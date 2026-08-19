Вывод криптовалюты на карту: как легализовать доход и не заплатить лишнего. Разбор кейсов из юридической практики

Самозанятость (НПД) и ИП

В 2026 году порог составляет 20 млн рублей. Это значит, что если доход за 2025 год превысил 20 млн. рублей, то с 1 января 2026 года организация или ИП становится плательщиком НДС. Если доход в 2026году превысит 20 млн рублей, обязанность по уплате НДС возникает со следующего месяца. Порог будет снижаться поэтапно: в 2027 году — 15 млн рублей; в 2028 году — 10 млн рублей. Специальные ставки по НДС: 5% (доход 20 – 272,5 млн. р.), 7% (272,5 млн. р. – 490,5 млн. р.)

Обращаем внимание, что с 2026 года для организаций и ИП на упрощённой системе налогообложения (УСН) действуют новые правила, связанные с НДС. Ключевое изменение — снижение порога годового дохода, при превышении которого возникает обязанность уплачивать НДС.

Если вы уже зарегистрированы как ИП, налоговая может признать вашу торговлю криптовалютой предпринимательской деятельностью, даже если вы используете личные карты. В деле № А53-6250/25 суд указал: системность сделок (сотни операций) и их краткосрочный характер (купил-продал) прямо указывают на бизнес. В этом случае доход налогоплательщика был включен в базу по УСН, несмотря на поданную декларацию по НДФЛ. Таким образом, если вы на УСН "Доходы" (6%), налог начислят на всю сумму приходов без учета расходов на закупку крипты. Если ИП применяет УСН с объектом «Доходы – Расходы» (15%), налоговая база может быть определена с учетом расходов, при наличии подтверждающих документов.

С 01.01.2025 реализация цифровой валюты с использованием режима «самозанятого» (НПД) запрещено п. 9 ст. 4 ФЗ № 422 . Если налоговая обнаружит такие операции под видом «услуг», она доначислит НДФЛ, штрафы (40% от суммы недоимки) и пеню.

Кейс: Налоговое нерезидентство

В соответствии с Письмом ФНС № БС-16-11/33@ от 11.02.2025: денежные средства, поступившие на счет налогоплательщика - физического лица, например, в качестве оплаты проданного имущества или, например, в качестве вознаграждения за оказанные услуги, признаются облагаемым НДФЛ доходом.

Однако не каждое физическое лицо обязано платить налог в России. В нашей практике был случай: клиент получил запрос от налоговой по P2P-сделкам, но мы подтвердили, что он находился в РФ менее 183 дней в году, а значит не является налоговым резидентом.

Согласно ст. 207 и 209 НК РФ, такой гражданин признается налоговым нерезидентом. Доходы от продажи «крипты» на зарубежных площадках для нерезидентов не считаются доходами от источников в РФ, а значит — не подлежат декларированию и налогообложению в России.

Однако тактика доказывать отсутствие резидентства не всегда приведет к успеху и может даже привести к ухудшению ситуации –повышению ставки налога.

Если деньги поступают от резидентов РФ на российские счета, налоговый орган может квалифицировать поступления как доход от источников в РФ. В таком случае статус нерезидента не поможет, а усугубит ситуацию – будет применяться ставка НДФЛ 30% причем нерезидент не сможет уменьшить доходы на расходы.

Т.е. безопаснее быть резидентом и заплатить НДФЛ, чем доказывать нерезидентство, если не сможете доказать, что проданная крипта не связана с РФ.

Нужно также учитывать, что штампов в загранпаспорте недостаточно, чтобы подтвердить, что ты нерезидент. Надо предоставлять документы, подтверждающие проживание: визы, ВНЖ, брони гостиниц, аренда жилья, регистрация по месту пребывания, документы о собственности на недвижимость) документы о текущих расходах (ЖКХ, общественный транспорт, локальные покупки по личным картам).

Если вы действительный налоговый нерезидент в РФ, налог, уплаченный в РФ с продажи крипты вы скорее всего сможете зачесть в стране своего текущего налогового резиденства, если это позволяет соглашение об избежании двойного налогообложения.