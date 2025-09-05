Риски и последствия договоров с самозанятыми: свежая практика в 2025 году

С какой суммы платить штраф

Вопрос не праздный, ведь от того, с какого показателя высчитывается штраф, сумма может различаться в разы — в особенности, если самозанятых много.

ВС разъяснил: уплата НПД самозанятым не освобождает заказчика от обязанностей налогового агента, если отношения признаны трудовыми. При этом штраф по ст. 123 НК начисляют не за неуплату налога, а за неисполнение обязанности налогового агента, то есть за то, что не удержан, не перечислен НДФЛ.

Следовательно, размер штрафа рассчитывается от суммы, подлежащей удержанию, а не от фактически неуплаченной. И сумма уплаченного НПД не вычитается из базы для штрафа (определения ВС от 08.08.25 № 310-ЭС24-24050, от 03.02.25 № 309-ЭС24-20306).