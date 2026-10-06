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КСК ГРУПП
Кадровый учет
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Что собрать перед кадровым аудитом: документы, процедуры и вопросы команды

Что собрать перед кадровым аудитом: документы, процедуры и вопросы команды

Пять групп исходных данных для обсуждения кадрового аудита: от карты документов до вопросов команды. В конце — самопроверка и PDF-чек-лист.

4 открытия

Подготовка к кадровому аудиту начинается с понятной картины учёта. Какие документы действуют сейчас? Кто обновляет шаблоны? Где фиксируются кадровые изменения? Как сверяются данные о рабочем времени?

Чтобы обсуждение проверки было предметным, удобно собрать исходные данные в несколько групп. Ниже — ориентир для подготовки, а не полный перечень обязательных документов.

1. Перечень документов и локальных актов

Подготовьте карту кадровых документов: названия, актуальные версии, места хранения и ответственных. Отдельно отметьте действующие редакции локальных актов, например правил внутреннего трудового распорядка и положений об оплате труда.

Если перечень неполный или редакцию ещё нужно уточнить, отразите это прямо. Неясности — часть задачи проверки, а не то, что нужно скрыть за большой папкой файлов.

2. Используемые версии трудовых договоров

Соберите шаблоны и изменения к договорам. Отметьте различия, порядок согласования новых редакций и того, кто следит за актуализацией.

Полезно отделить вопрос хранения от вопроса содержания: документ может легко находиться, но требовать анализа специалистом. И наоборот, согласованную редакцию бывает трудно найти среди нескольких рабочих копий.

3. Маршруты кадровых процедур

Зафиксируйте этапы приёма, перевода и увольнения: кто готовит документы, кто согласует и кто контролирует завершение. Соберите ситуации, в которых порядок неясен или выполняется по-разному.

Описание процесса отвечает на вопрос «как это устроено у нас». Правовую оценку документов и конкретных ситуаций нужно обсуждать отдельно со специалистом.

4. Графики и учёт рабочего времени

Подготовьте графики и табели за выбранный период. Укажите источники данных и порядок сверки. Если сведения поступают из разных подразделений, отметьте, где и кем они сопоставляются.

Запишите вопросы команды: что вызывает затруднения при сверке, какие данные приходится уточнять, кто отвечает за исправления. Это поможет определить предмет обсуждения.

5. Общий список вопросов и границы проверки

Соберите вопросы кадровой службы, бухгалтерии и руководителей в одном месте. Определите интересующий период, подготовьте сведения о численности работников и режимах труда.

Отдельно отметьте отсутствующие документы, разные версии и затруднения в процедурах. Такой список помогает согласовать объём проверки и понять, какие исходные материалы ещё нужны.

С чего начать, если общей картины пока нет

КСК ГРУПП подготовила самопроверку кадрового учёта. Шесть вопросов охватывают карту документов, трудовые договоры, локальные акты, кадровые изменения, рабочее время и задачу аудита.

По ответам вы получите список тем для первого обсуждения. Результат и PDF-чек-лист доступны на той же странице без указания контактов. При необходимости там же можно оставить заявку, добавить комментарий и передать специалисту ответы самопроверки.

Пройти самопроверку и скачать чек-лист →

Обсудить кадровый аудит с КСК ГРУПП →

Самопроверка не подтверждает юридическую корректность документов и не заменяет их анализ специалистом.

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