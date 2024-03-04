Как выстроить эффективную систему кадрового документооборота в компании: обзор решений КЭДО 

Даже небольшие фирмы все чаще выбирают автоматизированные системы, чтобы передать им рутинные задачи по работе с документами. А с тех пор как закон 77-ФЗ законодательно закрепил возможность перевода кадровых процессов и документов в цифровой формат, системы КЭДО начали развиваться еще активнее. Разберем, в чем преимущества КЭДО и какие решения есть на рынке.

Зачем внедрять систему кадрового электронного документооборота (КЭДО)

В ноябре 2021 года в Трудовом кодексе появились новые статьи 22.1, 22.2, 22.3, которые позволяют кадровым отделам полноценно переходить на ЭДО. Приказы и справки не нужно оформлять в бумажном варианте, а подписать документы можно электронной подписью.

Если упростить, система электронного кадрового документооборота — это система, которая позволяет создавать разные виды кадровых документов в цифровом виде. Их юридическая значимость такая же, как и бумажного аналога.

Плюсы перехода на КЭДО можно выделить такие:

Электронный документооборот экономит время кадровых работников — особенно, если команда трудится на удаленке или у компании есть обособленные подразделения в разных городах.

Гораздо проще следить за наличием и сохранностью кадровых документов. Не нужно содержать огромный бумажный архив, и документы не потеряются. Благодаря этому организации проще соблюсти требования законодательства, которые предъявляются к хранению кадровой документации.

Благодаря КЭДО можно сэкономить на бумаге и краске для принтера, а также на хранении документации.

КЭДО также привлекательно с точки зрения создания устойчивого HR-бренда, что может положительно повлиять на решение молодого соискателя работать именно в той компании, которая использует КЭДО.

На что обратить внимание при выборе системы КЭДО

Перед тем как переходить на КЭДО, нужно определить перечень документов, которые компания будет вести в электронном виде, и получить от работников согласие подписывать их электронными подписями.

Затем важно установить, какие требования будут предъявляться к системе КЭДО. На этом этапе также уже можно изучать те решения, что есть на рынке. На что стоит обратить внимание:

базовые функции КЭДО — есть ли возможность подписывать и согласовывать документы в электронном формате;

на какое количество сотрудников рассчитана система;

есть ли интеграция решения с учетной системой, в которой работает кадровая служба;

можно ли автоматизировать кадровые процессы: отпуска, прием, увольнение, командировки;

как в системе хранить кадровые документы, есть ли электронный архив;

какие типы электронных подписей (ЭП) поддерживаются;

какие варианты поставки предоставляет разработчик — облачный или локальный;

соответствует ли разработка законодательству;

во сколько обойдется сервисное обслуживание.

Сегодня на рынке представлено большое количество решений, которые отличаются по своим функциям и стоимости.

Рассмотрим наиболее популярные и часто встречающиеся системы, которые позволяют компаниям работать с кадровой документацией в электронном виде.

Обзор систем КЭДО

LDM.КЭДО

Платформа подходит компаниям разного масштаба: количество сотрудников может составлять от 10 до 10 тысяч человек. В ней удобно создавать, хранить и согласовывать любые документы в электронном виде. При этом можно настроить необходимые маршруты согласования, а также работать как на компьютере, так и на смартфонах и планшетах.

Преимущества системы:

поддерживает все виды ЭП;

интегрируется с Госключом;

интегрируется с 1С:ЗУП;

гибко настраиваются права доступа;

встроенный выпуск УНЭП;

дружелюбный и удобный календарь отпусков;

сервис автоматизирует все виды кадровых процессов;

внедряется за 1 час и не требует сложной поддержки;

Low-code возможности;

размещается на собственных серверах компании (On-Premises);

можно внедрить одновременно КЭДО и СЭД по цене одного проекта.

У вендора большой опыт разработки — более 20 лет. Это надежное и современное решение, которое полностью соответствует законодательству и позволяет вести учет юридически важных кадровых документов. Кроме того в стоимость лицензии входит вендорская техническая поддержка, которая включает в себя:

Прием обращений от клиента в режиме 24 на 7 на электронную почту.

Исправление инцидентов, которые признаны дефектами и возникают в работе платформы LDM, с включением доработанного программного обеспечения в состав будущих релизов.

Оповещение о выходе новых релизов платформы LDM.

LDM.КЭДО — это российское импортонезависимое решение, которое могут использовать любые организации, в том числе государственные. Оно является частью платформы LANIT Document Management, которая позволяет управлять цифровыми документами компании.

Познакомьтесь с возможностями системы подробнее — оставьте заявку на консультацию или закажите демонстрацию сервиса.

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«Сберкорус» КЭДО

Это облачный продукт от Сбера, который позволяет подписывать кадровые документы в электронном виде. Плюсы его использования таковы:

в сервисе можно хранить какое угодно число документов;

ЭП можно выпустить прямо в системе;

есть инструкции по заполнению документов;

есть возможность отправлять работникам уведомления по смс и на электронную почту;

система позволяет настраивать маршруты согласования любой сложности.

Программа применяется не только для работы со штатным персоналом, но и для взаимодействия с внештатными исполнителями.

HRlink

Российская система, которая упрощает ежедневное делопроизводство и работает с любыми видами ЭП. Пользователю доступен весь необходимый функционал: кадровый учет, электронный архив, учет отпусков и командировок, электронный архив. Кроме того, у системы есть такие плюсы:

наличие модуля, который позволяет работать с расчетными листками;

доступ в систему с мобильного устройства;

сервис располагает готовым модулем, который автоматизирует прием сотрудников;

можно отправлять работникам уведомления в виде смс или пуш-уведомлений;

сервис использует цифровые подписи и записи Госуслуг ЕСИА;

малый бизнес может приобрести систему со скидкой 30%.

Так как это отечественное решение, с ним могут работать госкорпорации и госучреждения.

Directum HR Pro

Еще одна система от российского разработчика ПО. Сервис имеет блочную структуру, его можно настроить индивидуально под конкретную компанию. Система адаптируется под разные сферы и масштабы бизнеса. Также обладает следующими преимуществами:

можно осуществлять массовую выгрузку для экспорта в госорганы;

есть опция информирования сотрудников о предстоящих мероприятиях или событиях;

сервис использует технологию фонового усовершенствования ЭП, благодаря которому кадровые документы будут юридически значимыми в течение 75+ лет согласно законодательству;

специалисты Directum сопровождают компанию на каждом этапе внедрения, при этом оказывают консультационную и методологическую поддержку.

Однако подписка на обновление программы и бесплатная техподдержка доступны в течение всего одного года после покупки.

Elma360 КЭДО

Это относительно недавно появившееся решение — на рынке представлено с 2022 года. В его основе — low-code платформа ELMA365, то есть фактически это конструктор с законченными модулями, который позволяет обмениваться документами и подписывать бумаги с помощью УНЭП.

Благодаря low-code платформе систему и маршруты согласования легко адаптировать под особенности бизнеса и изменения законодательства без участия программистов. Преимущества системы ELMA КЭДО:

позволяет автоматизировать прием и увольнение сотрудников, работать со всеми видами кадровых документов;

есть интеграция с 1С:ЗУП, чтобы загружать штатное расписание и выпускать УНЭП;

в сервисе есть конструктор документов, который позволяет внести изменения в готовые шаблоны. Встроенный ИИ распознает сканированный текст и исключает ошибки ручного ввода.

При этом со второго года использования техподдержка сервиса — платная, она составит 20% от стоимости лицензии. Кроме того, отдельно нужно подключать модуль «Отпуска».

Easy Docs

Достаточно простая и удобная система с нужными инструментами для автоматизации всех основных кадровых процессов: приема, увольнения, перевода сотрудников, оформления отпусков и командировок. Сервис работает в облаке, то есть устанавливать программное обеспечение на компьютер заказчика не требуется. EasyDocs интегрируется с 1С:ЗУП и другим учетным ПО. Плюсы программы:

информировать работников, создавать, публиковать и подписывать документы можно в мессенджерах, в том числе Whatsapp, Тelegram и других;

в EasyDocs есть шаблоны типовых кадровых документов и простой конструктор, чтобы добавить недостающие шаблоны;

в системе достаточно просто настроить маршруты согласования. При этом есть пять уровней маршрутов: от общего для организации до индивидуального для сотрудника;

в сервисе можно выпустить облачную ЭП.

При этом отсутствует электронный архив, а специалисты технической поддержки работают с 9 до 18 часов по московскому времени. В остальное время доступен бот техподдержки.

В таблице подведем итоги сравнения сервисов:

LDM.КЭДО Сберкорус КЭДО HRlink Directum HR Pro ELMA КЭДО Easy Docs Массовое подписание + + + + + + Настройка сложных маршрутов согласования и подписания + + Есть редактор маршрутов, но функции ограничены + + + Вариант внедрения Облачный и локальный Облачный Облачный и локальный Облачный и локальный Облачный и локальный Облачный Демоверсия + - - - + + Техподдержка + + + + + с 9 до 18 Интеграция с 1С:ЗУП + + + + + + Интеграция с другими учетными системами Открытый API Открытый API Открытый API Открытый API Открытый API Открытый API

Компаниям, которые оформляют множество кадровых документов, предъявляют высокие требования к информационной безопасности, имеют территориально обособленные филиалы, работают с распределенными командами, внедрение системы КЭДО необходимо. Это поможет ускорить кадровые процессы, сократить затраты на оформление кадровых документов и избежать потерь важной документации.

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LDM.КЭДО Система безопасного кадрового электронного документооборота с соблюдением норм и требований законодательства Получить презентацию

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