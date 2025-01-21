Все изменения для организаций и ИП на УСН с 2025 года

Сделан еще один шаг к сближению ОСНО и УСН. ИП или организации на УСН, чьи доходы в прошлом или текущем году превысили 60 млн руб. (нарастающим итогом с 1 января), должны платить НДС. Они могут работать на специальных ставках — 5% при доходах до 250 млн руб. или 7% при доходах до 450 млн руб. без НДС-вычетов, или на общих ставках (20, 10%) с возможностью применять вычеты.

ИП Иванов, заработав в 2024 году 59 млн руб., в 2025 году не станет платить НДС. Но, если у него так хорошо пойдут дела в 2025 году, что он уже в мае заработает 61 млн руб. — тогда придется решать, на каких ставках работать.

Выбрать ставку нужно самостоятельно, оценивая структуру своих затрат и особенности бизнеса, но в любом случае обдуманно.

Если ИП Иванов перейдет на специальную ставку 5%, ему придется работать на ней три года, то есть 12 кварталов. «Избавиться» от 5%-ной ставки можно лишь двумя способами:

заработать больше 250 млн и перейти на 7%-ную специальную ставку;

вообще «слететь» с УСН, в том числе из-за превышения лимита дохода в 450 млн руб.

Если ИП на УСН выберет для работы общепринятые 20, 10%, то перейти на специальные ставки сможет в любой момент.

Покупатели в любом случае имеют право на вычеты по счетам-фактурам, выставленным продавцом-упрощенцем, который платит НДС, ставка значения не имеет.

Соответственно плательщики НДС на УСН должны выставлять счета-фактуры по налогооблагаемым операциям (исключая операции из ст. 149 НК — которые не признаются объектами обложения НДС). Они также должны подавать декларации. Именно из деклараций налоговые органы узнают о самом факте уплаты НДС и о выбранных ставках, никаких других уведомлений подавать не нужно.

Упрощенцы, которые освобождены от НДС, не представляют деклараций (если не совершают облагаемые НДС операции) и не выставляют счета-фактуры (а если выставят, то придется внести в бюджет налог в том размере, который указан в документе).

Несмотря на применение специальных ставок по некоторым операциям все равно нужно применять:

Представим, что ООО «Альфа» зарегистрирована в январе 2025 года и сразу заявила о работе на УСН. Будет ли общество платить НДС? Ответ: нет. Ни только что зарегистрированное юридическое лицо, ни ИП, только что вставший на учет, применяя УСН, НДС не платят — до тех пор, пока не заработают более 60 млн руб.