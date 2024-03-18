Как упростить работу с персоналом в финсекторе? Перейти на кадровый ЭДО

У кадрового документооборота в финсекторе своя специфика — оборот документов большой, бюрократии хватает, а за безопасностью надо следить в оба. В какой-то момент становится ясно: все это надо переводить в электронный формат. Рассказываем, как платформы КЭДО помогают банку автоматизировать работу с кадровыми документами и не нарушать закон.

Кадровый электронный документооборот: что это и зачем

Кадровый документооборот в «классическом» бумажном исполнении — та еще морока. Ежедневно через отдел кадров компании проходит огромное количество документов, сопровождающих прием, перевод, увольнение, отпуск, командировки сотрудников. Каждый документ надо распечатать, согласовать со всеми причастными, подписать — это занимает много времени, эффективность сотрудников снижается, а расходы на бумагу, наоборот, растут.

У стандартного кадрового учета есть альтернатива — электронный документооборот (КЭДО). Благодаря КЭДО работодатель может обмениваться с сотрудниками кадровыми документами в электронном виде и не дублировать их на бумаге.

Процесс работы на КЭДО выглядит так:

Сотрудник отдела кадров или эйчар создает электронный документ на специальной платформе КЭДО и направляет его по маршруту согласований. Сотрудники знакомятся с документом и с помощью НЭП (неквалифицированной электронной подписи) подписывают его. Подписанный документ хранится на защищенном сервере.

У этого формата работы с кадровыми документами есть ощутимые плюсы по сравнению с бумажным документооборотом. Мы в LDM выделяем такие преимущества КЭДО:

Быстрое согласование и подписание документов . Весь документооборот занимает буквально несколько минут, ведь сотрудникам больше не нужно отлучаться с рабочего места и стоять в очереди у кадровика — в крупных организациях так часто бывает при массовом подписании новых ЛНА.

Отсутствует риск потери документа . После создания он навсегда остается в программе. В будущем найти электронное заявление можно через поиск за пару секунд.

Мобильность . Сотрудник может подписать кадровый документ с компьютера, мобильного телефона или киоска самообслуживания, расположенного в офисе.

Простое взаимодействие с удаленщиками . Трудоустройство удаленного сотрудника с помощью бумажного документооборота занимает до двух недель: работодатель готовит документы по приему, подписывает и отправляет почтой сотруднику, затем сотрудник подписывает их и отправляет обратно. С КЭДО принимать на удаленку намного проще.

Экономия на логистике, бумаге и организации архива . Многие работодатели недооценивают этот пункт, мол, сколько там мы тратим денег на бумагу. Однако мы здесь можем поспорить.

Работа с HR-брендом компании. Компании, которые уже перешли на КЭДО, быстро оформляют прием на работу, что делает их привлекательнее в глазах новых сотрудников и потенциальных кандидатов.

Остается вопрос: насколько это всё законно и не будет ли проблем с Трудинспекцией? Если коротко, то нет, не будет.

Переход на электронный кадровый документооборот с точки зрения законодательства

Про электронный документооборот в кадрах заговорили еще в 2013 году — именно тогда в Трудовом кодексе появилась глава 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников». В ней, кроме порядка взаимодействия с удаленными сотрудниками, еще описали и порядок обмена кадровыми документами в цифре.

В 2017 и 2018 годах Минтруд провел эксперименты по работе с КЭДО, в пилотном проекте приняли участие крупнейшие работодатели. Эти эксперименты позволили опробовать новые механизмы ведения кадрового документооборота, оценить риски и положительные эффекты КЭДО.

После начала пандемии необходимость перехода на КЭДО возросла в разы — многие компании перевели сотрудников на удаленку. Правительство внесло изменения в ТК, касающиеся особенностей дистанционной работы.

2021 год стал определяющим годом для кадрового электронного документооборота в России. Закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ внес ключевые изменения в ТК: в статьях 22.1, 22.2, 22.3 прописали порядок внедрения и ведения КЭДО для сотрудников не только на удаленке, но и на местах.

С этого момента и началось постепенное внедрение кадрового электронного документооборота в деятельность компаний.

Для кадровых электронных документов есть установленные законом форматы и ограничения. Каждый файл состоит из трех частей разных форматов:

содержание кадрового документа — в PDF,

электронная подпись — в SGN,

описание документа — в XML.

Сейчас большинство кадровых документов уже перешли в КЭДО. Исключение составляют лишь три типа документа: акт о несчастном случае на производстве, журнал регистрации прохождения инструктажа по охране труда и приказ об увольнении.

Важно: электронные кадровые документы, оформленные по всем правилам, обладают ровно такой же юридической значимостью, что и привычные бумажные документы. Их даже можно использовать в качестве доказательства в суде.

Переход на кадровый электронный документооборот — не обязанность, а право организации. Однако для некоторых сфер внедрение КЭДО может стать целью номер один на 2024 год. Это касается, в том числе и финансового сектора: банков, страховых компаний, НПФ и других.

Почему нужно внедрять кадровый документооборот в банке

Причин для перехода банка на КЭДО несколько. Расскажем подробнее о каждой из них.

Безопасная организация кадрового документооборота в банке

Для финансового сектора на первое место выходит вопрос безопасности персональных данных и обеспечение информационной безопасности (ИБ) в целом. Бумажные документы легко потерять или скопировать, в отличие от электронных документов, подписанных квалифицированной или неквалифицированной электронной подписью.

Утечка данных чревата серьезными последствиями — большими штрафами, судебными разбирательствами, потерей доверия клиентов и сотрудников.

Размер штрафов при первом нарушении дифференцирован в зависимости от субъекта и последствий утечки данных:

от 30 тыс. ₽ до 6 млн ₽ — для юрлиц;

до 336 тыс. ₽ — для должностных лиц.

Госдума рассматривает законопроект об усилении ответственности за нарушение правил обработки персональных данных, в том числе введение оборотных штрафов до 500 млн ₽ за утечку персданных клиентов.

В качестве меры по обеспечению информационной безопасности система электронного кадрового документооборота для банка должна находиться только на собственном локальном сервере, а не в облаке.

Большая филиальная сеть и распределенная команда

Зачастую в банках развита большая филиальная сеть и сотрудники бэк-офиса работают удаленно — это усложняет кадровый учет. На распечатку и отправку документов почтой «туда и обратно» уходит до нескольких месяцев, а прием удаленного сотрудника превращается в тот еще квест.

Система электронного кадрового документооборота для банка позволяет кадровику сосредоточиться на действительно важных задачах, а не контролировать отправил удаленный сотрудник бумаги или нет. Получается, что исполнительская дисциплина повышается сама собой за счет простоты работы на платформе.

Рост лояльности сотрудников

Организация кадрового документооборота банка в электронном формате положительно влияет на HR-бренд. Новых кандидатов привлекает отсутствие лишней бюрократии и экономия времени на оформление. А действующие сотрудники больше не тратят рабочее время на ручное подписание документов и хождение по кабинетам.

Как выбрать систему электронного кадрового документооборота для банка

Выбор системы КЭДО зависит от требований и потребностей конкретного банка, а также от количества сотрудников и формата работы. При этом у платформы кадрового электронного документооборота должны быть основные возможности, которые важны именно банкам. Так пользователям платформы LDM.КЭДО доступны:

Хранение архива документов на собственном сервере с соблюдением всех требований закона;

Подписание документов всеми видами электронных подписей — КЭП, НЭП, ПЭП;

Оформление заявки на ЭП в самом решении;

Интеграция с приложением «Госключ»;

Индивидуальная настройка маршрута подписания документа и ролей пользователей;

Автоматизация всех кадровых процессов, например, не только подписание заявлений, но и планирование графика отпусков;

Работа с филиальной структурой и удаленными сотрудниками;

Доступ к платформе с любого устройства: веб-версия, вход с мобильного телефона, терминалы-киоски самообслуживания;

Интеграция с учетными информационными системами, такими как 1С;

Удобный и интуитивно понятный интерфейс;

Автоматическое обновление системы в соответствии с изменяющимся законодательством;

Возможность доработать решение и настроить бизнес-процессы банка самостоятельно — с помощью технологии low-code.

Для разработки подобного решения с нуля потребуется огромное количество ресурсов: финансовых и временных — поэтому многие банки выбирают готовые вендорские платформы. Это позволяет сэкономить деньги и быстрее перевести кадровый документооборот в банке в электронный формат. Платформы вендоров уже проверены и протестированы на практике, а многолетний опыт и экспертиза помогают обеспечить быстрое внедрение электронного кадрового документооборота.

LDM (LANIT Document Management) — платформа от вендора с 25-летним стажем и более 200 успешных проектов внедрения. Мы знаем все о безопасном кадровом электронном документообороте и готовы помочь вам скорее автоматизировать бизнес-процессы. Оставьте заявку на бесплатную демонстрацию LDM.КЭДО прямо сейчас.

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