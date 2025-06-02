Что такое краудсорсинг простыми словами
Краудсорсинг — это делегирование задач бизнеса группе сторонних специалистов. Еще его называют «интеллектом масс» — несколько профессионалов могут решить задачу быстрее, качественнее и дешевле, чем локальный эксперт.
Слово «краудсорсинг» произошло от слияния двух слов — outsourcing и crowd (использование внешних ресурсов и толпа).
Например, сторонние специалисты могут провести аудит бухгалтерской отчетности, оценить стоимость бизнеса, обжаловать акт в налоговой инспекции, разработать маркетинговую стратегию.
История появления краудсорсинга
Инструмент краудсорсинга использовали еще до появления этого термина. В XVIII веке правительство Великобритании предложило всем желающим найти способ определения долготы в открытом море, и тем самым внести вклад в развитие мореходства. И это дало результат — часовщик Джон Харрисон предложил первый морской хронометр.
Сам же термин «краудсорсинг» появился не так давно. В 2006 году его ввел в оборот писатель и редактор Джефф Хау в статье для американского издания Wired об участии добровольцев в создании компании eBay MySpace. В 2011 году в журнале Sloan Management Review вышла статья Сусумы Огавы и Фрэнка Пиллера о принципах и особенностях краудсорсинга.
Сейчас краудсорсинг используют по всему миру — для генерации идей, улучшения бизнес-процессов, в маркетинговых исследованиях, разработке новых продуктов.
Виды краудсорсинга
Бизнес может выбирать группы специалистов под свои цели, сферу деятельности, бюджет. Рассмотрим, какой бывает краудсорсинг.
По расходам
Платный краудсорсинг — участники получают вознаграждение за выполнение задач. Причем это могут быть не только деньги, но и другие формы мотивации — подарки, скидки, бонусы.
Бесплатный краудсорсинг — участники добровольно делятся своими знаниями и идеями. Они объединены общей целью и не ищут материальной выгоды. Например, такой формат встречается в некоммерческих инициативах, научных исследованиях, онлайн-сообществах.
По типам решаемых задач
Crowd Creation (реализация творческих проектов) — участники генерируют тексты, изображения, слоганы, идеи или проекты.
Crowd Wisdom (коллективный разум узких специалистов) — используется для сбора экспертных мнений, прогнозов и аналитики. Эффективен в научных исследованиях, маркетинге, бизнес-стратегиях.
Crowd Voting (голосование толпы) — участники оценивают предложенные идеи или решения, помогая выбрать лучший вариант. Популярен в конкурсах, рекламных кампаниях, принятии общественно важных решений.
Crowd Funding (краудфандинг) — массовое финансирование проектов за счет добровольных пожертвований.
По сферам общественной жизни
Бизнес-краудсорсинг применяется для разработки новых продуктов, улучшения сервисов, оптимизации процессов или получения обратной связи от клиентов. Часто используется в маркетинге и исследованиях рынка.
Общественный краудсорсинг вовлекает граждан в решение социальных, культурных, экологических задач — сбор информации о состоянии окружающей среды, предложения по улучшению городской инфраструктуры.
Политический краудсорсинг — участие граждан в формировании законов, выработке политических решений, контроле за действиями власти. Это может быть сбор предложений по поправкам в законы, публичное обсуждение городских инициатив.
Компания «КСК ГРУПП» более 30 лет помогает бизнесу решать разные задачи в области аудита и консалтинга — бухгалтерский и кадровый консалтинг, юридические услуги и консультации, маркетинг и продажи. Команда состоит из 150 профильных специалистов, которые готовы оказать бизнесу комплексную и локальную помощь.
Для чего используют краудсорсинг
С помощью краудсорсинга можно решать разные типы задач. Рассмотрим их подробнее.
Краудтестинг
Краудтестинг — это привлечение специалистов или целевых пользователей для тестирования сайта, продукта, услуги. Бизнес часто нуждается в оценке собственной стоимости, активов, имущества, тестировании на обесценение внеоборотных активов. Краудтестинг указывает на узкие места бизнеса и помогает устранить недостатки.
Коллективные знания
Коллективные знания — это помощь группы специалистов, которая зачастую на практике оказывается эффективнее, чем оценка или решение отдельного эксперта. Коллективные знания используются, когда бизнесу нужно не одностороннее, а комплексное решение проблемы. Например, бизнес заказывает услугу по аудиту финансовой отчетности, в этом случае хорошо также получить консультации по налогам и юридическим вопросам.
Краудфандинг
Краудфандинг — это финансирование проектов. Помощь может быть не только в виде денег, но и ином материальном выражении — продукты, одежда, техника. Некоторые краудфандинговые платформы помогают проектам организовать финансирование, например, Kickstarter.
Творческий краудсорсинг
Творчески краудсорсинг — это привлечение людей для создания логотипов, рекламных материалов, генерации идей, создания уникального имиджа компании (брендинг). Задания могут размещаться на краудфандинговых платформах и хорошо оплачиваться.
Открытые инновации
Открытые инновации — это использование в бизнесе не только собственных инноваций и разработок, но и идей других специалистов, пользователей. Краудсорсинг в этом случае помогает разработать и оптимизировать инновационные стратегии. Так как в процессе участвует много людей, то повышается вероятность, что конечный продукт понравится целевой аудитории и выведет бизнес на более высокую ступень развития.
Принципы краудсорсинга
Краудсорсинг опирается на несколько фундаментальных принципов, без которых успешная реализация проектов невозможна.
Открытость и доступность. Компания-краудсорсер четко обозначает перечень услуг, тарифы, максимально понятно формулирует условия сотрудничества.
Прозрачность процесса. Честные правила, отсутствие скрытых платежей, понятный механизм оказания услуг, обратная связь — все это укрепляет доверие между бизнесом и специалистами.
Взаимная выгода. Успешный краудсорсинг — это когда выигрывают обе стороны. Бизнес получает ценные идеи, данные или решения, а специалисты — лояльных клиентов, вознаграждение, признание.
Комплексный охват. Чем больше разных специалистов входит в рабочую группу, тем выше шанс получить комплексное решение проекта. Сила «мудрости толпы» — в сочетании разных взглядов, опыта и подходов.
Гибкость и адаптивность. Специалисты адаптируются под цели и запросы бизнеса. Быстрая корректировка формата, сроков или задач помогает повысить результативность.
Принципы краудсорсинга способствуют укреплению доверия между сторонами и прокладывают путь к долгосрочному сотрудничеству.
Преимущества для бизнеса
Использование внешнего ресурса в виде «интеллекта масс» открывает бизнесу новые возможности для роста, инноваций, взаимодействия с целевой аудиторией. Ниже — ключевые преимущества краудсорсинга для бизнеса:
разнообразие взглядов, опыта и подходов;
нестандартные идеи, которые невозможно было бы разработать внутри корпоративной команды;
сокращение расходов на привлечение специалистов (обращение к одной группе обходится дешевле, чем собирать спецов по разным источникам);
быстрый поиск решений и оперативное внесение корректировок в процессе выполнения задач.
Несмотря на преимущества, у краудсорсинга есть недостатки — зависимость от исполнителей, риск привлечь недобросовестных специалистов, трудности контроля. Но всего этого можно избежать, если найти компанию с прозрачными условиями сотрудничества, отсутствием скрытых платежей, честными взглядами.
Краудсорсинг — это мощный стратегический инструмент. В условиях растущей конкуренции его нельзя игнорировать.
Отличие краудсорсинга от краудфандинга
Несмотря на схожесть названий и общую идею привлечения ресурсов «извне», краудсорсинг и краудфандинг — это два разных подхода с разными целями, механизмами и результатами.
Краудсорсинг — это поиск решений с привлечением большого количества умов. Например, бизнес платит деньги краудсорсеру за услуги, идеи, разработки. Задача решается с разных сторон.
Краудфандинг — это финансирование проектов (на запуск нового продукта, реализацию проекта, развитие). В фокусе — финансовая поддержка, а не оказание услуг бизнесу.
Коротко: краудсорсинг — это мозги и идеи, краудфандинг — деньги и поддержка.
Примеры краудсорсинга
Еще лучше понять суть краудсорсинга помогут конкретные примеры. Проекты используют этот инструмент привлечения внешних исполнителей для разработки продуктов, исследований, маркетинга, создания контента.
Wikipedia — пользователи по всему миру могут актуализировать статьи на этом известном информационном портале, тем самым участвовать в создании контента.
WikiLeaks — анонимные пользователи раскрывают секретные документы, которые важны для поиска ответов на общественные вопросы.
Kickstarter — пользователи могут выбрать проект и поддержать его на добровольных началах финансово или материально.
Яндекс Карты — пользователи могут добавлять новые объекты или сообщать о несоответствиях в географических точках.
Duolingo — приложение для изучения языков, а краудсорсинг используется для привлечения пользователей к переводам.
Ниже рассмотрим еще несколько компаний в разрезе их целей при использовании краудсорсинга.
Разработка продукта
Threadless — платформа для дизайнеров футболок. Пользователи голосуют за лучшие эскизы, а работы победителей становится принтом на футболках. Платформа платит дизайнерам процент от продаж.
Исследования
Zooniverse — платформа привлекает добровольцев для проведения исследований. Пользователи отвечают на вопросы и помогают собирать данные. Результаты исследований используются при создании научных работ.
Маркетинг
Lay's — компания предложила любителям чипсов поучаствовать в создании нового вкуса хрустящего продукта.
Создание контента
Habr — платформа для размещения авторских статей на популярные темы. Материалы на этом ресурсе регулярно «залетают» в топы поисковых систем. Авторы получают вознаграждение за самые читаемые статьи.
Как запустить краудсорсинговый проект
Перед запуском проекта необходимо четко сформулировать задачи и найти исполнителей. Подробнее рассмотрим основные этапы.
Шаг 1. Определите цель краудсорсингового проекта. Ответьте себе на вопрос — зачем вам краудсорсинг (сбор идей, тестирование концепции, привлечение компетентных специалистов).
Шаг 2. Опишите задачу понятно и точно. Избегайте двусмысленностей, используйте простой язык, приводите примеры. Четкая постановка задачи — это 50% успеха проекта.
Шаг 3. Выберите исполнителя. Найдите платформу по типу задач. Если нужна помощь в аудите бизнеса, оценке активов, бухгалтерскому сопровождению, финансовому консалтингу, то обращайтесь в компанию «КСК ГРУПП». Команда состоит из 150 специалистов, которые работают по 15 направлениям аудита и консалтинга.
Шаг 4. Взаимодействуйте с исполнителем. Никто не знает бизнес лучше, чем собственник. Ставьте задачи, отвечайте на вопросы, участвуйте в процессе оказания услуг, привлекайте ключевых специалистов. Это поможет краудсорсеру составить план работ и оперативно оказать услуги.
Шаг 5. Оцените результаты. Убедитесь, что услуга оказана качественно и дала необходимый эффект. Рассмотрите долгосрочное сотрудничество с краудсорсером.
Популярные краудсорсинговые платформы
Kwork — биржа фриланса, где компании могут быстро получить готовые услуги от исполнителей по фиксированной цене, от логотипов до маркетинговых текстов.
Planeta.ru — крупнейшая российская краудфандинговая платформа для сбора средств на творческие, социальные и бизнес-проекты с участием широкой аудитории.
GoDesigner — платформа для проведения краудсорсинговых конкурсов в сфере дизайна, где множество дизайнеров предлагают решения, а заказчик выбирает лучшее.
Freelance.ru — универсальная площадка для поиска специалистов и решения бизнес-задач с помощью удаленных исполнителей из разных сфер.
Яндекс.Взгляд — сервис для быстрого проведения онлайн-опросов и исследований, позволяющий бизнесу собирать мнения, тестировать гипотезы и анализировать поведение пользователей.
Интересные факты
Краудсорсинг — явление не новое, но с развитием интернета он приобрел совершенно новый масштаб. Сегодня миллионы людей по всему миру участвуют в проектах, меняющих науку, бизнес, культуру, политику.
С 2008 года компания LEGO активно использует краудсорсинг через платформу LEGO.Ideas, где пользователи предлагают свои варианты конструкторов. Если идея набирает 10 000 голосов, ее могут запустить в производство, а автор получит процент от продаж.
В 2015 году «Аэрофлот» провел конкурс «ПолетМысли.РФ». Пользователи предлагали, как улучшить существующие услуги и что нового можно было бы внедрить. Конкурс проходил в три этапа. Компания оплатила зарубежные путевки трех победителей с оплатой в обе стороны.
Заключение
Краудсорсинг — это мощный инструмент, который помогает бизнесу расширять собственные возможности, снижать издержки и находить нестандартные решения задач. Он открывает доступ к коллективному опыту, знаниям и идеям сторонних специалистов.
Краудсорсинг позволяет:
привлечь экспертов без найма в штат;
сократить сроки реализации проектов;
получить свежий взгляд на продукт или услугу;
протестировать гипотезы с минимальными затратами;
наладить диалог с целевой аудиторией.
Эффективность краудсорсинга зависит от правильной постановки задач, выбора платформы и взаимодействия с исполнителями.
Компания «КСК ГРУПП» решит любую задачу бизнеса в области аудита, налогов, права, финансов. Команда из 150 специалистов использует комплексный подход к оказанию услуг — от исследования бизнеса и определения проблем до полной реализации проекта и контроля результатов. Если не знаете с чего начать — приглашаем на бесплатную консультацию. Поможем выбрать необходимого специалиста и дадим первые рекомендации.
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Комментарии1
По опыту скажу, мы часто сталкиваемся с необходимостью привлекать внешних специалистов и экспертов для решения нестандартных задач. Но мало просто привлечь, нужно еще расставить процессы по местам, вести задачи так, чтобы было понятно и "новичкам" и тем, кто давно в команде. В этом случае используем удобный инструмент Yougile для постановки задач, обсуждений и прозрачного контроля. Платформа идеально подходит для нашего краудсорсинга: можно легко собрать команду из разных уголков страны, быстро обменяться мнениями и выбрать лучшие решения из множества предложенных. И главное - обозначить уровень доступа к проекту для каждого участника. И тогда свежий взгляд на проект обеспечен, и для компании безопасно. Считаю, что краудсорсинг особенно эффективен тогда, когда работа команды выстраивается через таск-трекеры.