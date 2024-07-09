ЛНА для КЭДО: как перевести кадровые процессы в электронный вид по закону

Если вы решили отказаться от бумажных кадровых документов и перейти на КЭДО, напоследок придется еще немного повозиться с бумагой. А точнее — с локально-нормативными актами, без которых нельзя внедрить электронный документооборот в кадрах. Что это за документы, рассказываем в статье.

Что нужно для перехода на электронный кадровый документооборот

После того, как в компании приняли решение о внедрении КЭДО и выбрали подходящую информационную систему, приходит время локально-нормативных актов — без них работа с электронными кадровыми документами не будет законной.

Согласно ст. 22.2 ТК необходимый минимум ЛНА для КЭДО состоит из четырех основных документов:

Положение о переходе на электронное кадровое делопроизводство;

Уведомление о переходе на КЭДО;

Согласие с переходом на КЭДО;

Соглашение об использовании усиленной неквалифицированной или простой электронной подписи (УНЭП или ПЭП).

Дополнительно работодатель может разработать приказ о переходе на КЭДО и взять у сотрудников согласие на обработку и передачу персональных данных — если система КЭДО находится в облаке вендора. Кроме этого, с Положением сотрудников надо ознакомить под подпись.

Рассмотрим каждый документ отдельно.

Положение о переходе на КЭДО + Приказ

В Положении о КЭДО работодатель фиксирует основные правила перехода на кадровый электронный документооборот.

Включает в себя:

Информацию о системе КЭДО — ее название, особенности;

Правила доступа к системе электронного кадрового документооборота и работы с ней;

Документы, которые переводят в электронный вид;

Список должностей сотрудников, которые переходят на КЭДО, а также срок их уведомления;

Дата старта КЭДО;

Правила проверки электронных подписей.

Важно! Трудовой кодекс не устанавливает строгую форму и требования к Положению, так что работодатель имеет право разработать собственный формат ЛНА, не противоречащий ст. 22.2 ТК.

Приказ о переходе на КЭДО

Приказ нужен для того, чтобы утвердить Положение о переходе на КЭДО, подтвердить начало процесса и назначить ответственных.

Включает в себя:

Дату начала действия Положения;

Информацию о внедрении системы кадрового электронного документооборота;

Список ответственных сотрудников;

Перечень подготовительных мероприятий;

Инструкцию для сотрудников по переходу на КЭДО.

Документ, подтверждающий ознакомление сотрудников с ЛНА

После того, как сотрудник ознакомился с Положением и Приказом, работодатель должен зафиксировать этот факт письменно и попросить работника расписаться: в журнале ознакомления с локально-нормативными актами, на отдельном листе ознакомления или в уведомление о переходе на КЭДО.

Включает в себя:

Название ЛНА (положение или приказ);

ФИО сотрудника, который ознакомился с ЛНА;

Подпись сотрудника;

Дата подписания;

ФИО и подпись сотрудника, ответственного за ознакомление с ЛНА.

Согласие с переходом на электронный кадровый документооборот

Свое добровольное согласие с тем, что теперь кадровые документы будут оформляться в электронном виде, сотрудник должен дать письменно.

Важно! Если сотрудник отказывается переходить на КЭДО, принуждать его нельзя. В этом случае его документы, в отличие от документов его коллег, придется и дальше вести на бумаге (ст. 22.2 ТК).

Включает в себя:

Информацию о работодателе;

ФИО, должность и подпись сотрудника;

Дату подписания и дату перехода на КЭДО.

Уведомление о переходе на КЭДО

Кроме Положения, которое закрепляет порядок электронного кадрового документооборота, работодатель должен отдельно уведомить сотрудников о начале работы с КЭДО. В этом же уведомлении сотрудника просят подписать свое согласие с переходом.

Включает в себя:

Цель и причины перехода;

Список кадровых документов в электронном виде;

Права и обязанности работников в связи с переходом на электронный кадровый документооборот;

Правила подписания согласия сотрудником.

Согласие на обработку и передачу персональных данных разработчику системы КЭДО

Если система КЭДО устанавливается на серверах работодателя, то такой документ не нужен. А вот если компания выбрала для себя облачное решение, то у сотрудников дополнительно придется взять согласие на то, что их персональные данные будет «видеть» и владелец облака.

Включает в себя:

ФИО и должность сотрудника;

Информацию о работодателе;

Список персональных данных, которые будут обрабатывать и передавать третьему лицу;

Цель обработки и передачи данных;

Информацию о системе;

Права и обязанности сторон;

Подпись сотрудника и дату подписания.

Соглашение об использовании электронной подписи

Переходя на КЭДО, сотрудник начинает подписывать документы своей электронной подписью, а работодатель — своей.

Чтобы зафиксировать порядок такого взаимодействия, и создают Соглашение об использовании электронной подписи.

В рамках электронного кадрового документооборота используют квалифицированные (КЭП), не квалифицированные (НЭП) и простые электронные подписи (ПЭП). Также можно использовать Госключ.

Важно! Какую бы подпись для КЭДО ни выбрали в компании, расходы на ее получение и использование должен взять на себя работодатель, а не сам сотрудник (ст. 22.2 ТК).

Включает в себя:

Информацию о работодателе;

ФИО и должность сотрудника;

Список электронных подписей для КЭДО;

Правила получения и работы с электронной подписью;

Обязанности сторон по обеспечению безопасности подписи;

Порядок проверки подлинности подписи;

Ответственность сторон;

Подпись сотрудника и дата подписания.

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