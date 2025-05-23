Что такое рыночная капитализация компании и как ее рассчитать

Что такое рыночная капитализация
Рыночная капитализация — это рыночная стоимость бизнеса. На фондовом рынке — это стоимость ценных бумаг (акций).
Капитализация — это нечто среднее между тем, во сколько оценивает компанию:
независимый оценщик;
сам бизнес — собственное представление о рыночной стоимости;
инвесторы — на рынке ценных бумаг.
Управление капитализацией — это обязанность собственника бизнеса. Ни один сотрудник не будет так задумываться о стоимости компании, как ее владелец. Руководитель должен обеспечить компанию деньгами и сделать ее конкурентной на рынке, и в том числе привлекательной для инвесторов.
Формула рыночной капитализации
Оценка капитализации — это задача оценщика, который с помощью разных методик находит это значение. Но определить капитализацию бизнеса можно и самому по формуле:
Рыночная капитализация = Рыночная цена акции х Количество выпущенных акций
Если бизнес торгует разными акциями — обыкновенными и привилегированными, то необходимо найти капитализацию по каждому типу ценных бумаг и сложить их:
Рыночная капитализация = Капитализация обыкновенных акций + Капитализация привилегированных акций
Рассчитаем капитализацию на примере Сбербанка. Данные для таблицы возьмем с сайта Сбербанка раздел «Информация для акционеров»:
Параметр
Обыкновенные
Привилегированные
Количество акций в обращении, шт.
21 586 948 000
1 000 000
Стоимость одной акции на 21.05.2025, руб.
306,65
303,42
Итого стоимость ценных бумаг в обращении, трлн руб.
6,62
0,303
Капитализация, трлн руб.
6,923
Узнаем капитализацию по каждому типу акций и суммируем значения:
21 586 948 000 х 306,65 = 6,62 трлн руб.
1 000 000 х 303,42 = 0,303 трлн руб.
6,62 + 0,303 трлн руб. = 6,923 трлн руб.
Рыночная капитализация Сбербанка на рынке ценных бумаг — 6,923 трлн руб.
Собственникам важно понимать следующее: сколько стоит их бизнес, какую ценность представляет для инвесторов, опережает ли конкурентов по капитализации. «КСК ГРУПП» оказывает услуги по оценке различных активов — ценных бумаг, НМА, имущества. В компании работает более 150 специалистов высокой квалификации в области консалтинга и аудита.
Какие уровни капитализации существуют
Капитализация делится на несколько уровней — это зависит от масштаба бизнеса. Чем дороже активы, тем более высокую ступень занимает компания.
Микро (micro-cap)
Капитализация таких компаний не превышает 300 млн долларов США. Обычно на этом уровне находятся стартапы и локальный бизнес, которые совсем недавно начали осваивать торговлю на биржах.
Малая (small-cap)
Капитализация этих компаний уже выше, чем на предыдущем уровне, но не превышает 1 млрд долларов США.
Средняя (mid-cap)
Капитализация компаний на этом уровне — от 1 до 10 млрд долларов США. В России на этом уровне находятся ВТБ, МТС, Магнит и некоторые другие. Это лидеры в своих отраслях, и они известны в публичном пространстве.
Высокая (large-cap)
От 10 до 250 млрд долларов США. Среди зарубежных компаний в этом диапазоне находятся General Motors, Pepsi, Intel. В России с каждым годом этого уровня достигают все больше компаний, и крепкие лидеры — это Сбербанк, Роснефть, Лукойл, Норникель, Северсталь.
Мега (mega-cap)
Стоимость компаний на этом уровне — более 250 млрд долларов США. Такой капитализации достигли зарубежные компании — Walt Disney, Alibaba, Tesla.
Кроме того, выделяют уровень рыночной стоимости — свыше 1 трлн долларов США. Таких компаний единицы за рубежом — это Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple. У этого уровня капитализации есть особое название — giga-cap.
Для чего нужна рыночная капитализация
Измерение успеха
Капитализация показывает, насколько компания стабильна и успешна на фондовом рынке. Она отражает совокупную стоимость всех выпущенных акций и помогает инвесторам оценивать бизнес в текущий момент. Чем выше капитализация, тем выше доверие рынка.
Компания привлекает своими показателями роста, устойчивости и прибыли. Для инвесторов это простой ориентир: капитализация помогает быстро понять масштаб компании, не вникая в сложные финансовые отчеты.
При оценке по рынку стоимости бизнеса не стоит рассматривать капитализацию обособленно. Есть и другие важные финансовые показатели оценки успешности компании — например, коэффициенты Р/Е и Р/В, когда внимание акцентируется на отношении цены к прибыли и балансовой стоимости.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации
Многие фондовые индексы формируются с учетом рыночной капитализации компаний. Например, S&P 500, NASDAQ Composite или МосБиржа Индекс (ММВБ).
Вес каждой компании в индексе пропорционален ее капитализации. Такие индексы отражают не просто динамику акций, а в первую очередь движение крупных, значимых компаний. Инвесторы отслеживают индексы и получают представление о состоянии экономики или отрасли в целом — через призму капитализации его участников.
Представьте два бизнеса — Компанию А и Компанию В. Акции первой стоят намного дороже, чем акции второй. При этом акции Компании В, взвешенные по капитализации, будут иметь больший вес, хоть и стоят дешевле — в этом и есть парадокс.
Торговля по рыночной капитализации
Инвесторы и аналитики часто классифицируют компании по размеру капитализации: малые, средние и крупные (small-cap, mid-cap, large-cap). Эта классификация помогает формировать стратегии инвестирования. Например, крупные компании обычно считаются более устойчивыми, но менее доходными в краткосрочной перспективе. Малые компании могут расти быстрее, но и риски у них выше.
Понимание капитализации позволяет трейдерам и инвесторам более точно подбирать активы под свои цели и уровень риска.
Например, Компания А находится на уровне large-cap, а Компания В — на уровне small-cap. Несмотря на то что капитализация второй компании не такая высокая, как у первой, ее акции имеют бОльшую ценность — растут быстрее в процентном соотношении. Инвестор может выбрать стратегию под свой стиль инвестирования — допустим, финансировать только в небольшие биржевые компании.
Где искать показатель рыночной капитализации
Узнать о капитализации можно несколькими способами:
На сайте компании. Например, в разделе «Для инвесторов» или «Для акционеров».
На сайте Московской биржи.
На онлайн-платформах для инвестирования. Они собирают данные о компаниях, чтобы инвесторам проще было оценить риски и принять взвешенное решение о привлекательности проекта.
На специализированных ресурсах. Например, investing.com или tradingview.com.
Что влияет на капитализацию компании
Количество акций в обращении
На капитализацию напрямую влияет общее число выпущенных и находящихся в обращении ценных бумаг. Если компания проводит дополнительную эмиссию (выпуск новых акций), капитализация может вырасти — даже без изменения стоимости одной акции. Напротив, если происходит обратный выкуп акций (buyback), общее число акций уменьшается, и капитализация может снизиться, особенно если цена акции не растет.
Рыночная стоимость акций
Цена акций на рынке зависит от множества параметров: финансовых результатов компании, ее перспектив роста, новостей, отраслевых трендов, а также общего состояния фондового рынка и экономической ситуации. Даже при одинаковом количестве акций в обращении, рост рыночной стоимости одной акции ведет к росту общей капитализации компании. Чем выше спрос на акции, тем выше их цена и стоимость бизнеса по рынку.
Как используется в инвестициях
Капитализацию компании следует рассматривать в совокупности с другими финансовыми показателями — чистая прибыль, объем годовой выручки, собственный капитал.
Мультипликатор p/e
Мультипликатор Р/Е показывает инвесторам, насколько быстро окупятся их вложения в бизнес-проект.
Рассчитывается по формуле:
Р/Е = Капитализация / Чистая прибыль за год
Для российских акций коэффициент от 7 до 10 — норма.
Например, капитализация компании на российском рынке ценных бумаг — 1 млрд руб., а чистая прибыль — 100 млн руб. По формуле находим коэффициент — он равен 10.
Мультипликатор p/s
Мультипликатор Р/S показывает уровень спроса на продукцию бизнеса и как быстро окупятся вложения в проект. Как правило, этот коэффициент используют в торговле. А, например, для банковской сферы он не подходит.
Рассчитывается по формуле:
Р/S = Капитализация / Объем выручки за год
Для российских акций нормой считается значение в диапазоне от 1 до 2.
Например, капитализация крупной торговой сети — 500 млн руб. Объем годовой выручки — 1,5 млрд руб. По формуле находим коэффициент — он равен 0,33. Можно сделать вывод, что акции компании недооценены и торгуются с дисконтом.
Мультипликатор р/bv
Мультипликатор P/BV показывает стоимость активов компании по сравнению с их балансовой стоимостью. Инвесторам это помогает понять прибыльность проекта и принять обоснованное решение об инвестировании. Как правило, используется в банковской сфере.
Рассчитывается по формуле:
P/BV = Капитализация / Собственный капитал
Коэффициент менее 1 показывает, что инвестор сможет вернуть свои деньги, если проект разорится. Более 1 — есть риск, что деньги не получится вернуть полностью или частично.
Например, стоимость компании на рынке ценных бумаг — 2 млрд руб. Собственный капитал — 4 млрд руб. По формуле находим коэффициент он равен — 0,5. Он говорит инвестору о надежности проекта.
Особенности и недостатки расчета капитализации
Зависимость от рыночной цены акций. Капитализация может меняться ежедневно под влиянием различных факторов — тенденций, новостей и т.д. Она не всегда отражает объективные данные.
Не отражает долговую нагрузку. Две компании с одинаковой капитализацией могут сильно отличаться по уровню долгов, что влияет на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность.
Не учитывает структуру акционерного капитала. В расчете участвует общее количество акций в обращении, но не учитывается, сколько из них свободно торгуются на рынке. Если большая часть акций принадлежит основателям, то ликвидность акций, как правило, ниже.
Ограниченная аналитическая ценность без контекста. Сам по себе показатель капитализации не дает полной картины о бизнесе. Без дополнительных финансовых коэффициентов он не может быть корректным основанием для инвестиционных решений.
Не учитывает будущие риски и возможности. Капитализация — это срез текущей рыночной оценки, не учитываются потенциальные проблемы. Например, компания может иметь высокую капитализацию, но стоять на пороге серьезных управленческих проблем.
Для объективной оценки компании нужно использовать и другие финансовые и стратегические данные.
Капитализация и стоимость компании
Уточним эти два понятия:
Капитализация — это текущая стоимость компании по рынку. Например, стоимость акций на рынке ценных бумаг.
Стоимость компании — это реальная оценка всех активов компании с учетом долговых обязательств.
Стоимость компании отражает реальное положение дел, а капитализация может дать искаженное восприятие эффективности проекта. У убыточных компаний акции могут оцениваться дороже, чем у стабильно растущих проектов.
Компания «КСК ГРУПП» оценит стоимость вашего бизнеса, нематериальных активов и ценных бумаг. При необходимости эти данные вы сможете предоставить инвесторам или использовать в стратегическом управлении, — например, для повышения капитализации. Наши специалисты и консультанты помогут вам достичь высоких финансовых результатов, благодаря индивидуальному подходу и глубокому погружению в бизнес-процессы.
Как компании увеличить свою рыночную капитализацию
Сделать это можно несколькими способами:
Нарастить стоимость акций. Само по себе повышение цены на акции может оказаться неоправданным и отпугнет потенциальных инвесторов. Но если начать осваивать новые направления, запустить дополнительную линейку товаров и т.д., то бизнес окрепнет, и повышение цен на акции будет обоснованным.
Увеличить количество акций. Выпуск новых акций не дает гарантии, что стоимость бизнеса на рынке возрастет. Не исключена ситуация, что из-за большого количества акций на них упадет спрос и цена.
Увеличить капитализацию можно и не совсем очевидными способами. Например, проводить встречи с инвесторами, предоставлять прозрачную финансовую отчетность — это укрепит доверие инвесторов и сформирует положительный имидж бизнеса. И как следствие вырастет спрос на акции.
10 крупнейших компаний России на 2025 год
Данные для таблицы взяты с сайта tradingview (рыночная цена акций на 21.05.2025):
Компания
Сектор
Капитализация, трлн руб.
Сбербанк (SBER)
Финансы
6,96
Роснефть (ROSN)
Энергетика
4,65
Лукойл (LKOH)
Энергетика
4,6
Новатэк (NVTK)
Энергетика
3,51
Газпром (GAZP)
Энергетика
3,31
Газпром нефть (SIBN)
Энергетика
2,56
Полюс (PLZL)
Добыча полезных ископаемых
2,25
Норникель (GMKN)
Металлургия
1,68
Татнефть (TATN)
Энергетика
1,63
Яндекс (YDEX)
Информационные технологии
1,58
Главное
Рыночная капитализация компании — это стоимость ее активов на рынке в текущий момент (акций на рынке ценных бумаг).
Рыночную стоимость компания может определить сама или обратиться к независимому оценщику, если проект сложный и требует специальных методик.
Оценка эффективности кампании только по ее капитализации может привести к искажению данных. Опытные инвесторы и собственники рассчитывают и другие финансовые коэффициенты-мультипликаторы — P/E, P/S, PBV.
Капитализация и стоимость компании — разные понятия. Стоимость показывает более реальное положение дел, так как учитывает долговые обязательства.
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