Что такое долгосрочные обязательства

В процессе хозяйственной деятельности у организаций могут возникать обязательства перед контрагентами и другими организациями — партнерами, поставщиками, банками и т.д. В бухбалансе такие обязательства разграничиваются по сроку исполнения — краткосрочные или долгосрочные.

Долгосрочные обязательства — это обязательства, по которым компания сможет расплатиться не менее чем через 1 год после отчетной даты (например, долгосрочная аренда). Они связаны с оттоком денежных активов хозяйствующего субъекта и в бухбалансе отражаются в пассиве (раздел IV бухгалтерского баланса, приказ Минфина от 04.10.2023 № 157н).