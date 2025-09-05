Риски и последствия договоров с самозанятыми: свежая практика в 2025 году

Рискованные признаки, которые ведут к переквалификации
Почему договор с самозанятым может стать «трудовым»? В ТК так и не появилось четкого перечня признаков трудовых отношений, да и невозможно предусмотреть все жизненные обстоятельства. Контролеры используют в качестве доказательств маскировки трудовых отношений классические признаки, например:
Постоянство, систематичность. Если самозанятый выполняет одну и ту же функцию регулярно, в течение длительного времени — это уже не разовое задание, а процесс, то есть признак трудовой деятельности.
Зависимость, основной источник дохода. Когда заказчик — основной или единственный источник дохода, выплаты происходят фиксировано, независимо от доказанного результата, в одни и те же дни (тем более наряду с зарплатой штатных сотрудников!) — это явный признак маскировки трудовых отношений.
Контроль, подчинение. Полное подчинение графику, внутреннему распорядку, обязательное выполнение всех указаний заказчика — все это характерно для трудовых, а не гражданско-правовых отношений.
«Иждивенческий» характер. Если работа ведется на оборудовании, в помещениях и за счет заказчика — вот и еще один красный флаг.
Недобровольная регистрация в качестве самозанятого. Особенно настораживает, когда несколько физлиц становятся самозанятыми по инициативе компании, буквально «по звонку HR», и сразу заключают договоры — явный признак подмены трудовых отношений.
Еще раз подчеркнем — это не закрытый список. Против вас могут сыграть и другие признаки, точнее, их совокупность. Суды в 2025 году в большинстве случаев встают на сторону контролирующих органов (см., например, вердикты АС Западно-Сибирского округа от 15.08.25 № Ф04-2308/2025, Северо-Кавказского округа от 23.07.25 № Ф08-4201/2025, Московского округа от 28.03.25 № Ф05-2956/2025). Кейсы относительно однотипны: компании пытались доказать, что работали по ГПХ, а контролеры в итоге доказали, что фактически речь шла о трудовых отношениях, суды одобрили. Результаты — переквалификация, доначисления налогов, взносов, пени и штрафов.
Вот несколько поучительных решений.
С какой суммы платить штраф
Вопрос не праздный, ведь от того, с какого показателя высчитывается штраф, сумма может различаться в разы — в особенности, если самозанятых много.
ВС разъяснил: уплата НПД самозанятым не освобождает заказчика от обязанностей налогового агента, если отношения признаны трудовыми. При этом штраф по ст. 123 НК начисляют не за неуплату налога, а за неисполнение обязанности налогового агента, то есть за то, что не удержан, не перечислен НДФЛ.
Следовательно, размер штрафа рассчитывается от суммы, подлежащей удержанию, а не от фактически неуплаченной. И сумма уплаченного НПД не вычитается из базы для штрафа (определения ВС от 08.08.25 № 310-ЭС24-24050, от 03.02.25 № 309-ЭС24-20306).
«Да он сам не хочет в найм!» — почему это не аргумент
Некоторые заказчики включают в договоры с самозанятыми формулировки вроде: «Стороны подтверждают, что не вступают в трудовые отношения», а то и оформляют акты об отказе подписания трудового договора.
На первый взгляд — логично: ведь никто не может быть принужден к трудоустройству. Но как показывает практика 2025 года, если по сути человек включен в трудовой процесс, формальные отказы не работают.
Если самозанятый выполняет работу лично, систематически, под контролем, по графику и в интересах компании — это трудовые отношения, независимо от подписанных актов. Ссылка на волю сторон не отменяет экономическую реальность. Постановление 5-го ААС от 27.06.25 № 05АП-928/2025 — вот яркий пример кейса, когда суд проигнорировал «отказ» от трудоустройства, когда по факту человек работал как штатный сотрудник.
Оплата через «зарплатный проект» — рискованная оптимизация
Многие компании, чтобы упростить выплаты, подключают самозанятых к зарплатным системам, как будто они штатные сотрудники. Ну а что, удобно. Только на практике это путь к переквалификации.
Для независимых исполнителей — а именно такими должны быть самозанятые — типична индивидуальная оплата по факту выполнения работ в зависимости от результата. Регулярные же, автоматизированные выплаты через зарплатный проект — это признак системной занятости, характерной для трудовых отношений.
Для контролеров и судов зависимость очевидна: подключение к зарплатной системе равно интеграции в трудовой процесс. Пример: постановление 15-го ААС от 31.05.25 № 15АП-4558/2025 — компания проиграла, несмотря на наличие договоров ГПХ, потому что оплата шла через внутреннюю зарплатную систему.
Нельзя «зачесть» НПД в счет НДФЛ — ВС сказал «нет»
Но все-таки: раз НПД уже уплачен, то его же можно зачесть в счет НДФЛ при переквалификации? Аналогично тому, как происходит при дроблении...
ВС подчеркивает: переквалификация договора не ведет к объединению имущества сторон, то есть налоговый агент не вправе самостоятельно зачесть переплату по НПД в счет НДФЛ, даже если она возникла из-за одной и той же выплаты.
Переплату по НПД может вернуть самозанятый по своему заявлению, как физлицо. Но без его согласия ни компания, ни кто-то другой не может распоряжаться этими деньгами. Определение ВС от 03.02.25 № 309-ЭС24-20306 окончательно закрывает возможность подобного зачета.
Что делать: несколько рекомендаций
Проведите аудит всех договоров с самозанятыми на предмет признаков трудовых отношений.
Избегайте опасного постоянства. Никто не запрещает постоянно иметь дело с добросовестным исполнителем, но хотя бы перезаключайте договоры, изменяя их условия (в рамках дозволенного законом).
Не должно быть интеграций с внутренними системами и зарплатных проектов.
Не контролируйте весь процесс, от «а» до «я», не устанавливайте подчиненность самозанятых штатным сотрудникам.
Не требуйте регистрации в качестве плательщика НПД — в особенности массовой.
Работайте на опережение. Если у вас есть признаки маскировки трудовых отношений, то в 2025 году, скорее всего, они будут вскрыты. И тогда никакие формальности не спасут от переквалификации, штрафов и доначислений.
