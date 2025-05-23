Что такое рыночная капитализация компании и как ее рассчитать

Формула рыночной капитализации

Оценка капитализации — это задача оценщика, который с помощью разных методик находит это значение. Но определить капитализацию бизнеса можно и самому по формуле:

Рыночная капитализация = Рыночная цена акции х Количество выпущенных акций

Если бизнес торгует разными акциями — обыкновенными и привилегированными, то необходимо найти капитализацию по каждому типу ценных бумаг и сложить их:

Рыночная капитализация = Капитализация обыкновенных акций + Капитализация привилегированных акций

Рассчитаем капитализацию на примере Сбербанка. Данные для таблицы возьмем с сайта Сбербанка раздел «Информация для акционеров»:

Параметр Обыкновенные Привилегированные Количество акций в обращении, шт. 21 586 948 000 1 000 000 Стоимость одной акции на 21.05.2025, руб. 306,65 303,42 Итого стоимость ценных бумаг в обращении, трлн руб. 6,62 0,303 Капитализация, трлн руб. 6,923

Узнаем капитализацию по каждому типу акций и суммируем значения:

21 586 948 000 х 306,65 = 6,62 трлн руб. 1 000 000 х 303,42 = 0,303 трлн руб. 6,62 + 0,303 трлн руб. = 6,923 трлн руб.

Рыночная капитализация Сбербанка на рынке ценных бумаг — 6,923 трлн руб.