Что такое краудсорсинг простыми словами

Краудсорсинг — это делегирование задач бизнеса группе сторонних специалистов. Еще его называют «интеллектом масс» — несколько профессионалов могут решить задачу быстрее, качественнее и дешевле, чем локальный эксперт.

Слово «краудсорсинг» произошло от слияния двух слов — outsourcing и crowd (использование внешних ресурсов и толпа).

Например, сторонние специалисты могут провести аудит бухгалтерской отчетности, оценить стоимость бизнеса, обжаловать акт в налоговой инспекции, разработать маркетинговую стратегию.