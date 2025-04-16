Ввод объекта в эксплуатацию в 2025 году: получение разрешения, акт

Например, при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома необходимо подтвердить, что он соответствует нормам пожарной безопасности, конструкции прочные, инженерные решения отвечают требованиям проектной документации. Только после этого жильцы могут въехать в свои квартиры с уверенностью, что объект не несет угрозу их жизни .

Перед эксплуатацией строительного объекта необходимо подтвердить, что он полностью готов к использованию и соответствует нормам безопасности . В эксплуатацию вводят и жилые, и нежилые объекты — частные дома, многоквартирные дома, производственные помещения, магазины и т.д.

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Собственники должны оформить права на земельные участки , на которых располагается их недвижимость. Земельный участок можно оформить в собственность или взять в аренду. Это касается и собственников объектов, построенных в советское или постсоветское время. Градостроительный план участка в частности нужен для получения разрешения на строительство.

Объекты, не требующие получения специального разрешения или составления проекта считаются завершенными со дня постановки на кадастровый учет. Например, к таким строениям относятся гаражи и хозпостройки для бытовых целей.

Прописаны условия, когда считать объект завершенным. Если строительство объекта происходило на основании разрешения, то он считается завершенным с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Объекты ИЖС и садовые дома считаются завершенными со дня получения уведомления о соответствии объекта строительным нормам и требованиям.

С 1 марта 2025 года закон от 26.12.2024 № 487-ФЗ вносит важные изменения для собственников недвижимости. Перечислим основные из них:

Правовое регулирование ввода объекта в эксплуатацию

Порядок ввода в эксплуатацию частного дома

Частные дома возводятся в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с учетом требований и норм ГК. При вводе в эксплуатацию частного дома разрешение не требуется, но необходимо направить уведомление в местные органы власти. Причем уведомить местные власти необходимо до начала строительства и по его завершении: Местные власти направят специалистов для проверки объекта капитального строительства на соблюдение норм строительной и пожарной безопасности.

После получения положительного ответа на уведомление объект можно ставить на учет и регистрировать право собственности. На первый взгляд, уведомительный порядок гораздо лояльнее, чем оформление разрешения. Но это обманчивое впечатление — выездные специалисты проверяют объекты на соблюдение всех норм и правил, а если найдут несоответствия, то не дадут положительный ответ на уведомление. Поэтому при возведении частного дома не нужно отступать от установленных законами норм и придумывать собственные характеристики.

Порядок ввода в эксплуатацию нежилых зданий

Для ввода в эксплуатацию нежилого здания необходимо получить соответствующее разрешение. В столице его выдает Мосгосстройнадзор, а в других городах — аналогичные органы исполнительной власти. Как это выглядит на практике. Застройщик подает заявление в Госстройнадзор вместе с комплектом документов. В ч. 3 ст. 55 ГК описано, какие документы необходимо собрать. А в ч. 2.2 ст. 55 ГК указано, каким способ может происходить прием заявления и документов от застройщика. Специалисты надзорного органа проверяют пакет документов на наличие всех необходимых форм. При необходимости застройщика могут попросить предоставить дополнительные документы, необходимые для постановки объекта на учет. Надзорный орган направляет специалистов для проверки объекта на соответствие пожарных, строительных и иных норм. Застройщику выдают заключение о соответствии (ЗОС) здания нормам и требованиям. На основании предоставленных документов и ЗОС оформляется разрешение на ввод постройки в эксплуатацию. Разрешение дает право на дальнейшую эксплуатацию строения. В некоторых случаях в выдаче разрешения могут отказать. Например, если застройщик предоставил не все документы, указанные в ч. 3 и 4 ст. 55 ГК, или здание не соответствует указанным характеристикам.

Для каких объектов ввод в эксплуатацию не нужен