивной налоговой миграции сведены на нет.
Новые лимиты по УСН
В связи с повышением лимитов по доходам и стоимости ОС гораздо больше желающих сможет перейти на УСН и остаться на спецрежиме.
В 2025 году коэффициент-дефлятор в целях УСН равен 1.
Для перехода на упрощенку с 2026 года нужно, чтобы доходы организации за 9 месяцев 2025 года не превысили 337,5 млн руб.
Уже работающие на УСН должны следить за тем, чтобы доходы за текущий год оставались в пределах 450 млн руб., остаточная стоимость ОС — в пределах 200 млн руб. (с индексацией, без учета стоимости высокотехнологичного оборудования российского производства, см. перечень, утв. распоряжением Кабмина от 20.07.2023 № 1937-р), а средняя численность персонала не превышала 130 человек.
С 2025 года при нарушении условий применения спецрежима упрощенцы теряют право на него с первого числа месяца, в котором было допущено нарушение, а не с начала квартала, как раньше (п. 4 ст. 346.13 НК).
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НДС-обязанности
Сделан еще один шаг к сближению ОСНО и УСН. ИП или организации на УСН, чьи доходы в прошлом или текущем году превысили 60 млн руб. (нарастающим итогом с 1 января), должны платить НДС. Они могут работать на специальных ставках — 5% при доходах до 250 млн руб. или 7% при доходах до 450 млн руб. без НДС-вычетов, или на общих ставках (20, 10%) с возможностью применять вычеты.
ИП Иванов, заработав в 2024 году 59 млн руб., в 2025 году не станет платить НДС. Но, если у него так хорошо пойдут дела в 2025 году, что он уже в мае заработает 61 млн руб. — тогда придется решать, на каких ставках работать.
Выбрать ставку нужно самостоятельно, оценивая структуру своих затрат и особенности бизнеса, но в любом случае обдуманно.
Если ИП Иванов перейдет на специальную ставку 5%, ему придется работать на ней три года, то есть 12 кварталов. «Избавиться» от 5%-ной ставки можно лишь двумя способами:
заработать больше 250 млн и перейти на 7%-ную специальную ставку;
вообще «слететь» с УСН, в том числе из-за превышения лимита дохода в 450 млн руб.
Если ИП на УСН выберет для работы общепринятые 20, 10%, то перейти на специальные ставки сможет в любой момент.
Покупатели в любом случае имеют право на вычеты по счетам-фактурам, выставленным продавцом-упрощенцем, который платит НДС, ставка значения не имеет.
Соответственно плательщики НДС на УСН должны выставлять счета-фактуры по налогооблагаемым операциям (исключая операции из ст. 149 НК — которые не признаются объектами обложения НДС). Они также должны подавать декларации. Именно из деклараций налоговые органы узнают о самом факте уплаты НДС и о выбранных ставках, никаких других уведомлений подавать не нужно.
Упрощенцы, которые освобождены от НДС, не представляют деклараций (если не совершают облагаемые НДС операции) и не выставляют счета-фактуры (а если выставят, то придется внести в бюджет налог в том размере, который указан в документе).
Несмотря на применение специальных ставок по некоторым операциям все равно нужно применять:
общепринятые ставки — выступая налоговым агентом, или при ввозе в РФ товаров;
нулевую — по операциям, указанным в подп. 1–1.2, 2.1–3.1, 7 и 11 п. 1 ст. 164 НК.
Представим, что ООО «Альфа» зарегистрирована в январе 2025 года и сразу заявила о работе на УСН. Будет ли общество платить НДС? Ответ: нет. Ни только что зарегистрированное юридическое лицо, ни ИП, только что вставший на учет, применяя УСН, НДС не платят — до тех пор, пока не заработают более 60 млн руб.
Как вообще рассчитывается этот лимит в 60 млн руб.
Если за расчетный период применялась УСН, то лимит по доходам рассчитывайте с помощью кассового метода.
Если применялся другой режим налогообложения, то, в зависимости от вида налогоплательщика, применяются правила:
гл. 23 НК — для ИП на ОСНО;
гл. 25 НК — для организации на ОСНО;
гл. 26.1 НК — для плательщиков ЕСХН;
закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ — для организаций и ИП на АУСН.
ИП при совмещении ПСН с УСН/ОСНО/ЕСХН учитывает общую сумму доходов за 2024 год по обоим режимам налогообложения. Некоторые виды дохода не учитываются, например, положительные курсовые разницы, субсидии при безвозмездной передаче имущества (имущественных прав) в гос- и (или) муниципальную собственность.
Взносы можно учесть без уплаты
ИП без работников, применяющий УСН «доходы минус расходы», может учесть в расходах страховые взносы, которые подлежат уплате в налоговом периоде согласно ст. 430 НК. В нее включаются и взносы, окончание срока уплаты которых выпадает на первый рабочий день следующего года.
Если после 31 декабря 2024 года уплачены взносы за периоды до 2025 года., то их можно учесть в расходах за периоды 2025–2027 гг. (подп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК).
Расходы на ККТ
Упрощенцы-резиденты новых регионов России, до 31 декабря 2025 года зарегистрировавшие ККТ там же, смогут уменьшить сумму упрощенного налога (авансового платежа) за 2024 или 2025 год на расходы на ее приобретение (п. 3.2 ст. 346.21 НК). Это расходы на покупку самой ККТ, фискального накопителя, ПО для кассы, а также стоимость затрат на настройку и другие сопутствующие услуги.
Сумма вычета ограничена 28 000 руб., и одним экземпляром ККТ. Если расходы были учтены в облагаемой базе по УСН или при расчете налогов на другой системе налогообложения, то уменьшить налог на ККТ-расходы нельзя.
В заключение несколько слов о налоговой амнистии для налогоплательщиков, которые в 2022–2024 гг. применяли спецрежимы для получения необоснованной налоговой выгоды. Чтобы избавиться от налоговых доначислений в связи с дроблением, пенями, некоторыми штрафами, необходимо соблюсти ряд условий, в том числе решение по проверке, которая установила дробление, вступило в силу не ранее 12 июля 2024.
В 2025 году многие привычные методы налоговой оптимизации применять станет небезопасно, но эксперты КСК ГРУПП помогут разработать надежную стратегию в рамках закона.
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