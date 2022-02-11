Как сделать бизнес в сфере B2B успешным: что нужно контролировать

За 13 лет стоимость акций Air Transport Services Group, которая занимается b2b-услугами авиаперевозок, выросла в 108 раз! В 2016 году фирма отдала в аренду 20 самолетов Boeing 767 крупнейшему онлайн-ритейлеру в мире — Amazon.

В российских реалиях выделяется Тинькофф Банк, который в том числе предоставляет организациям банковские услуги. Число клиентов в сфере малого и среднего предпринимательства превышает 350 тысяч и продолжает расти.

И таких примеров даже в кризисный пандемийный период десятки. Кто-то может сказать про удачу и везение, но успеху этих компаний послужила кропотливая управленческая работа. Без знания особенностей b2b-сектора и умения работать с важными показателями руководитель не сделает свой бизнес успешным.

Предлагаем поближе познакомиться с этим бизнес-направлением и рассмотреть основные факторы, которые влияют на успешность компаний.

Особенности оказания услуг в B2B

B2B (англ. «business-to-business») — это сфера, в которой предприниматели и организации взаимодействуют друг с другом. Например, когда одна компания заключает с другой договор об оказании бухгалтерских услуг.

Чтобы B2B-бизнес стабильно развивался, руководитель должен знать особенности сектора, уметь взаимодействовать с компаниями и строить персонализированные предложения с учетом особенностей и потребностей второй стороны.

Что влияет на успешность бизнеса?

Выделяют 4 фактора, которые влияют на успешность b2b-услуг:

1. Полезный продукт.

Услуга должна быть адаптирована под потребности клиентов и приносить пользу, поэтому компании формируют команды из профессионалов. И так как работа профессионалов стоит больших денег, руководитель всегда озадачен балансированием цен на услуги и затратами на фонд оплаты труда, чтобы каждый проект приносит прибыль.

2. Стабильная лидогенерация.

Налаженная система привлечения новых клиентов избавляет от простоев и финансовых потерь. Для оценки эффективности лидогенерации по разным каналам руководители анализируют массу метрик для принятия объективных управленческих решений:

CTR (click-through rate) — кликабельность объявлений;

CPC (cost per click) — стоимость клика;

RPC (revenue per click) — доход с каждого клика;

CPA (cost per action) — стоимость целевых действий;

CR (conversion ratio) — коэффициент конверсии;

LCR (lead-close rate) — коэффициент закрытия лидов;

LTV (lifetime value) — пожизненная ценность клиента.

Существуют множество других показателей, с которыми работают в зависимости от канала продвижения. Например, для email-маркетинга важна открываемость рассылки (open rate, OR), а для поискового продвижения сайта показатель отказов (bounce rate).

3. Квалифицированный отдел продаж.

Без продажников, которые умеют закрывать сделки и заключать долгосрочное сотрудничества, бесполезна любая система лидогенерации. Для оценки эффективности работы оценивают возврат инвестиций (ROI, соотношение зарплаты продажников и выручки), конверсии из лида в оплату, динамику среднего чека и многое другое.

4. Налаженный управленческий учет.

Регулярный анализ бизнеса позволяет своевременно реагировать на проблемы. В частности, находить нерентабельные направления и проекты или неэффективных работников. Наравне с этим система показателей открывает точки роста и упрощает планирование будущих периодов.

На что уходит больше всего денег?

В b2b-услугах основные затраты — зарплата сотрудников и аренда офиса.

Сотрудники — это сердце бизнеса. Успех во многом зависит от их квалификации и подхода к работе. Предприниматели, экономящие на кадрах, не добиваются долгосрочного успеха. С командой из непрофессионалов можно получить несколько крупных заказов. Но после неудачного завершения работ восстановление репутации займет много времени.

Во многих организациях на фонд оплаты труда (ФОТ) уходит до 70% от выручки. Сюда же относят расходы на повышение квалификации. Без регулярного обучения работники быстро потеряют конкурентоспособность.

А чтобы команда выкладывалась на 100%, необходима обстановка, способствующая высокой продуктивности. Поэтому предприниматели арендуют офисы с транспортной доступностью, хорошим ремонтом и развитой инфраструктурой. Затраты на помещение могут достигать 5-15% от выручки.

Но в последние годы меняется отношение к единому рабочему пространству. С приходом пандемии многие открыли «удаленку». Компании наладили распределенный рабочий процесс вне офиса без потери продуктивности и качества. Расходы на офис сократились в несколько раз, а в некоторых случаях — до нуля.

На что собственнику обращать внимание в первую очередь?

Руководитель успешной компании из сектора b2b-услуг регулярно следит за кассовыми разрывами, дебиторской задолженностью и другими факторами. Анализ данных помогает в принятии управленческих решений, предупреждении проблем и развитии бизнеса.

Прогноз кассовых разрывов

Кассовый разрыв — это ситуация, когда нечем платить по обязательствам. Если не выплатить зарплату сотрудникам, часть из них может с вами расстаться, а ведь в b2b-услугах кадры решают все. Без оплаты аренды вас не пустят в офис, рабочие процессы будут нарушены. Подрядчики без перечислений не приступят к проектам и все текущие заказы сорвутся.

Для прогнозирования и предотвращения кассовых разрывов пользуются «Платежным календарем».

Стандартов оформления нет, сгодится даже простой реестр плановых операций в таблице:

По таблице видно, в какой момент может не хватить средств для исполнения обязательств. На основе сведений продумывают решения, например:

договориться с поставщиком об отсрочке платежа;

договориться с заказчиком о смещении сроков оплаты;

получить овердрафт для исполнения обязательств.

Без прогнозирования кассовых разрывов проблемы возникают внезапно. Из-за этого руководители принимают импульсивные, часто неверные решения.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность — это деньги, которые должны ваши заказчики за уже оказанные услуги. «Дебиторка» относится к активам, так как в перспективе эти деньги будут получены и могут быть потрачены на исполнение обязательств, развитие новых проектов и прочих операций.

Без контроля дебиторская задолженность разрастается до размеров, при которых финансовая устойчивость снижается до минимума, а риск кассового разрыва становится максимальным.

В небольших фирмах за «дебиторкой» следит руководитель или менеджер. В крупных компаниях ею занимаются целые отделы, в которые входят финансисты, юристы, коммерческий директор и другие специалисты.

Для контроля дебиторской задолженности достаточно списка контрагентов с невыплаченными суммами и платежного календаря.

С «дебиторкой» работают в несколько этапов:

за 7-10 дней до планируемой даты напоминают заказчику о платеже;

в день платежа при отсутствии денег напоминают про обязательства и действия в случае нарушения договора;

после нарушения сроков планируют переговоры, продажу задолженности или обращение в суд с исковым заявлением.

Контроль дебиторской задолженности — регулярный процесс. Необходим внутренний регламент о допустимых величинах, порядке взаимодействия с должником и об ответственности сотрудников за просроченные платежи. Ни и конечно нужно понимать оборачиваемость дебиторки.

Прибыльность проектов и направлений

Оценка прибыльности проектов и направлений выявляет, что «съедает» прибыль и тормозит развитие. Для этого считают рентабельность с учетом сроков проектов, доработок и дополнительных расходов.

Например, фирма рассматривает заключение договора с одним из двух клиентов. Для этого находят отношение потенциальной прибыли и затрат:

По первичному анализу решение принимают в пользу второго проекта. Но после изучения дополнительных факторов мнение меняется. Во-первых, на выполнение второго заказа уйдет 7 месяцев, а первого — 2 месяца. Во-вторых, первый клиент согласен на 100-процентную предоплату, а второй просит 3-месячную рассрочку.

Доработки и дополнительные расходы оценивают по опыту выполнения аналогичных проектов. Каждая ситуация индивидуальна и зависит от сферы деятельности, но подобный анализ обязателен для всех компаний.

Аналогично рентабельность считают для услуг, чтобы выделять выгодные направления и концентрировать усилия команды на проектах с максимальной прибылью.

Эффективность сотрудников

Опытные предприниматели регулярно оценивают эффективность сотрудников, чтобы своевременно выявлять проблемы и делать объективные кадровые перестановки. По ним можно считать рентабельность по прибыли или выручке.

Подробно и с примерами мы рассказывали об этом в одной из предыдущих статей .

Рассмотрим пример. За месяц команда из 5 человек принесла 263 тысячи рублей. В отдельной таблице руководитель собрал данные по зарплате работников и принесенной выручки с проектов:

Сначала руководитель определит рентабельность по всей команде, чтобы оценить эффективность использования ресурсов: 263 000 / 200 000 х 100% = 132%.

Затем оценит рентабельность по каждому сотруднику, чтобы найти «слабое звено» и наметить точки роста:

Детализированный анализ показал руководителю, что Черных и Чередниченко «съедают» прибыль компании — они зарабатывают больше, чем приносят.

Поэтому он для решения проблемы рассмотрит несколько вариантов: отправить сотрудников на повышение квалификации, провести собрание для выявления причин низкой эффективности или заменить другими кадрами.

Сезонность

Сезонность — это неравномерное распределение спроса в пределах года. Например, к зиме снижается востребованность услуги по утеплению коммерческой недвижимости, потому что этот вопрос стараются решить в теплое время года.

Сезонность делят на три вида:

Низкая. Спрос снижается на 10-20%. Средняя. Спрос снижается на 30-40%. Сильная. Спрос снижается на 50-100%.

Отслеживание сезонности необходимо для планирования деятельности, бюджетов и прогнозирования кассовых разрывов. Если бизнес подвержен среднему спаду, на месяцы снижения спроса планируют стимулирование сбыта.

Если ожидают потерю 50-100% потребителей, в месяцы «затишья» концентрируют усилия на смежных направлениях. При сильной сезонности сбыт не стимулируют, так как снижение, скорее всего, связано с естественными факторами (как в случае с услугой по утеплению коммерческой недвижимости).

Для прогнозирования сезонности пользуются данными прошлых периодов. Новые компании анализируют конкурентов и изучают маркетинговые исследования рынков.

Конверсия сайта, отдела продаж и повторные продажи

CR (conversion ratio) или конверсия — доля клиентов, совершивших целевое действие. Для многих компаний из сектора b2b-услуг основной источников лидов — сайт. Здесь оставляют заявки и узнают контактные данные менеджера. Отслеживание показателя позволяет своевременно реагировать на проблемы и находить точки роста.

CR = Пользователи, совершившие целевое действие / Общее количество посетителей х 100%.

Под целевым действием понимают оформление заказа, заявку на обратную связь, звонок менеджеру, подписку и другие действия в зависимости от специфики фирмы.

В статье про финансовую модель мы показали, как увеличение конверсии спасло интернет-магазин от закрытия из-за увеличения логистических издержек и снижения маржинальности.

Обычно заявками с сайта занимается коммерческий отдел — это второй этап воронки продаж. Финансовые результаты во многом зависят от менеджеров. Каким бы хорошим ни был сайт и как много бы он ни приносил лидов, без квалифицированных продажников число закрытых сделок будет минимальным.

Поэтому важно следить за конверсией отдела продаж и эффективностью отдельных менеджеров. Если сотрудники работают в 2-3 раза хуже остальных, задумайтесь о повышении их эффективности или замене на более квалифицированных работников.

Повторные продажи — это оказание услуг действующим клиентам или тем, с которыми сотрудничали в прошлом. Они важны, так как потребуют минимум затрат и усилий. Во-первых, фирма не тратит рекламный бюджет для заключения сделок. Во-вторых, менеджеры взаимодействуют с «горячими» клиентами. Если они остались довольны услугами в прошлом, то с высокой долей вероятности согласятся на новый заказ.

Работа с этими показателями влияет на рост выручки и эффективности компании в целом.

Эффективность рекламного бюджета

Универсального подхода к оценке эффективности рекламного бюджета нет. Прибыль бизнеса зависит от множества факторов, включая долгосрочную репутацию, а рекламные кампании могут быть нацелены на разные объекты. Например, некоторые коммуникации ориентируют на информирование, а не на прямые продажи. Поэтому оценить их эффективность сложно.

Для оценки эффективности рекламных кампаний считают ROAS (return on ad spend) — рентабельность затрат на рекламу. Рассматривают соотношение выручки или прибыли к затратам на проведение рекламной кампании. К расходам относят бюджет на запуск и поддержание РК, но не учитывают услуги дизайнеров, копирайтеров, логистику и себестоимость услуги.

Например, за месяц организация потратила 200 000 рублей и получила 750 000 рублей прибыли. Тогда: 750 000 / 200 000 = 375%. Вложения увеличились практически в 4 раза!

Можно ориентироваться на данные прошлых периодов и среднеотраслевые показатели из маркетинговых исследований. При снижении эффективности рекламного бюджета анализируют кампании и ищут каналы, которые тратят бюджет и не приносят пользы.

Выводы

B2B-услуги — выгодный тип бизнес. Но для развития необходимо отслеживать ключевые показатели, анализировать деятельность «от и до» и искать точки роста.

В этом помогает работа с:

прогнозированием кассовых разрывов;

контролем дебиторской задолженности;

прибыльностью проектов и отдельных направлений;

анализом эффективности сотрудников;

сезонностью;

конверсией сайта, отдела продаж и повторными продажами;

оценкой эффективности рекламного бюджета.

Ручная работа с ключевыми показателями может занять все рабочее время, из-за чего не останется ресурсов для решения стратегических задач. Поэтому важно автоматизировать рутинные процессы.