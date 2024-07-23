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LANIT Document Management
ЭДО в кадровом учете

Убедить нельзя заставить: аргументы в пользу КЭДО 

В 2024 году, когда треть россиян работает удаленно (по данным Superjob) и развивается цифровизация, кадровый электронный документооборот (КЭДО) набирает популярность. В этой статье рассмотрим основные барьеры, законодательные аспекты и преимущества КЭДО, а также предложим аргументы в пользу перехода в «цифру».
Убедить нельзя заставить: аргументы в пользу КЭДО 
Иллюстрация: LANIT Document Management

Все новое — это выход из зоны комфорта. Рассмотрим распространенные опасения по поводу перехода на безбумажный документооборот.

Сотрудники не согласятся или не будут пользоваться системой

Согласно опросам, около 95% сотрудников поддерживают идею перехода на КЭДО, потому что можно в любой момент зайти в личный кабинет и:

  • посмотреть расчетный лист в своем смартфоне;

  • проверить, сколько еще осталось дней отпуска;

  • свериться с отпуском коллеги;

  • запросить справку, не тратя время на дорогу до офиса и ожидание в очереди у кабинета отдела кадров;

  • мгновенно подписать договор.

Время, которое тратилось на бюрократию, можно посвятить выполнению своих прямых обязанностей. И более того, это повышает HR-бренд работодателя, его привлекательность для новых сотрудников.

Контролировать подписание документов станет сложнее

КЭДО снижает нагрузку на отдел кадров, потому что:

  • сама заполняет нужные поля;

  • напоминает имя руководителя, правильное название подразделения, наименование юридического лица;

  • подсказывает правильный шаблон и дату подписания документа.

Только представьте: не нужно будет искать коллег по всей территории предприятия или звонить им — система сама напомнит о неподписанных документах уведомлением на электронную почту, в «Телеграм» или корпоративном мессенджере. Оповещения для руководства работают по тому же принципу.

Законодательные аспекты

Раньше документация велась только в бумажном виде — выбора не было. Но в конце 2021 года в силу вступил новый закон, согласно которому можно перевести в электронный вид большую часть кадровых документов.

В статьях 22.1–22.3 указаны правила внедрения и ведения кадрового электронного документооборота для сотрудников, работающих в офисах и на производстве, а в статье 49.1 — для тех, кто работает удаленно.

Если раньше в систему КЭДО можно было загружать любые файлы, то с 2022 года есть четкий регламент, определяющий, что:

  • основная часть документа должна быть в формате PDF;

  • электронная подпись — в формате SGN;

  • описание документа — XML.

Сейчас кадровые документы могут использоваться в трудовой инспекции, судах и других организациях, поскольку соответствуют установленному Минтрудом формату.

КЭДО — это дорого и не окупается

Итак, раньше по закону документооборот был только бумажным. Но теперь, когда можно перейти в «цифру», многие ведут документооборот по привычной схеме, в то время как деньги уходят:

  • на закупку бумаги;

  • чернила и печать;

  • обслуживание принтеров;

  • логистику (это тоже нужно учитывать, особенно если большая часть коллектива работает из дома или в разных офисах или даже городах).

Такие документы, как трудовой договор, дополнительное соглашение и другие, оформляются в двух экземплярах. А значит, эти траты автоматически увеличиваются вдвое.

Помимо денег как таковых, мы тратим еще и время:

  • на согласование;

  • подписание;

  • доставку документов.

Согласно расчетам LDM, стоимость бумажного документооборота на 700 сотрудников с текучестью кадров 30 % в среднем составляет 16 миллионов рублей в год.

Расходы на КЭДО — это оплата лицензий и внедрения решения. Большинство таких систем предоставляется на условиях ежегодной подписки. На примере LDM.КЭДО: стоимость приобретения лицензий на 100 сотрудников составляет около 900 тысяч рублей и 7000 рублей на одного кадрового работника.

Точные затраты конкретной компании рассчитать сложно, но есть инструмент, который поможет их рассчитать: калькулятор стоимости документооборота.

Станет ли переход на КЭДО обязательным

Ожидается, что с 2025 года электронный документооборот может стать обязательным. Сейчас, пока это не так, основной драйвер развития направления — это дефицит кадров.

Вспоминается фрагмент из книги братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу»:

«Горбоносый стал загибать пальцы: «Нам нужен программист: а — небалованный, бэ — доброволец, цэ — чтобы согласился жить в общежитии…» — «Дэ, — подхватил бородатый, — на сто двадцать рублей». — «А как насчет крылышек? — спросил я. — Или, скажем, сияния вокруг головы? Один на тысячу!» — «А нам всего-то один и нужен», — сказал горбоносый. «А если их всего девятьсот?» — «Согласны на девять десятых».

Знакомая история: нужен специалист, но не абы какой. Где же его найти? Бывает, на вакансию откликается идеальный кандидат, но есть нюанс: он живет в Мурманске, а компания расположена в Москве. И пока тянется оформление, согласование документов и доставка заказного письма, человек может уже устроиться туда, где оформление происходит онлайн за пару кликов. Даже если предполагается работа на местах, изучение и подписание бумаг о приеме на работу отнимает целый день.

То есть с точки зрения законодательства переход на КЭДО пока не обязателен, а вот с точки зрения конкуренции за ценные кадры — да.

Подведем итоги

Внедрение КЭДО дает такие преимущества для компании и ее сотрудников, как:

  • Экономия времени и ресурсов. Документы оформляются, согласовываются и подписываются быстрее, не занимают места в кабинетах, ошибок становится меньше, а эффективность работы увеличивается.

  • Улучшение коммуникации. Обмен информацией между сотрудниками и руководством происходит быстрее и проще, а система оповещений не дает забыть о неподписанных документах. 

  • Повышение уровня безопасности. Данные защищены от потери, кражи или повреждения, а также соответствуют требованиям законодательства к защите персональных данных. Большинство решений можно использовать в облаке, но мы рекомендуем вам выбирать решения КЭДО с возможностью размещения на собственных серверах. Это позволяет обеспечить постоянный доступ к системе и безопасность персональных данных ваших сотрудников.

Критерии выбора платформы

При выборе системы управления кадровыми электронными документами обратите внимание на следующие аспекты:

  1. Размещение на серверах заказчика. Так вы будете уверены в информационной безопасности и будете иметь полный контроль над данными.

  2. Понятный график отпусков, который поможет избежать недоразумений и конфликтов.

  3. Наличие коробочной версии. Установка готового ПО позволяет перейти на КЭДО за 1–1,5 час, а еще стоит дешевле, чем собственная разработка.

  4. Возможность изменять настройки под нужды компании. Это позволит адаптировать систему под особенности вашей организации.

  5. Возможность провести пилотный проект или получить тестовый доступ, чтобы в реальности опробовать все функции системы.

LDM.КЭДО — это современное решение для автоматизации кадрового документооборота, которое подходит по всем параметрам. Адаптивная верстка позволяет работать с любых устройств. Сейчас компания работает над собственным приложением для еще более удобной работы. Запишитесь на демонстрацию, чтобы попробовать возможности решения.

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В 2024 году, когда треть россиян работает удаленно (по данным Superjob) и развивается цифровизация, кадровый электронный документооборот (КЭДО) набирает популярность. В этой статье рассмотрим основные барьеры, законодательные аспекты и преимущества КЭДО, а также предложим аргументы в пользу перехода в «цифру».

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