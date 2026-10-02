Договор строительного подряда: что сверить бухгалтерии и руководителю проекта до начала работ

Соберите документы в одну версию

Начните с договора и приложений: технического задания, сметы, календарного плана и графика платежей, если они предусмотрены. Сверьте номера и даты редакций. Найдите согласованные версии и проверьте, что команда работает именно с ними.

Проверочный вопрос: одинаково ли описаны работы и результат во всех документах? Если в одном файле появился новый объём, а в другом остались прежние цена и сроки, запишите расхождение для согласования.

Условный пример: руководителю проекта направили обновлённое техническое задание, а финансовой службе — прежнюю смету. По этим двум файлам нельзя автоматически определить, какой объём согласован и сколько за него нужно заплатить. Сначала потребуется выяснить статус документов и порядок оформления изменения.