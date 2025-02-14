Налоговая система и налоговый контроль — 2025: изменения, тенденции, риски, решения для бизнеса

Налог на прибыль
25% для юрлиц на ОСНО
Налог на прибыль — это одна из самых чувствительных финансовых зон организаций, так как серьезно влияет на их налоговую нагрузку. С 1 января 2025 года выросла ставка по налогу на прибыль — с 20 до 25%.
Изменение затрагивает:
российские юридические лица на ОСНО;
иностранные компании с представительствами в РФ.
Небольшие компании на налоговых спецрежимах и ИП налог на прибыль не платят.
Прибыль компаний определяется как разница между доходами и расходами. А чтобы узнать налог на прибыль, необходимо сумму прибыли умножить на налоговую ставку.
Налог на прибыль организаций распределяется по бюджетам — одна часть идет в федеральный бюджет (8%), другая в региональный (17%). Такое распределение останется с 2025 до 2030 года.
Обращаем внимание, что в 2024 году в федеральный бюджет поступало 3% от суммы налога на прибыль, в бюджет региона — 17%.
5% для IT-компаний
В IT-сегменте действуют льготные условия по налогу на прибыль. В период с 2022 по 2025 годы компании из сферы IT были освобождены от налога на прибыль, ставка составляла 0%. С 2025 года ставка выросла до 5%. Вся сумма налога идет в федеральный бюджет.
Преимущественными условиями вправе воспользоваться IT-компании, которые аккредитованы в Минцифры и от основной деятельности получают не менее 70% дохода. Льготная ставка действует до 2030 года.
НДФЛ
Прогрессивная (пятиступенчатая) шкала НДФЛ
С 2025 года организации рассчитывают налог на доходы физлиц с учетом последних изменений, которые устанавливают прогрессивную шкалу НДФЛ. Чем больше годовой доход, тем выше ставка налога:
для дохода до 2,4 млн руб. — 13%;
для части дохода свыше 2,4 млн руб. до 5 млн руб. — 15%;
для части дохода свыше 5 млн руб. до 20 млн руб. — 18%;
для части дохода свыше 20 млн руб. до 50 млн руб. — 20%;
для части дохода от 50 млн руб. — 22%.
Как видим, ставка осталась на прежнем уровне при доходе физлица до 2,4 млн руб. В остальных случаях следует ориентироваться на значения прогрессивной шкалы. При этом при определении НДФЛ ставка применяется не ко всему доходу, а к превышающей части.
Рассмотрим на примере. Допустим, работодатель за год выплатил сотруднику зарплату в размере 5 180 000 тыс. руб. Делим эту сумму по лимитам и применяем к ним соответствующие ставки:
5 180 000 тыс. руб. = 2,4 млн + 2,6 млн + 180 тыс. рублей.
к доходу в 2,4 млн применяем ставку 13%;
к доходу 2,6 млн (это часть до суммы лимита в 5 млн руб.) — 15%;
к доходу 180 тыс. руб. (это оставшаяся часть, превышающая лимит 5 млн руб.) — 18%.
Считаем и получаем 734 400 тыс. рублей — это сумма НДФЛ, которую организация должна уплатить за сотрудника.
Изменение льготы при продаже долей и акций при владении ими от 5 лет
Физические лица приобретают в собственность акции и доли в российских компаниях с целью улучшить свое финансовое положение. Активы можно не только покупать, но и продавать.
До 2025 года физические лица, которые не менее пяти лет владели акциями и долями российских компаний, полностью освобождались от уплаты НДФЛ при продаже данных активов. Основной замысел используемой меры — привлекать инвестиции и наращивать фондовый рынок РФ в длительной перспективе. Для применения льготы неважно было, какой доход получало физлицо от продажи долей и акций.
С 2025 года произошли изменения, которые меняют льготы и вводят ограничения на доход физлиц. Нововведения касаются не только физлиц, владеющих долями и акциями, но и бизнеса — в частности инвесторов и предпринимателей.
Так, для физических лиц остается льгота, если после пятилетнего владения активами их доход не превышает 50 млн руб. При превышении установленного порога НДФЛ исчисляется по ставке 13%. Ставка применяется не ко всему доходу, а к превышающей части. При этом для нерезидентов ставка другая — 30% на часть дохода, превышающего 50 млн руб.
Итак, что изменилось и какие условия для применения льготы:
Физлицо освобождается от НДФЛ, если на момент продажи долей или акций владело ими не менее пяти лет.
Льгота действует только для доходов до 50 млн руб. Если свыше, то нужно заплатить НДФЛ по ставке 13% за часть, превышающую лимит.
Физлицо должно владеть активами пять лет непрерывно, то есть в течение этого срока не передавать активы в заем или репо.
Рассмотрим на примере. Допустим, физлицо продает свою долю в российской компании за 60 млн руб. С 50 млн руб. НДФЛ платить не нужно. А превышающая часть облагается налогом:
10 млн руб. х 13% = 1,3 млн рублей.
При этом нерезидент РФ в этом случае заплатит 3 млн рублей НДФЛ.
Нововведение никак не отразится на небольших инвесторах, так как их доходы от продажи активов редко достигают таких больших сумм. Но крупным инвесторам и предпринимателям следует взять на вооружение новые правила применения льготы при продаже долей и акций.
УСН
Одной из самых громких новостей налоговой реформы 2025 года стало введение НДС для бизнеса на УСН. «Упрощенцы» платят НДС, если их доход за год превышает 60 млн руб.
Компании и ИП могут выбрать оптимальный способ уплаты НДС из двух вариантов:
Уплачивать 20% НДС согласно общим правилам и использовать 10% НДС для отдельных категорий товаров. Этот вариант позволяет применять налоговый вычет.
Использовать льготные ставки — 5% для доходов от 60 млн до 250 млн руб. в год или 7% для доходов от 250 млн до 450 млн рублей. Налоговый вычет в этом варианте не применяется.
Таким образом, бизнесу предоставили альтернативу. Выбирать подходящий вариант следует с учетом количества входящего НДС.
Еще одно важное нововведение — на УСН сможет перейти больше компаний и ИП. Это связано с повышением лимитов:
остаточная стоимость основных средств увеличена со 150 млн до 200 млн руб.;
годовой доход — с 268,5 млн руб. до 450 млн руб.
Для применения УСН в 2025 году необходимо, чтобы доходы за 9 месяцев 2024 года были не более 337,5 млн руб.
До 2025 года «упрощенцы» платили налог по повышенной ставке, если превышали порог годового дохода и лимит по количеству работников. По общей ставке бизнес на УСН «Доходы» платил 6%, а на УСН «Доходы минус расходы» — 15%. При превышении лимитов ставка для них увеличивалась — 8 и 20%, соответственно.
С 1 января 2025 года повышенные налоговые ставки отменяются. Но 6 и 15% никуда не денутся. При этом оставшиеся ставки могут быть уменьшены на уровне регионов до 1 и 5%.
Амнистия при дроблении бизнеса
В течение последних лет налоговые органы нередко выявляли случаи «серых схем», которые использовал бизнес для снижения налогового бремени. Например, дробление бизнеса — это разделение крупного бизнеса на более мелкие компании с целью сохранить возможность применения спецрежимов.
Амнистия касается компаний, которые в период 2022—2024 год применяли дробление и решение, подтверждающее факты применения схемы, вступило в силу с 12 июля 2024 года. Если компания раскроет перед ФНС факт дробления, то сможет все начать «с чистого листа». Налоговая спишет все обязательства, связанные с дроблением, за период с 2022 по 2024 годы (штрафы, пени, доначисления).
Налоговая амнистия — это реальный шанс для бизнеса отказаться от умышленного использования незаконных схем и начать работать по-честному.
Налоговый контроль
В 2025 году ФНС будет проводить больше проверок среди компаний. Цель таких проверок — находить нарушителей, которые скрываются от уплаты налогов или снижают налоговую нагрузку.
Во-первых, планируются серьезные проверки по дроблению бизнеса. Налоговую амнистию ввели не для того, чтобы списать доначисления нарушителям, а для снижения нарушений в будущем. У компаний есть возможность отказаться от умышленного дробления и работать честно. Фактов применения «серых схем» должно стать меньше.
Во-вторых, ФНС пристальнее посмотрит на небольшие компании. Проверяться будут цепочки контрагентов, банковские операции, соблюдение законодательных требований. К предоставляемой в ФНС отчетности следует относиться внимательно: любые ошибки в отчетах, декларациях могут использоваться против бизнеса.
В-третьих, возрастет внимание к сотрудничеству с предпринимателями и самозанятыми с признаками трудовых отношений. Налоговая проверит правильность уплаты НДФЛ по прогрессивной шкале и страховым взносам.
В-четвертых, налоговая проверит доходы компаний и доначислит налог на прибыль 25%, включая случаи, когда не погашена кредиторская задолженность, кредитор ликвидирован или признан банкротом.
В-пятых, объектами проверки станут компании, которые применяют льготные налоговые ставки или являются резидентами особых экономических зон.
О налоговой реформе и ужесточении контроля говорили давно. Бизнес прошел все стадии принятия. Пришла пора жить в новых налоговых реалиях и искать не просто актуальные, а законные способы решений. Об этом — далее.
Как бизнесу работать в новых условиях без рисков
Одни компании восприняли изменения, связанные с налоговой реформой, как намеренное ужесточение контроля, другие — как вызов и возможность перейти на новый уровень.
Компания «КСК ГРУПП» почти 30 лет работает с бизнесом и предлагает аудиторско-консалтинговую помощь по разным вопросам — налоги, аудит, право, юридические консультации и т.д. В компании работает 150 экспертов-практиков, которые готовы взяться за самую сложную проблему.
И у нас отличная новость! Компания «КСК ГРУПП» приглашает всех желающих на мероприятие, посвященное последним событиям в налоговой сфере.
О чем пойдет речь:
Налоговые изменения. Сделаем обзор важных для бизнеса изменений — переход на УСН, увеличение ставки по налогу на прибыль, прогрессивная шкала НДФЛ.
Методы контроля. Расскажем, как налоговая планирует проверять бизнес и к чему готовиться. Правильный подход поможет избежать штрафов и наказаний.
Решения. Откроем секреты, как бизнесу упростить себе жизнь в новых условиях. Например, как по налогу на прибыль сохранить ставку 2024 года при условии, что новая ставка — 25%. Как сохранить налоговую нагрузку с учетом повышения ставки НДФЛ. Как правильно взаимодействовать с ИП и самозанятыми.
Кому будет интересно:
ИП и руководителям компаний. Собственники бизнеса (и вообще все управленцы) должны разобраться в налоговых изменениях, чтобы со знанием дела проверять сотрудников и выбирать верные стратегии.
Бухгалтерам. Часть тяжелого бремени ляжет именно на бухгалтеров и финансовые отделы компаний. Им придется оперативно разобраться во всех изменениях и перестроить работу в соответствии с новыми требованиями НК.
Экспертам и консультантам. Мероприятие будет интересно людям, которые ведут курсы повышения квалификации для сотрудников организаций и консультируют предпринимателей по налогам, вычетам и страховым взносам.
Мероприятие пройдет в офлайн-формате, без официоза и скучающих лиц. Просто и доступно расскажем о сложных вещах, «разложим по полочкам» информацию.
И, конечно, не обойдется без интерактива! Прямо на встрече сделаем анализ конкретного бизнеса и выявим возможные факторы риска. Составим дорожную карту, которая поможет свести все риски к нулю.
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