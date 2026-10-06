Что собрать перед кадровым аудитом: документы, процедуры и вопросы команды

Подготовка к кадровому аудиту начинается с понятной картины учёта. Какие документы действуют сейчас? Кто обновляет шаблоны? Где фиксируются кадровые изменения? Как сверяются данные о рабочем времени?

Чтобы обсуждение проверки было предметным, удобно собрать исходные данные в несколько групп. Ниже — ориентир для подготовки, а не полный перечень обязательных документов.