Что такое долгосрочные обязательства
В процессе хозяйственной деятельности у организаций могут возникать обязательства перед контрагентами и другими организациями — партнерами, поставщиками, банками и т.д. В бухбалансе такие обязательства разграничиваются по сроку исполнения — краткосрочные или долгосрочные.
Долгосрочные обязательства — это обязательства, по которым компания сможет расплатиться не менее чем через 1 год после отчетной даты (например, долгосрочная аренда). Они связаны с оттоком денежных активов хозяйствующего субъекта и в бухбалансе отражаются в пассиве (раздел IV бухгалтерского баланса, приказ Минфина от 04.10.2023 № 157н).
Финансовые коэффициенты долгосрочных обязательств
Инвесторы и кредиторы рассматривают обязательства компаний, чтобы оценить их финансовое состояние и устойчивость в случае повышенной финансовой нагрузки.
Анализ обязательств с долгим сроком исполнения помогает понять ликвидность активов и уровень левериджа. Применение специальных коэффициентов позволяет более глубоко исследовать надежность проекта.
Коэффициент покрытия процентов
Кредиторам, инвесторам и банкам важно понимать, способна ли компания рассчитаться по своим процентным обязательствам, получает ли она необходимый для этого доход. Чтобы определить коэффициент покрытия процентов (ICR), необходимо найти соотношение между двумя показателями:
Прибыль (до вычета процентов и налогов) / проценты к уплате (за определенный период)
Чем выше коэффициент покрытия процентов, тем устойчивее компания к процентным платежам и дополнительным финансовым нагрузкам.
Коэффициент задолженности
Коэффициент задолженности показывает зависимость компании от заемных денежных средств. При оценке определяется уровень левериджа — как изменится экономическое состояние компании в случае небольших изменений. Для этого сравнивают общие активы компании и ее общую задолженность.
Высокий леверидж говорит о слабой устойчивости компании к изменениям, низкий — о крепком финансовом положении и минимальной вероятности риска дефолта. Если при сравнении вышел коэффициент 1, то высока вероятность снижения экономической устойчивости.
Сумма долгосрочных обязательств
Перед привлечением обязательств необходимо оценить платежеспособность, ликвидность активов, чистую прибыль, текущие задолженности и т.д. Детальный анализ бизнеса исключит риски неуплаты и потери деловой репутации, а также поможет определить оптимальную сумму для привлечения долгосрочных займов.
Что учитывать:
Масштабы бизнеса. Инвесторы и кредиторы охотнее предоставляют займы крупным проектам. Небольшие компании могут заинтересовать хорошей репутацией, перспективностью отрасли, ликвидными активами, инвестиционным обещанием с личной гарантией собственника бизнеса.
Кредитную историю. Компании с хорошей историей по кредитам могут рассчитывать на более высокие суммы займа и небольшие проценты.
Финансовые потребности. Компания может привлекать дополнительные заемные средства для приобретения недвижимости, инновационных разработок, дорогостоящего оборудования.
Государственное регулирование. Для некоторых отраслей государство устанавливает ограничение на размер долгосрочных обязательств. Например, установлены лимиты для банков на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
Некоторые компании в своей финансовой политике прописывают привлечение долгосрочных займов, чтобы снизить нагрузку с акционерного капитала. Но нужно понимать, что такой подход может привести к увеличению долгосрочных обязательств.
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Виды долгосрочных обязательств
В бухгалтерском балансе долгосрочные обязательства отражают долги компании, которые она обязуется погасить через срок более одного года. Рассмотрим основные виды таких обязательств.
Долгосрочная аренда
Долгосрочная (капитальная) аренда — это финансовый инструмент для уменьшения нагрузки с компании при приобретении основных средств (оборудование для производства, транспорт, промышленные помещения).
В бухгалтерском балансе арендные платежи в счет капитальной аренды — это долгосрочные обязательства, если аренда заключена более чем на один год. Приобретенное имущество записывается на балансе в активы.
Векселя к оплате
Вексель — это разновидность простого соглашения между заемщиком и кредитором. Первый дает безусловное обещание второму, что выплатит долг с процентами.
Если срок уплаты по векселю превышает один год, то обязательство учитывается как долгосрочное и отражается в бухгалтерском балансе.
Кредитные линии
Кредитная линия — это предоставление кредитором необходимой заемщику суммы денежных средств в рамках установленного лимита и срока. В течение указанного в соглашении срока заемщик может запрашивать деньги частями, пока не исчерпает оговоренный лимит.
Например, кредитная линия выгодна компаниям, если они регулярно приобретают оборудование. Нет необходимости доставать собственные деньги из бюджета — необходимую сумму выдаст заимодавец по запросу. Это отличает кредитную линию от разового кредита.
Облигации, подлежащие выплате
Облигации — это соглашение, которое заключают заемщик и кредитор на взаимовыгодных условиях. Компания получает деньги на развитие бизнеса, а инвестор — проценты по облигациям. В соглашении указывается срок погашения долга и фиксированные суммы выплат.
Компании выпускают облигации через инвестиционные банки. Облигации считаются долгосрочным обязательством, если срок уплаты долга по ним более одного года.
Отложенные налоговые обязательства
Отложенные налоговые обязательства — это временные положительные разницы, которые возникают из-за различия в механизмах и целях налогового и бухгалтерского учетов. Такая разница приводит к тому, что часть налога на прибыль необходимо уплатить в будущем.
ОНО увеличивают нагрузку на организации. Через некоторое время им нужно будет перечислить в бюджет больше денег из-за образовавшегося долга.
Как происходит погашение долгосрочных обязательств
Условия погашения обязательств прописываются в договоре. Заемщик может рассчитаться по долгам разными способами:
Амортизационные платежи. Заемщик возвращает долг частями — фиксированными платежами в определенные даты месяца, квартала или года. Платежи включают в себя тело долга и проценты.
Выкуп облигаций. Компания вправе выкупить облигации обратно, если срок долгосрочного займа подошел к концу. Инвестор возвращает свои деньги вместе с процентами, если они были накоплены.
Уплата по истечении срока. После окончания срока заемщик погашает задолженность целиком.
Рефинансирование. Погашение обязательств продлевается — компания выпускает новые облигации или привлекает новых инвесторов. Полученные деньги идут на погашение обязательств, но вместе с тем создают новые обязательства. Обычно рефинансирование предполагает более низкую ставку по процентам и продление срока уплаты.
Продажа активов. Компания вправе реализовать активы и погасить долгосрочную задолженность.
Перед заключением договора необходимо оценить возможности компании и выбрать оптимальный вариант. Способы можно комбинировать.
Как отразить долгосрочные обязательства в балансе
Обязательства с долгим сроком исполнения отражаются в разделе IV бухгалтерского баланса (пассивы). См. таблицу с показателями, кодами строк и примечаниями:
Код
Наименование показателя
Какие используются счета бухучета
Как отразить в бухбалансе
1410
Заемные денежные средства
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
Кредит — входящие заемные средства с начисленными процентами (Дт 51 Кт 67).
Дебет — погашение задолженности (Дт 67, Кт 51).
На конец года рассчитывается кредитовое сальдо по строке 67 — остаток заемных денег
1420
Налоговые обязательства с погашением в будущих периодах
77 «Отложенные налоговые обязательства»
Кредит — отражает возникновение ОНО при несоответствии данных в налоговом и бухучете (Дт 68, Кт 77).
Дебет — погашение разницы частично или полностью (Дт 77, Кт 68).
На отчетную дату определяется кредитовое сальдо по строке 77
1430
Оценочные обязательства
96 «Резервы предстоящих расходов»
Учитываются обязательства, по которым невозможно определить размер и срок уплаты. Под них формируется резерв.
Кредит — начисление резерва (Дт 20, Кт 96).
Дебет — расходование резерва (Дт 96, Кт 20).
На отчетную дату определяется кредитовое сальдо по строке 96
1450
Прочие обязательства
Кредитовое сальдо по указанным счетам учитываются в строке 1450 при условии несущественности информации (если информация существенная, то она отражается обособленно).
Аванс, полученный от кредитора на поставку ТМЦ указывается в балансе за вычетом НДС. По счетам расчетов сальдо отражают развернуто
Долгосрочные заемные средства
Код строки — 1410. Учитываются средства, полученные компанией-заемщиком от кредиторов (Кт 67). Срок погашения обязательств — более 12 месяцев.
Отложенные налоговые обязательства
Код строки — 1420. Отражаются ОНО из-за разницы в бухгалтерском и налоговом учете (Кт 77).
Оценочные обязательства
Код строки — 1430. Указываются оценочные обязательства со сроком уплаты более 12 месяцев (Кт 96).
Прочие обязательства
Код строки — 1450. Перечисляются иные обязательства в части долгосрочных обязательств, не вошедшие в другие строки бухгалтерского учета (К60, К62, К68, К69, К76, К86).
Заключение
Долгосрочные обязательства — это обязательства по кредитам и займам со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты. Это следует из нового стандарта, который применяется к отчетности 2025 года (п. 18 ФСБУ 4/2023).
Компаниям необходимо следить за своими обязательствами и вовремя корректировать по ним сведения в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Например, если срок уплаты по долгосрочному обязательству стал меньше 12 месяцев, то его нужно перевести в краткосрочные — из строки 1410 в строку 1510.
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