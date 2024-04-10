Управление всеми документами компании. Как наладить эффективную систему документооборота

Любая компания в процессе своей деятельности создает, получает и обрабатывает множество различных документов. Разберемся, как выстроить эффективную систему документооборота и зачем компании отдельная система кадрового ЭДО.

В компаниях постоянно растет объем документации. Это приводит к тому, что важные данные теряются, найти нужную информацию становится сложнее, а время на обработку данных увеличивается.

Поэтому любой организации важно правильно наладить свою систему документооборота — благодаря ей можно управлять всеми документами более эффективно.

Каким бывает документооборот

Есть три способа организовать документооборот на предприятии:

1. Бумажный документооборот.

Все документы оформляют на бумаге и подписывают собственноручными подписями. Этот способ характерен для небольших компаний и ИП со скромным штатом сотрудников и ограниченным кругом контрагентов.

Главные недостатки такой работы:

уходит много времени на поиск документов, их копирование и пересылку;

большие расходы на бумагу и оборудование;

затруднен доступ к объемам информации.

2. Электронный внутренний документооборот.

Документы создают, подписывают с помощью электронной подписи (ЭП) и передают в специальных программах. Чтобы работать в системе электронного документооборота, сотруднику нужна личная ЭП.

Программы электронного документооборота обычно внедряют на средних и крупных предприятиях с разветвленной сетью подразделений и многочисленным штатом.

3. Смешанный документооборот.

Сочетает работу с бумажными и электронными документами.

Оформлять, согласовывать и подписывать бумажные документы гораздо дольше, чем электронные. Поэтому компании приходят к тому, что им нужна система электронного документооборота.

Что такое система электронного документооборота

Система электронного документооборота (СЭД) ++ это программа, которая позволяет автоматизировать работу с документами, например, приказами, распоряжениями, служебными записками и т.д. С помощью СЭД можно:

Согласовывать документы. СЭД показывает все изменения, которые вносятся в документы, и текущий статус согласования.

Делегировать задачи. Система позволяет автоматически передавать дела, например, назначать замещающих лиц, когда отсутствует сотрудник.

Контролировать выполнение поручений. Можно отслеживать сроки исполнения задач и уведомлять сотрудников о том, что им назначено поручение.

Хранить и находить документы. В СЭД можно безопасно и надежно хранить документацию, искать нужные файлы по фильтрам или за определенный период.

Формировать отчеты. Например, о состоянии выданных поручений.

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В чем польза системы электронного документооборота

При выборе СЭД учитывайте, насколько она удобна и безопасна в работе, а также совместима ли она с сервисами, которые уже использует компания. Среди таких систем — готовое решение LDM.Express. Благодаря ей:

Сотрудники могут работать как с компьютера, так и с мобильных устройств, отслеживать изменения документов в режиме онлайн, ставить задачи и согласовывать их.

Руководители могут принимать решения в режиме одного окна, формировать отчеты и контролировать исполнение задач, разграничивать доступ к информации для разных сотрудников.

IT-отдел может обеспечить безопасность хранения данных, легко настраивать систему с помощью открытого API, а также добавлять новые функции инструментами low-code.

Внедрение СЭД позволяет сократить время поиска и выборки нужных документов, повышает качество контроля за исполнением поручений и помогает быстрее принимать управленческие решения.

После установки LDM.Express к ней можно подключить другие модули платформы, чтобы охватить документооборот компании по максимуму. Прежде чем принять решение о покупке, запросите демоверсию СЭД LDM.Express по ссылке, чтобы ознакомиться с продуктом бесплатно.

Зачем нужна система кадрового электронного документооборота (КЭДО)

В СЭД работают сотрудники, чья деятельность так или иначе связана с документами: специалисты по договорной работе, юристы, бухгалтерия, отдел продаж и закупок.

Но кроме них, в компании еще множество других сотрудников. Их работа не связана с компьютерами и документами — это, например, строители, монтажники, сантехники, водители, специалисты по обслуживанию тепловых систем, продавцы, механики и т.д. Им для работы СЭД не нужен. Но все они так или иначе подписывают кадровые документы: о приеме на работу, заявления на отпуск, договоры о материальной ответственности и другие.

При бумажном документообороте сотрудникам приходится постоянно ходить в отдел кадров, чтобы поставить подпись, а дистанционным работникам — забирать заказные письма с бумажными документами с почты или у курьера. Это отвлекает от работы и занимает много времени как у самих сотрудников, так и у кадровиков.

Кадровые специалисты тратят время на то, чтобы «бегать» за работниками и напоминать им о подписании документа или искать нужные экземпляры в архиве. Кстати, формировать и поддерживать порядок в архиве — отдельная большая задача кадровика. Дело в том, что периоды хранения кадровых документов регламентированы приказом Росархива от 20.12.2019 года № 236. Для каждого вида документа определены свои сроки в зависимости от степени важности: от года до 75 лет.

Что касается руководителя, то ему приходится порой часами подписывать огромные стопки бумаг.

Упростить процесс работы с кадровыми документами позволяет система КЭДО. С ее помощью можно подписывать документы онлайн за пару кликов с любого устройства: компьютера, планшета, смартфона. Местоположение сотрудника при этом не имеет значения.

Документы подписывают с помощью электронной подписи:

Работнику достаточно иметь усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП). Эта подпись имеет среднюю степень защиты.

Руководителю и сотруднику кадрового отдела нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Это наиболее защищенная ЭП, с помощью которой можно подписывать юридически значимые документы, заключать договоры и сдавать кадровую отчетность в СФР и Росстат.

Отметим, что применение КЭДО регулирует законодательство.

Так, ст. 22.1–22.3 Трудового кодекса устанавливают, что организация может принять решение о переходе на КЭДО добровольно, сроки перехода не ограничены. При этом электронные кадровые документы должны соответствовать единым требованиям к их составу и форматам. Эти требования установлены приказом Минтруда от 20.09.2022 № 578н.

Поэтому внимательно отнеситесь к выбору системы. Трудовой кодекс предлагает использовать единую цифровую платформу «Работа в России» или любую другую систему, которая способна обеспечить подписание электронных документов с помощью ЭП, их хранение и фиксацию даты получения документа работником и работодателем.

Оптимальное решение для крупных компаний и малого бизнеса — это система безопасного кадрового документооборота LDM.КЭДО, которая учитывает все нормы и требования законодательства. В системе можно работать с любых устройств, в ней есть настраиваемые права доступа. Гарантирована абсолютная безопасность при обработке персональных данных сотрудников, так как система размещается на сервере организации.

В чем польза системы кадрового электронного документооборота

Внедрение КЭДО позволяет эффективно оптимизировать и упростить множество процессов:

ознакомление с приказами и другими локальными документами;

заключение трудовых договоров с новыми сотрудниками;

оформление отпусков, командировок, заявлений;

быстрое согласование благодаря настройке маршрутов, по которым проходит каждый документ;

хранение кадровых документов в соответствии с законодательством.

Благодаря интеграции LDM.КЭДО с программой «1С:ЗУП» кадровые специалисты могут работать в привычном интерфейсе программы 1С. Внедрение LDM.КЭДО происходит быстро, но постепенно — в несколько этапов. Это позволяет легко освоить систему даже самым консервативно настроенным работникам предприятия. О том, как пошагово перейти на КЭДО, мы рассказывали в этой статье.

Почему нужно внедрять СЭД и КЭДО вместе

СЭД — это система для сотрудников, которые работают с разными типами документов, а КЭДО охватывает весь персонал организации и позволяет автоматизировать работу с кадровой документацией. Таким образом, это две взаимодополняющие системы.

Но внедрять сразу две разные программы — затратно по деньгам и по времени, да и персонал обучить пользоваться двумя дополнительными программами тоже сложно. Удобнее всего использовать единое решение для работы со всеми внутренними документами организации.

Такое решение вы найдете в компании Ланит. LDM. Express + LDM.КЭДО — это комбо систем для работы со всей электронной документацией. Благодаря решению сотрудники работают в одном пространстве: так им проще освоить функции обеих систем, ведь интерфейс в них схож.

Как это работает, покажем на примере.

Менеджеру отдела продаж нужно согласовать контракт с клиентом. Менеджер заходит в LDM.Express, за минуту находит нужный документ и видит, что он в статусе «На согласовании». При этом он сразу понимает, у кого договор «застрял». В LDM.КЭДО менеджер может сразу же посмотреть, что согласующий сотрудник в отпуске. Тогда договор можно передать замещающему сотруднику по маршруту согласования: так документ нигде «не зависнет» и не потеряется.

Преимущества внедрения такого решения оценят не только сотрудники.

Специалисты IT-отдела:

снизят нагрузку на ИТ-инфраструктуру и упростят ее обслуживание;

сэкономят время на внедрение систем;

смогут доработать систему с помощью открытого API;

снизят вероятность кражи персональных данных;

смогут подключить другие модули платформы LDM.

Руководитель компании:

получит единое пространство для работы с документами в компании;

сможет находить документы за одну минуту;

снизит риск получения штрафов от госорганов;

снизит затраты на бумагу и хранение;

сможет подписывать документы удаленно и при этом соблюдать законодательные нормы.

А еще это выгодно — при выборе решения LDM.КЭДО+LDM.Express компания сэкономит до 800 000 рублей.

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