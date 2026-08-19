Вывод криптовалюты на карту: как легализовать доход и не заплатить лишнего. Разбор кейсов из юридической практики

Криптовалюта в России уже не находится в «серой зоне». Сегодня статус цифровых активов как имущества закреплен не только в профильном законе (259-ФЗ), но и регулярно подтверждается судебной практикой. Например, в ряде определений, включая позицию Верховного Суда (в частности, по делу № 44-КГ20-17-К7), суды признают экономическую целесообразность сделок по продаже крипты и правомерность получения за неё денег. Проще говоря: государство видит в этом законный оборот активов, а раз есть оборот и доход — значит, возникают и налоги.
Что такое P2P-вывод?
Для начала разберемся с механизмом. Чаще всего вывод средств происходит через P2P-площадки (Peer-to-Peer — «от человека к человеку»). Это способ обмена, где вы переводите покупателю криптовалюту, а он отправляет вам рубли напрямую со своей банковской карты на вашу.
Для банка и налоговой такая операция выглядит как обычный перевод между физлицами. Однако, если такие поступления становятся регулярными, они подпадают под систему мониторинга.
Как рассчитать налог и сэкономить легально?
Поскольку криптовалюта признается «иным имуществом», её продажа регулируется нормами Главы 23 Налогового кодекса РФ (НДФЛ).
Общий подход к налогообложению криптотрейдинга изложен в Письме ФНС РФ №СД-4-3/6639@ от 26.05.2023 г.
Согласно пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ, вы имеете право уменьшить сумму облагаемого дохода на фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением этого имущества.
Доходы физлиц от продажи крипты, а также материальная выгода при покупке криптовалюты у взаимозависимых лиц облагаются НДФЛ по специальной прогрессивной шкале — 13% - 15%. Ставка зависит от совокупного годового дохода, определяемого по правилам п. 6 ст. 210 НК. При совокупном доходе до 2,4 млн руб. применяется ставка 13%; с суммы превышения — 15%.:
Если база ≤ 2,4 млн руб.: НДФЛ = 13% × база.
Если база > 2,4 млн руб.: НДФЛ = (13% × 2,4 млн руб.) + (15% × (база - 2,4 млн руб.)).
Пример:
Криптовалюта приобретена за 1 000 000 рублей, а позже продана за 1 200 000 рублей.
Без документов о расходах: налоговая начислит 13% на все 1,2 млн руб. (156 000 руб. налога).
С документами: банковские выписки и отчеты биржи, могут подтвердить ваши затраты. Налог составит 13% от прибыли в 200 000 руб. (26 000 руб. налога).
Важно: в расходы нельзя включить проценты по кредиту, если он был использован для приобретения крипты.
Чем доказывать операции?
По общему правилу информация о владении криптовалютой, о ее передаче другим лицам подтверждается выписками с кошельков и банковских счетов. Кроме того, в судебной практике отмечается, что доказательством так же может быть нотариальный протокол осмотра вашего смартфона. Нотариус может зафиксировать не только историю транзакций в криптокошельке (например, Trust Wallet), но и вашу переписку в мессенджерах (WhatsApp1/Telegram), где контрагент подтверждает получение активов фразами вроде «на месте» или «пришли».
Самозанятость (НПД) и ИП
С 01.01.2025 реализация цифровой валюты с использованием режима «самозанятого» (НПД) запрещено п. 9 ст. 4 ФЗ № 422. Если налоговая обнаружит такие операции под видом «услуг», она доначислит НДФЛ, штрафы (40% от суммы недоимки) и пеню.
Если вы уже зарегистрированы как ИП, налоговая может признать вашу торговлю криптовалютой предпринимательской деятельностью, даже если вы используете личные карты. В деле № А53-6250/25 суд указал: системность сделок (сотни операций) и их краткосрочный характер (купил-продал) прямо указывают на бизнес. В этом случае доход налогоплательщика был включен в базу по УСН, несмотря на поданную декларацию по НДФЛ. Таким образом, если вы на УСН "Доходы" (6%), налог начислят на всю сумму приходов без учета расходов на закупку крипты. Если ИП применяет УСН с объектом «Доходы – Расходы» (15%), налоговая база может быть определена с учетом расходов, при наличии подтверждающих документов.
Обращаем внимание, что с 2026 года для организаций и ИП на упрощённой системе налогообложения (УСН) действуют новые правила, связанные с НДС. Ключевое изменение — снижение порога годового дохода, при превышении которого возникает обязанность уплачивать НДС.
В 2026 году порог составляет 20 млн рублей. Это значит, что если доход за 2025 год превысил 20 млн. рублей, то с 1 января 2026 года организация или ИП становится плательщиком НДС. Если доход в 2026году превысит 20 млн рублей, обязанность по уплате НДС возникает со следующего месяца. Порог будет снижаться поэтапно: в 2027 году — 15 млн рублей; в 2028 году — 10 млн рублей. Специальные ставки по НДС: 5% (доход 20 – 272,5 млн. р.), 7% (272,5 млн. р. – 490,5 млн. р.)
Кейс: Налоговое нерезидентство
В соответствии с Письмом ФНС № БС-16-11/33@ от 11.02.2025: денежные средства, поступившие на счет налогоплательщика - физического лица, например, в качестве оплаты проданного имущества или, например, в качестве вознаграждения за оказанные услуги, признаются облагаемым НДФЛ доходом.
Однако не каждое физическое лицо обязано платить налог в России. В нашей практике был случай: клиент получил запрос от налоговой по P2P-сделкам, но мы подтвердили, что он находился в РФ менее 183 дней в году, а значит не является налоговым резидентом.
Согласно ст. 207 и 209 НК РФ, такой гражданин признается налоговым нерезидентом. Доходы от продажи «крипты» на зарубежных площадках для нерезидентов не считаются доходами от источников в РФ, а значит — не подлежат декларированию и налогообложению в России.
Однако тактика доказывать отсутствие резидентства не всегда приведет к успеху и может даже привести к ухудшению ситуации –повышению ставки налога.
Если деньги поступают от резидентов РФ на российские счета, налоговый орган может квалифицировать поступления как доход от источников в РФ. В таком случае статус нерезидента не поможет, а усугубит ситуацию – будет применяться ставка НДФЛ 30% причем нерезидент не сможет уменьшить доходы на расходы.
Т.е. безопаснее быть резидентом и заплатить НДФЛ, чем доказывать нерезидентство, если не сможете доказать, что проданная крипта не связана с РФ.
Нужно также учитывать, что штампов в загранпаспорте недостаточно, чтобы подтвердить, что ты нерезидент. Надо предоставлять документы, подтверждающие проживание: визы, ВНЖ, брони гостиниц, аренда жилья, регистрация по месту пребывания, документы о собственности на недвижимость) документы о текущих расходах (ЖКХ, общественный транспорт, локальные покупки по личным картам).
Если вы действительный налоговый нерезидент в РФ, налог, уплаченный в РФ с продажи крипты вы скорее всего сможете зачесть в стране своего текущего налогового резиденства, если это позволяет соглашение об избежании двойного налогообложения.
Риски неуплаты налогов
Штрафы ФНС:
– При обнаружении скрытого дохода штраф по ст. 122 НК РФ составляет от 20% до 40% от суммы недоимки, не считая самих налогов и пени.
– Штраф за пропуск срока подачи декларации: до 30% от суммы налога
– Пеня: начисляется по ставке 1/300 от ключевой ставки за каждый день просрочки уплаты налога
Уголовная ответственность:
– По ст. 198 УК РФ уголовная ответственность наступает, если сумма недоимки превышает 2,7 млн. рублей
Что такое 115-ФЗ и 161-ФЗ?
115-ФЗ - закон о «противодействии отмыванию доходов». Именно на его основании банки блокируют карты после P2P-сделок. Система видит десятки переводов от разных лиц и помечает ваш счет как «подозрительный». На этой стадии обычно к нам и обращаются клиенты.
Согласно п. 11 ст. 7 115-ФЗ, банки вправе не проводить финансовую операцию, если сочтут ее подозрительной. Критерии такой подозрительности конкретизированы в подзаконных актах Банка России.
В соответствии с п. 6.3 Положения Банка России № 375 от 02.03.2012 в проведении платежа может быть отказано, если:
регулярно совершаются необычные сделки в крупных объемах;
нет явной экономической целесообразности и законной цели проводимых операций;
клиент противодействует банку, обновляющему информацию о нем;
есть иные факторы, которые банк определяет сам.
Так же существуют Методические рекомендациями ЦБ РФ № 16-МР от 06.09.2021 из которых тоже можно сделать вывод, что вызывает подозрения контролирующего органа. Для того, чтобы возникли подозрения, достаточно соответствовать лишь двум критериям:
получателей переводов – физических лиц – более десяти в день или пятидесяти в месяц;
аномальное количество зачислений и списаний – более 30 операций в день;
значительные объемы операций, более 100 тысяч в день, 1 миллиона в месяц;
короткий промежуток времени (менее минуты) между зачислением и списанием денег;
пополнение и вывод со счета, проводимые в течение 12 часов одних суток;
отсутствуют жизненно необходимые платежи, например, оплата коммунальных услуг;
используется один гаджет для ведения нескольких счетов в данном банке;
в рамках недельного периода средний остаток не превышает 10% от объема ежедневных операций.
Разблокировать счет без подтверждения уплаты налогов проблематично. Банк хочет видеть, что ваши доходы легальны. Если вы не подаете декларацию, для финансового мониторинга вы — потенциальный нарушитель, занимающийся «обналом».
Кроме 115-ФЗ есть также основания для блокировки карты по 161-ФЗ.
В июле 2024 года вступили в силу изменения в Федеральном законе от 27.06.2022 № 161‑ФЗ. В соответствии с требованиями 161‑ФЗ банки обязаны предупреждать случаи возможного мошенничества, связанные с переводами в рублях и иностранной валюте, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП).
Для клиента блокировка по 161-ФЗ намного серьезнее, чем привычный 115-ФЗ, поскольку человек теряет доступ ко всем своим счетам сразу, а не только в одном банке. Закон 161-ФЗ работает на базе единого реестра ЦБ. По сути, это «чёрный список».
Банк вправе приостановить использование банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа, если сведения о клиенте или его платёжных средствах содержатся в базе данных Банка России (ч. 11.6 ст. 9 ФЗ №161-ФЗ). При этом банк обязан это сделать, если в базу данных Банка России поступила информация от МВД России (ч. 11.7 ст. 9 ФЗ №161-ФЗ). Это означает, что правоохранительные органы уже ведут расследование факта мошенничества.
Некоторые признаки, которые могут привести к блокировке (на основе 161-ФЗ и Приказа Банка России № ОД-1027 от 27.06.2024):
перевод с устройства, ранее использовавшегося злоумышленниками, и сведения о нём попали в базу данных Банка России;
информация о получателе денег есть в собственной базе данных банка о подозрительных переводах;
нетипичная для клиента операция (например, по сумме, периодичности или времени её совершения);
в отношении получателя денег возбуждено уголовное дело по факту мошенничества;
наличие информации от сторонних организаций (операторов связи, владельцев мессенджеров и др.), свидетельствующей о риске мошенничества (например, нехарактерная телефонная активность с номера, используемого для обслуживания в банке, рост числа входящих СМС-сообщений от неизвестных адресатов);
при бесконтактной операции в банкомате время обмена данными между банковской картой и банкоматом превышает норму, установленную «Национальной системой платёжных карт»;
«Национальная система платёжных карт» проинформировала банк о риске мошенничества при совершении перевода.
Включение в реестр «дропперов»
Банк России включает лиц в реестр дропперов (базу данных о лицах, причастных к мошенническим операциям) на основании сведений, полученных из нескольких источников. Эта база формируется в соответствии с Федеральным законом от 13 февраля 2025 года №9-ФЗ и другими нормативными актами.
Для лиц, включённых в базу, ЦБ РФ устанавливает ограничения:
Лимит на переводы. С 15 мая 2025 года таким лицам разрешено переводить не более 100 тысяч рублей в месяц между своими счетами и другим людям. Для перевода большей суммы необходимо лично обратиться в банк с паспортом.
Блокировка карты и онлайн-банкинга. Если сведения о человеке поступили в базу от правоохранительных органов, банк обязан заблокировать карту и доступ к онлайн-банкингу.
Ограничения на открытие новых счетов. Попадание в реестр может затруднить открытие банковских счетов в будущем.
Отказ в выдаче ЭСП. С 1 сентября 2025 года банки также получили право отказывать в выдаче электронных средств платежа (включая банковские карты) лицам из реестра.
Новая уголовная ответственность для «дропперов» (владельцев карт)
С 5 июля 2025 года вступили в силу поправки в ст. 187 УК РФ (ФЗ №176-ФЗ от 24.06.2025), которые напрямую карают «дропперов».
Теперь передача своей банковской карты, реквизитов или доступа к электронному кошельку за вознаграждение третьим лицам для финансовых махинаций или самостоятельное исполнение незаконных платежи по указанию или в интересах другого лица — это уголовное преступление. Также уголовным преступлением признается организация «дропперства» (лицо покупает или передаёт другому данные для платежей с целью извлечения личной выгоды и проведения незаконных операций.). Данные действия влекут ответственность в виде штрафов до 1 млн рублей или в размере дохода за 1–3 года или в виде лишения свободы до 6 лет с дополнительным штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. рублей
Что это значит для криптосферы:
Для владельцев карт: Знакомые, которые предоставляют вам свои счета для вывода крипты, теперь рискуют получить реальный срок.
Для трейдеров: Использование чужих карт в схемах теперь квалифицируется не просто как налоговое нарушение, а как организация незаконного оборота средств платежа. Налоговая и полиция используют признания таких владельцев карт, чтобы завести уголовные дела на организаторов схемы.
Выводы
Вывод криптовалюты на личные банковские карты в России является существенным источником рисков и привлекает повышенное внимание банков и контролирующих органов. Сама по себе криптовалюта признана имуществом в законодательстве РФ, а доход от ее продажи подлежит обложению НДФЛ.
Главные уроки для легализации дохода:
Документируйте расходы: для законной экономии на налогах критически важно иметь подтверждающие документы (выписки, отчеты бирж), позволяющие уменьшить облагаемую базу на сумму первоначальных затрат.
Будьте готовы к мониторингу: P2P-выводы на банковские карты неизбежно привлекают внимание банков в рамках 115-ФЗ. Регулярные и крупные операции без уплаты налогов приводят к блокировке счетов.
Соблюдайте режимы: Использование криптовалюты самозанятыми запрещено, а систематическая торговля ИП может быть переквалифицирована в бизнес с переходом на УСН.
Осторожно с нерезидентством: Попытка доказать статус нерезидента для сокрытия доходов, если средства поступают от резидентов РФ на российские счета, может обернуться повышением ставки НДФЛ до 30% без права на вычет расходов.
Избегайте «дропов»: Новые поправки в УК РФ ужесточили ответственность за использование чужих карт в схемах, что ставит под угрозу не только владельцев счетов, но и организаторов вывода.
Резюмируя, безопасный вывод криптовалюты сегодня — это не поиск лазеек, а строгое следование нормам НК РФ: декларирование дохода, уплата НДФЛ и готовность предоставить налоговым и банкам полную и прозрачную историю операций. Игнорирование этих правил ведет к штрафам, блокировке счетов и, в крупных размерах, к уголовной ответственности.
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