Кредитные каникулы для самозанятых и МСП с 1 октября 2025 года: как это работает

Что такое кредитные каникулы для самозанятых и МСП
Кредитные каникулы — это льготный период, который временно освобождает заемщика от исполнения обязательств по договору кредита (займа). С 1 октября 2025 года воспользоваться правом на отсрочку платежа могут самозанятые граждане и представители малого и среднего предпринимательства (МСП).
Представители МСП — это ИП и юридические лица. Кредитные каникулы предоставляются юрлицам, которые относятся к микро-, малым и средним бизнес-субъектам. Проверить категорию бизнеса можно в Едином реестре субъектов МСП на сайте ФНС: по ИНН, ОГРН или наименованию (для организаций), по ФИО, ИНН или ОГРНИП (для ИП).
Порядок предоставления и особенности кредитных каникул определены в законе от 31.07.2025 № 276-ФЗ. Он вступает в силу с 1 октября 2025 года, но распространяется на договоры заемщиков, заключенные после 1 марта 2024 года.
Законодатели ввели кредитные каникулы, чтобы дать бизнесу возможность на «передышку»: снизить нагрузку по заемным платежам, направить высвобожденные финансы в рост бизнеса и не ухудшить кредитную историю.
Какие лимиты установлены по кредитам и займам
Получить отсрочку можно по кредитам (займам), максимальная сумма* которых не превышает определенного порога (п. 1–4 ч. 1 ст. 9 закона № 276-ФЗ):
Предельная сумма
Для кого
10 млн руб.
самозанятые
60 млн руб.
микропредприятия
400 млн руб.
малые предприятия
1 млрд руб.
средние предприятия
*Правительство оставляет за собой право в будущем пересматривать эти лимиты.
Каникулы не предоставят, если долг заемщика превышает установленные лимиты. Если стороной договора выступает залогодатель или поручитель, то для одобрения льготного периода потребуется их согласие.
Отсрочка в рамках кредитных каникул предоставляется самозанятым и МСП сроком до 6 месяцев. Взять каникулы можно не чаще чем один раз в 5 лет. Если у заемщика несколько кредитов, то оформить льготный период можно по каждому из них. При этом взять каникулы одновременно по нескольким договорам нельзя, а только по очереди.
Кто не сможет получить кредитные каникулы
Некоторые категории заемщиков не могут рассчитывать на льготный период по отсрочке долга:
кредитные, страховые организации, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг;
участники соглашений о разделе продукции;
представители игорного бизнеса;
нерезиденты РФ.
Деятельность этих компаний связана с нестабильными доходами и повышенными рисками, поэтому государство ограничило их в оформлении каникул по кредитам.
На каких условиях доступны кредитные каникулы
Получить отсрочку по погашению кредита (займа) заемщик может при соблюдении условий:
максимальная сумма кредита находится в пределах разрешенной для получения каникул — 10 млн руб. (для СМЗ), 60 млн руб. (для микробизнеса), 400 млн руб. (для малого бизнеса), 1 млрд руб. (для средних предприятий);
заемщик не находится на стадии оформления банкротства, реорганизации или ликвидации;
заемщик не имеет просрочки по платежам более 30 календарных дней подряд;
договор заключен после 1 марта 2024 года и не подпадает под действие других кредитных каникул;
на день подачи заявления нет вступившего в силу судебного решения о взыскании долга по этому кредиту, об обращении взыскания на залог по нему, о расторжении договора или мирового соглашения по такому иску;
за последние пять лет заемщик не получал такую же льготу по этому кредиту или первоначальному, если кредит был рефинансирован, или по любому кредиту во исполнение рамочного соглашения с этим кредитором;
кредитор не предъявил исполнительный документ или требование к поручителю, не взыскал предмет залога;
у кредитора нет оснований требовать досрочного погашения кредита;
в уставном капитале заемщика не участвуют юридические лица с долей более 25%, которые не относятся к субъектам МСП.
Условия направлены на защиту банковского сектора от заемщиков, которым затруднительно будет восстановить платежеспособность даже после окончания льготного периода. Кредитные каникулы предоставляют банки, некоторые МФО и госкорпорация «ВЭБ.РФ». Они не могут отказать в одобрении льготы, если заявитель соответствует названным выше критериям.
Что происходит с процентами во время льготного периода
Кредитные каникулы — это не инструмент списания долга для самозанятых и МСП, а временная поддержка бизнеса. В период каникул проценты будут начислены на условиях, прописанных в договоре:
Для самозанятых, микро- и малых предприятий — проценты ежемесячно будут прибавляться к основному долгу. Во время льготного периода платить их не нужно, а после — оплата возобновляется.
Для средних предприятий — начисляемые проценты нужно платить ежемесячно. Если компания просрочит платеж на 7 и более дней, то проценты добавят к телу кредита.
Во время кредитных каникул банк не вправе начислять неустойку (пени, штрафы) по кредиту. Кредитор может в одностороннем порядке уменьшить ставку по кредиту, а также полностью или частично отменить начисление процентов к основному долгу.
Как получить кредитные каникулы
Убедитесь, что вы вправе претендовать на кредитные каникулы — находитесь в реестре МСП (или зарегистрированы как СМЗ), соответствуете критериям, договор с кредитором заключен не раньше 1 марта 2024 года. Затем выполните несколько простых шагов.
Шаг 1. Подготовьте заявление
Закон не устанавливает специальной формы заявления — написать его можно произвольно. В заявлении укажите:
Договор, по которому хотите оформить каникулы.
Дату начала льготного периода — не раньше обращения и не позже 30 дней с даты подачи заявления.
Срок каникул — в пределах разрешенных 6 месяцев. Если получить отсрочку на полгода для вас нецелесообразно, то можете выбрать менее продолжительный период — например, 2 или 4 месяца.
Если не пропишите в заявлении дату начала каникул и период отсрочки, то кредитные каникулы будут оформлены на полгода с даты обращения.
Шаг 2. Подайте заявление
Сделать это можно одним из способов:
онлайн — через интернет-банк или мобильное приложение;
лично в отделении;
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Кредитор обязан пойти навстречу, если для отказа нет законных оснований и заемщик обратился по всем правилам.
Шаг 3. Дождитесь ответа
У банка есть 15 календарных дней на рассмотрение заявления.
Если в течение 30 календарных дней вам не поступил ответ, то кредитные каникулы считаются предоставленными с даты подачи заявления.
Банк не вправе требовать от заемщика дополнительные документы, подтверждающие ухудшение его финансового положения.
Отказать в предоставлении каникул можно только при наличии законных оснований. Если такие основания есть, то кредитор обязан уведомить заемщика в течение 15 календарных дней. Способ оповещения — заказным письмом с уведомлением о вручении или другим способом, который прописан в договоре (ст. 4 закона № 276-ФЗ).
Часто задаваемые вопросы
Как проверить право бизнеса на получение кредитных каникул?
Кредитные каникулы предоставляются самозанятым, микро-, малым и средним предприятиям (МСП). Категория бизнес-субъекта определяется по среднесписочной численности работников и доходу.
Например, к микропредприятиям относятся компании со среднесписочной численностью работников до 15 человек и доходом за предшествующий календарный год до 120 млн руб. без НДС. Соответственно, в малых предприятиях — до 100 работников, доход — до 800 млн руб., в средних — до 250 работников, доход — до 2 млрд руб. (ст. 4 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, постановление Правительства от 04.04.2016 № 265).
Одно из главных условий для получения кредитных каникул — находиться в реестре МСП. Проверить наличие компании можно по наименованию или ИНН.
Могут ли отказать в предоставлении кредитных каникул?
Кредитор не вправе отказать заемщику, если тот соответствует установленным критериям и подал заявление по всем правилам.
Отказать могут по следующим причинам: просрочка по платежам более 30 дней подряд, превышение лимита по кредиту, дата договора — до 1 марта 2024 года, заемщик участвует в уставном капитале юрлица с долей более 25% и т. д. Внимательно проверяйте соответствие этим критериям перед отправкой заявления.
Отразится ли отсрочка на кредитной истории бизнеса?
Кредитные каникулы — это законный способ временно приостановить платежи по кредитам и займам, чтобы дать бизнесу «передышку» на восстановление платежеспособности. Отсрочка не вредит кредитной истории бизнеса, то есть в «черный список» банков вы не попадете.
Во время льготного периода банки не могут требовать досрочного погашения кредита, предъявлять требования к поручителям, начислять неустойку, взыскивать предмет залога, расторгать договор в одностороннем порядке.
Какие преимущества у кредитных каникул для МСП и самозанятых?
Кредитные каникулы — это способ освободить основные финансы на покупку оборудования, закупку товаров, сохранение рабочих мест. Благодаря господдержке бизнес может избежать накопления долга, снизить риск штрафов, сохранить благополучную кредитную историю. Процесс оформления кредитных каникул избавлен от лишней бюрократии — достаточно подать заявление кредитору.
Но пользоваться этим инструментом нужно только, когда это действительно необходимо — например, в кризисной ситуации. Не стоит использовать каникулы как элемент финансового планирования.
