Кредитные каникулы для самозанятых и МСП с 1 октября 2025 года: как это работает

Что такое кредитные каникулы для самозанятых и МСП

Кредитные каникулы — это льготный период, который временно освобождает заемщика от исполнения обязательств по договору кредита (займа). С 1 октября 2025 года воспользоваться правом на отсрочку платежа могут самозанятые граждане и представители малого и среднего предпринимательства (МСП).

Представители МСП — это ИП и юридические лица. Кредитные каникулы предоставляются юрлицам, которые относятся к микро-, малым и средним бизнес-субъектам. Проверить категорию бизнеса можно в Едином реестре субъектов МСП на сайте ФНС: по ИНН, ОГРН или наименованию (для организаций), по ФИО, ИНН или ОГРНИП (для ИП).

Порядок предоставления и особенности кредитных каникул определены в законе от 31.07.2025 № 276-ФЗ. Он вступает в силу с 1 октября 2025 года, но распространяется на договоры заемщиков, заключенные после 1 марта 2024 года.

Законодатели ввели кредитные каникулы, чтобы дать бизнесу возможность на «передышку»: снизить нагрузку по заемным платежам, направить высвобожденные финансы в рост бизнеса и не ухудшить кредитную историю.