Подготовка к финансированию: что сверить бухгалтерии и финансовой службе

Перед обращением за финансированием полезно проверить, насколько согласованы сам запрос, финансовые данные и сведения о действующих обязательствах. Даже если отчетность уже собрана, могут оставаться вопросы к периодам, версиям файлов и допущениям в расчетах.

Ниже — последовательность подготовки к первому обсуждению с кредитором или консультантом. Это рабочий ориентир; окончательный перечень документов и формы представления данных зависят от задачи и требований кредитора.