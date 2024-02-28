Обзор систем электронного документооборота (СЭД)

Основной инструмент для организации электронного документооборота — программные решения под названием СЭД (системы электронного документооборота). Современный рынок СЭД предлагает широкий выбор решений разных вендоров. Рассмотрим пять популярных СЭД, функциональные возможности которых наиболее полно покрывают потребности российского бизнеса.

Лидирующие СЭД на российском рынке

Электронный документооборот становится неотъемлемой частью современного бизнеса. Согласно исследованиям, более 80% российских компаний используют те или иные инструменты для работы с электронными документами.

Переход на цифровые технологии позволяет компаниям значительно повысить эффективность работы с документацией, ускорить внутренние бизнес-процессы и снизить издержки.

По различным оценкам, наиболее популярными СЭД на территории России на данный момент являются LDM.Express, Directum, ELMA, 1С. Причем LDM.Express, Directum и Elma относятся к наиболее функциональным и производительным решениям, в то время как 1С остается востребованной СЭД для небольшого и среднего бизнеса.

Как правило, лидеры рынка могут похвастаться следующими преимуществами:

Богатый функционал и широкие возможности настройки системы под нужды конкретного бизнеса.

Высокая производительность и масштабируемость для работы с большими объемами документов.

Удобные инструменты аналитики и формирования отчетности по работе с документами.

Возможности интеграции со смежными информационными системами организации.

Например, LDM.Express — решение на базе российской платформы LDM, которое компания-заказчик может запустить в короткие сроки, буквально за несколько дней.

Рассмотрим эти системы более подробно.

LDM.Express

LDM.Express — это готовая система электронного документооборота на базе российской платформы управления корпоративным контентом LANIT Document Management (LDM).

Преимущества LDM.Express:

Простота использования и скорость внедрения. LDM.Express поставляется с преднастроенным функционалом для автоматизации документооборота.

Короткие сроки запуска СЭД — от 1 дня.

Готовое решение с возможностями для масштабирования и адаптации под бизнес процессы, подходит как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных компаний.

Возможность в дальнейшем расширить функционал программы.

Основные функции LDM.Express покрывают потребности компаний в управлении входящими и исходящими документами, договорами, внутренними приказами и распоряжениями. Система позволяет организовывать, согласовывать документы, контролировать их исполнение на каждом этапе и ставить задачи на обработку ответственными лицами. В веб-интерфейсе есть возможность удобного поиска по реквизитам и атрибутам документов.

Коробочная версия LDM.Express подойдет компаниям, которым требуется основной функционал системы электронного документооборота. При этом решение создано на ECM (Enterprise Content Management — управление корпоративным контентом) платформе, что позволяет масштабировать и адаптировать решение под задачи крупных компаний.

Стоимость: бессрочная лицензия на одного пользователя — от 9 200 рублей.

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«1С:Документооборот»

«1С:Документооборот» — одна из самых популярных отечественных систем электронного документооборота. Она создана фирмой «1С» на базе платформы «1С:Предприятие 8».

Основные достоинства «1С:Документооборот»:

Относительно невысокая стоимость внедрения и технической поддержки.

Интеграция со смежными решениями на платформе 1С — бухгалтерскими системами, «1С:ЗУП», ERP и т.д.

Простота освоения для пользователя, уже знакомого с продуктами 1С.

Возможность доработки функционала под нужды конкретного предприятия, в том числе собственными силами.

Коробочные варианты решения для госсектора и других отраслей экономики.

Основной функционал «1С:Документооборот» позволяет автоматизировать учет и обработку входящей и исходящей корреспонденции, хранить документы и историю версий, согласовывать документы по заданным маршрутам, вести поиск по атрибутам и полному тексту. Встроенная электронная почта облегчает переписку и обмен информацией между сотрудниками.

«1С:Документооборот» чаще всего выбирают небольшие предприятия с ограниченным бюджетом, которые уже используют другие решения на 1С.

Стоимость: 42 500 рублей за основную поставку (коробку) + от 7 000 рублей за каждое одно дополнительное рабочее место.

«ДЕЛО»

«ДЕЛО» — российская корпоративная система автоматизации делопроизводства и документооборота. Разработчиком выступает компания «ЭОС».

Основные преимущества СЭД «ДЕЛО»:

Богатый функционал для автоматизации процессов по работе с документами.

Возможность работы с сотнями тысяч пользователей и миллионными объемами документов.

Интеграция с популярными корпоративными системами по API.

Удобная среда для создания и поддержки собственных мобильных приложений.

В СЭД «ДЕЛО» реализован широкий набор функций для автоматизации процессов: можно регистрировать входящие письма, согласовывать и утверждать документы, готовить договорную документацию, вести архивы, сканировать документы и многое другое.

СЭД обеспечивает работу с организационными и нормативными документами на предприятии и соответствует необходимым регулирующим требованиям. Система в первую очередь ориентирована на средние и крупные компании, а также госструктуры.

Стоимость: различается в зависимости от числа пользователей. При 1–5 пользователях стоимость лицензии на одно рабочее место — 15 300 рублей, начиная с шестого пользователя — стоимость лицензии ниже.

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ELMA

ELMA — современная отечественная система электронного документооборота и управления корпоративным контентом. Изначально спроектирована как облачный сервис.

Основные достоинства ELMA:

Стабильность и надежность облачной инфраструктуры.

Высокая производительность и масштабируемость.

Интуитивный пользовательский интерфейс, можно работать с мобильных устройств.

Интеграция с популярными корпоративными системами, в том числе 1С.

ELMA позволяет автоматизировать весь документооборот предприятия, обеспечить юридически значимый ЭДО, организовать распределенные архивы документов. Ее можно интегрировать с внешними системами.

Система ориентирована на средних и крупных заказчиков, используется в госсекторе и коммерческих компаниях. ELMA отличается гибкими возможностями бизнес-моделирования и настройки процессов.

Стоимость: лицензия на одно рабочее место — от 500 рублей в месяц или 12 000 рублей бессрочно при покупке программы в варианте Standart.

LDM.Express возглавляет рейтинг СЭД 2022 от CNews. Получите сравнительную таблицу СЭД LDM.Express с другими системами.

Directum RX

Directum — это мощная отечественная корпоративная платформа для комплексной автоматизации работы с документами, процессами и архивами. Флагманский продукт Directum RX является одним из лидеров в своем сегменте.

Основные преимущества Directum:

Обширный функционал для решения широкого спектра задач, связанных с документами.

Масштабируемость на сотни тысяч пользователей и десятки миллионов документов.

Развитые средства аналитики и формирования отчетности по документообороту.

Встроенные средства для доработки системы под нужды компании.

Интеграция с другими ИТ-системами предприятия.

Directum RX охватывает полный жизненный цикл работы с документами — от их создания и согласования до архивного хранения, включает мощный поисковый механизм, распределенное хранение файлов, реализует юридически значимый ЭДО.

Directum часто применяется в крупных госкорпорациях и холдингах, телекоммуникационных компаниях, банках.

Стоимость в базовом варианте: 31 400 рублей — лицензия на сервер + лицензии на рабочие места, цена на них зависит от количества пользователей (например, лицензия на пять пользователей стоит 64 000 рублей). Стоимость расширенных версий Enterprise и Intelligence рассчитывается по запросу.

Выбор подходящей СЭД: основные критерии

Каждая СЭД имеет свою область применения и подойдет для автоматизации документооборота в компаниях разного масштаба и специализации.

При выборе конкретного решения стоит опираться на следующие критерии:

Необходимые функции — насколько полно СЭД покрывает текущие и перспективные задачи по управлению документами и организации ЭДО.

Масштабируемость — может ли СЭД справиться с растущими объемами документов и количеством пользователей без потери скорости и эффективности.

Интеграция — насколько органично СЭД способна встраиваться в ИТ-инфраструктуру компании и взаимодействовать со смежными информационными системами.

Стоимость владения — сколько стоит внедрение, последующее сопровождение и масштабирование системы.

Поддержка и развитие —насколько надежна техподдержка производителя, регулярно ли выходят обновления и расширяется функционал продукта.

Конечный выбор всегда зависит от конкретных требований и приоритетов бизнеса. В процессе тщательного анализа потребностей компании, как правило, удается выявить оптимальное решение по соотношению цена/качество среди разных вариантов. Любая из рассмотренных в обзоре СЭД при грамотном внедрении может стать IT-основой построения современного ЭДО.

Электронный документооборот с использованием СЭД позволяет компаниям:

Ускорить обработку документов и принятие решений на их основе.

Контролировать работу исполнителей.

Снизить издержки на оплату труда административного персонала.

Уменьшить расходы на печать, копирование, доставку и хранение бумажных документов.

Повысить безопасность и конфиденциальность важной документации.

В конечном итоге выбор конкретного решения зависит от потребностей и приоритетов бизнеса. В любом случае внедрение современной СЭД — важный стратегический шаг на пути к построению системы цифрового документооборота.

С помощью LDM.Express вы сможете в пять раз быстрее создавать договорные документы и в шесть раз быстрее их согласовывать. А еще вы получите внедрение СЭД и КЭДО по цене одного проекта — узнайте подробности на сайте или получите презентацию продукта.

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