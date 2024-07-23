Убедить нельзя заставить: аргументы в пользу КЭДО 

В 2024 году, когда треть россиян работает удаленно (по данным Superjob) и развивается цифровизация, кадровый электронный документооборот (КЭДО) набирает популярность. В этой статье рассмотрим основные барьеры, законодательные аспекты и преимущества КЭДО, а также предложим аргументы в пользу перехода в «цифру».

Все новое — это выход из зоны комфорта. Рассмотрим распространенные опасения по поводу перехода на безбумажный документооборот.

Сотрудники не согласятся или не будут пользоваться системой

Согласно опросам, около 95% сотрудников поддерживают идею перехода на КЭДО, потому что можно в любой момент зайти в личный кабинет и:

посмотреть расчетный лист в своем смартфоне;

проверить, сколько еще осталось дней отпуска;

свериться с отпуском коллеги;

запросить справку, не тратя время на дорогу до офиса и ожидание в очереди у кабинета отдела кадров;

мгновенно подписать договор.

Время, которое тратилось на бюрократию, можно посвятить выполнению своих прямых обязанностей. И более того, это повышает HR-бренд работодателя, его привлекательность для новых сотрудников.

Контролировать подписание документов станет сложнее

КЭДО снижает нагрузку на отдел кадров, потому что:

сама заполняет нужные поля;

напоминает имя руководителя, правильное название подразделения, наименование юридического лица;

подсказывает правильный шаблон и дату подписания документа.

Только представьте: не нужно будет искать коллег по всей территории предприятия или звонить им — система сама напомнит о неподписанных документах уведомлением на электронную почту, в «Телеграм» или корпоративном мессенджере. Оповещения для руководства работают по тому же принципу.

Законодательные аспекты

Раньше документация велась только в бумажном виде — выбора не было. Но в конце 2021 года в силу вступил новый закон, согласно которому можно перевести в электронный вид большую часть кадровых документов.

В статьях 22.1–22.3 указаны правила внедрения и ведения кадрового электронного документооборота для сотрудников, работающих в офисах и на производстве, а в статье 49.1 — для тех, кто работает удаленно.

Если раньше в систему КЭДО можно было загружать любые файлы, то с 2022 года есть четкий регламент, определяющий, что:

основная часть документа должна быть в формате PDF;

электронная подпись — в формате SGN;

описание документа — XML.

Сейчас кадровые документы могут использоваться в трудовой инспекции, судах и других организациях, поскольку соответствуют установленному Минтрудом формату.

КЭДО — это дорого и не окупается

Итак, раньше по закону документооборот был только бумажным. Но теперь, когда можно перейти в «цифру», многие ведут документооборот по привычной схеме, в то время как деньги уходят:

на закупку бумаги;

чернила и печать;

обслуживание принтеров;

логистику (это тоже нужно учитывать, особенно если большая часть коллектива работает из дома или в разных офисах или даже городах).

Такие документы, как трудовой договор, дополнительное соглашение и другие, оформляются в двух экземплярах. А значит, эти траты автоматически увеличиваются вдвое.

Помимо денег как таковых, мы тратим еще и время:

на согласование;

подписание;

доставку документов.

Согласно расчетам LDM, стоимость бумажного документооборота на 700 сотрудников с текучестью кадров 30 % в среднем составляет 16 миллионов рублей в год.

Расходы на КЭДО — это оплата лицензий и внедрения решения. Большинство таких систем предоставляется на условиях ежегодной подписки. На примере LDM.КЭДО: стоимость приобретения лицензий на 100 сотрудников составляет около 900 тысяч рублей и 7000 рублей на одного кадрового работника. Точные затраты конкретной компании рассчитать сложно, но есть инструмент, который поможет их рассчитать: калькулятор стоимости документооборота.

Станет ли переход на КЭДО обязательным

Ожидается, что с 2025 года электронный документооборот может стать обязательным. Сейчас, пока это не так, основной драйвер развития направления — это дефицит кадров.

Вспоминается фрагмент из книги братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу»:

«Горбоносый стал загибать пальцы: «Нам нужен программист: а — небалованный, бэ — доброволец, цэ — чтобы согласился жить в общежитии…» — «Дэ, — подхватил бородатый, — на сто двадцать рублей». — «А как насчет крылышек? — спросил я. — Или, скажем, сияния вокруг головы? Один на тысячу!» — «А нам всего-то один и нужен», — сказал горбоносый. «А если их всего девятьсот?» — «Согласны на девять десятых».

Знакомая история: нужен специалист, но не абы какой. Где же его найти? Бывает, на вакансию откликается идеальный кандидат, но есть нюанс: он живет в Мурманске, а компания расположена в Москве. И пока тянется оформление, согласование документов и доставка заказного письма, человек может уже устроиться туда, где оформление происходит онлайн за пару кликов. Даже если предполагается работа на местах, изучение и подписание бумаг о приеме на работу отнимает целый день.

То есть с точки зрения законодательства переход на КЭДО пока не обязателен, а вот с точки зрения конкуренции за ценные кадры — да.

Подведем итоги

Внедрение КЭДО дает такие преимущества для компании и ее сотрудников, как:

Экономия времени и ресурсов . Документы оформляются, согласовываются и подписываются быстрее, не занимают места в кабинетах, ошибок становится меньше, а эффективность работы увеличивается.

Улучшение коммуникации . Обмен информацией между сотрудниками и руководством происходит быстрее и проще, а система оповещений не дает забыть о неподписанных документах.

Повышение уровня безопасности. Данные защищены от потери, кражи или повреждения, а также соответствуют требованиям законодательства к защите персональных данных. Большинство решений можно использовать в облаке, но мы рекомендуем вам выбирать решения КЭДО с возможностью размещения на собственных серверах. Это позволяет обеспечить постоянный доступ к системе и безопасность персональных данных ваших сотрудников.

Критерии выбора платформы

При выборе системы управления кадровыми электронными документами обратите внимание на следующие аспекты:

Размещение на серверах заказчика. Так вы будете уверены в информационной безопасности и будете иметь полный контроль над данными. Понятный график отпусков, который поможет избежать недоразумений и конфликтов. Наличие коробочной версии. Установка готового ПО позволяет перейти на КЭДО за 1–1,5 час, а еще стоит дешевле, чем собственная разработка. Возможность изменять настройки под нужды компании. Это позволит адаптировать систему под особенности вашей организации. Возможность провести пилотный проект или получить тестовый доступ, чтобы в реальности опробовать все функции системы.

LDM.КЭДО — это современное решение для автоматизации кадрового документооборота, которое подходит по всем параметрам. Адаптивная верстка позволяет работать с любых устройств. Сейчас компания работает над собственным приложением для еще более удобной работы. Запишитесь на демонстрацию, чтобы попробовать возможности решения.

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