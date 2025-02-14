Налоговая система и налоговый контроль — 2025: изменения, тенденции, риски, решения для бизнеса

Налог на прибыль — это одна из самых чувствительных финансовых зон организаций, так как серьезно влияет на их налоговую нагрузку. С 1 января 2025 года выросла ставка по налогу на прибыль — с 20 до 25%.

Изменение затрагивает:

российские юридические лица на ОСНО;

иностранные компании с представительствами в РФ.

Небольшие компании на налоговых спецрежимах и ИП налог на прибыль не платят.

Прибыль компаний определяется как разница между доходами и расходами. А чтобы узнать налог на прибыль, необходимо сумму прибыли умножить на налоговую ставку.

Налог на прибыль организаций распределяется по бюджетам — одна часть идет в федеральный бюджет (8%), другая в региональный (17%). Такое распределение останется с 2025 до 2030 года.

Обращаем внимание, что в 2024 году в федеральный бюджет поступало 3% от суммы налога на прибыль, в бюджет региона — 17%.