Рейтинг благонадежности ФНС с 1 января 2026 года: как это работает, риски и последствия для бизнеса

С 1 января 2026 года вступит в силу право анализировать и оценивать сведения о финансово-хозяйственной деятельности (закон от 23.07.25 № 254-ФЗ). Любое лицо будет вправе получить выписку по финансовому здоровью фирмы или ИП. Сами оцененные смогут добиваться корректировки оценки. Рассказываем подробности.

Что изменится с 1 января 2026 года

Согласно ст. 6.3 новой версии закона от 21.03.1991 № 943–I (закон о налоговых органах), результат оценки — это вывод о соответствии или несоответствии сведений бухгалтерской, налоговой отчетности и других данных критериям ФНС.

По сути в законе пропишут алгоритм, который на практике реализуется давно. Уже сейчас в ЛК налогоплательщика работает экспериментальная подсистема «Как меня видит налоговая» и сервис оценки юридических лиц. Фактически сейчас можно узнать свой рейтинг благонадежности. С марта 2025 года аналогичный сервис доступен и ИП.

С 1 января 2026 года, если ИП или фирма не согласны со своим «портретом», они смогут представить заявление о корректировке с приложением подтверждающих документов. Налоговики в течение пяти дней оценят ситуацию и или изменят (пересчитают) рейтинг, или вынесут мотивированный отказ.

Если некое третье лицо, например потенциальный деловой партнер, пожелает получить выписку, ФНС сначала направит запрос оцениваемому лицу. Если возражений не последует, то выписку передадут заявителю. Если возражения будут, то сначала рассмотрят заявление на корректировку, то есть срок получения выписки третьим лицом продлится до 10 рабочих дней.

Цель нововведений — повысить прозрачность бизнеса, исключить риск выбора неблагонадежных партнеров. При этом в законе нет четких требований к методике, и если субъективных критериев оценки станет больше, то это может быть серьезной проблемой для бизнеса и причиной роста конфликтных ситуаций.

Хотите снизить налоговые риски и соответствовать требованиям ФНС по объективным и финансовым критериям? Вопросы налоговой нагрузки, бухгалтерского учета или оптимизации процессов можно доверить экспертам компании «КСК ГРУПП». Наши специалисты подключаются на любом этапе — от экспресс-консультации до комплексного сопровождения бизнеса.

По какой методике будут оценивать

Сейчас действует методика, утвержденная приказом ФНС от 24.03.23 № ЕД-7-31/181@. Согласно ей, ИП оценивают по 17 критериям, фирмы — по 44.

Часть критериев носит объективный характер, а некоторые оценивает сама ФНС на основе данных налоговой и бухгалтерской отчетности. Примеры критериев привели в таблице.

Критерии объективного характера Критерии, которые оценивает ФНС по отчетности отсутствуют факты привлечения к ответственности по ст. 19.28 КоАП (предложение денег, имущества за услугу в интересах юрлица) налоговая нагрузка — не менее 75% от среднего значения, рассчитанного для соответствующего субъекта РФ отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков в ЕИС по закупкам отсутствие в НДС-декларациях противоречий относительно данных другого налогоплательщика отсутствие долгов по обязательным платежам доля НДС-вычетов не превышает «безопасный» порог не начата ликвидация, не введено наблюдение, внешнее управление, не открыто конкурсное производство среднемесячная зарплата на одного работника превышает средний уровень по субъекту в ЕГРЮЛ нет записи о недостоверности фирма получает положительный финансовый результат размер среднемесячной зарплаты каждого сотрудника превышает МРОТ коэффициенты текущей ликвидности, автономии (финансовой независимости), покрытия процентов не отклоняются от эталонных рентабельность активов — 10% и более не дешевеют ОС, внеоборотные активы и т. п.

На портале проектов НПА есть проект приказа ФНС с новой методикой оценки, который будет применяться в 2026 году.

Больших изменений проект не содержит. Юридических лиц будут оценивать по 55 показателям, ИП — по 31. Можно утверждать, что те маркеры, которые актуальны сейчас — отсутствие долгов, расхождений, зарплата выше МРОТ и т. д. — будут актуальны и после 1 января 2026 года.

С поправками на изменения в законодательстве, например, на рейтинг и юрлица, и ИП окажет влияние присутствие в «черном списке» работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости.

Глобально в оценке ничего не изменится. Важнее то, что если до 2026 года все эти критерии использовались камерно (для внутреннего пользования, самооценки), или же представлялись третьим лицам по желанию, то с 2026 года любое заинтересованное лицо может получить эти сведения.

Для многих компаний рейтинг — это новые задачи. Если в отчетности есть ошибки или несоответствия, то бизнес получит низкую оценку. Это осложнит работу с банками, госзакупками и бизнес-партнерами.

Не исключено, что система не учтет специфику отрасли, временные трудности. Начинающие бизнесмены, молодые компании или те, кто недавно столкнулся с финансовыми трудностями, могут оказаться в «красной» зоне, несмотря на отсутствие злого умысла. Вскоре будет недостаточно представлять корректную отчетность, вовремя пополнять бюджет, платить достаточные зарплаты. С 2026 года придется отслеживать то, как ваш бизнес выглядит со стороны ФНС и при необходимости добиваться корректировки.

Данные ФНС — не результаты аудита, и могут не учитывать специфику вашего бизнеса. Но это порождает серьезные проблемы, потому что во многом субъективная оценка может навредить репутации. Рейтинг благонадежности ФНС используют и при оценке благонадежности контрагента, и банки, и системы закупок. Так с 2026 года ваш бизнес будет под еще более пристальным вниманием ФНС. Вам придется отслеживать данные своего рейтинга и при необходимости вовремя оспаривать их, чтобы не навредить репутации.

Вовремя обращайтесь к опытным налоговым юристам. Они знают, как защитить ваш бизнес и заставить налоговиков пересмотреть оценки в вашу пользу.

Компания «КСК ГРУПП» оказывает комплексные услуги в сфере аудита и консалтинга. В нашей команде работает более 150 экспертов и специалистов, готовых как решить отдельную задачу, так и реализовать проект «под ключ». Мы помогаем бизнесу в аудите, бухгалтерском учете, сопровождении налоговых споров и оптимизации производственных процессов. Оставьте заявку, и наши специалисты помогут выбрать нужное направление и предоставят первые рекомендации.

Читайте также:

Проведем бесплатную консультацию и защитим от доначисления налогов Оценим корректность налоговых отчислений Запишитесь на консультацию Заполните форму и мы свяжемся с вами: Отправить

Реклама: ООО «АУДИТ КОМПЛЕКС», ИНН 7727287800, erid: 2W5zFJVro3E