Аугментинг персонала: краткосрочное или долгосрочное увеличение штата

Быстро развивающийся рынок и постоянно меняющиеся бизнес-модели заставляют искать новые, гибкие кадровые решения, дающие возможность экономить не только деньги, но и время и трудозатраты. Многие современные компании уже оценили по достоинству одно из таких решений — увеличение штата или аугментинг.

Термин «аугментинг» происходит от английского staff augmentation («увеличение штата»). Не смотря на то, что данное кадровое решение является довольно популярным, сам термин пока что мало распространен на российском рынке кадрового делопроизводства. Вместо него вы часто можете увидеть «увеличение штата» или «расширение штата». Однако мы хотим избежать путаницы и уточнить, что staff augmentation — это не просто увеличение штата в широком смысле, это расширение именно засчет привлечения сторонних работников на некоторое время.

Следует отметить, что аугментинг персонала — это не всегда решение кадровой оптимизации, а зачастую — необходимость! Если в компании нет технической или иной возможности минимизировать трудовые процессы, подогнав их под имеющийся штат, то нет другого выбора, кроме как расширять штат при помощи аугментинга.

Что такое аугментинг

Увеличение штата в данном случае — это разновидность кадровых решений, одно из ответвлений стратегии аутсорсинга персонала, которое позволяет быстро укомплектовать штат при необходимости его расширения на короткий или продолжительный срок.

Проще говоря, этот метод позволяет быстро набрать работников на тот или иной проект, если их не хватает. Например, во время высокого сезона или на место заболевшего сотрудника.

Аугментинг удачно совмещает в себе преимущества аутсорсинга персонала и удобства собственного внутреннего штата компании, позволяя быстро удовлетворить нужду в недостающих работниках.

На временной или длительной основе

Увеличение штата удобно применять в обоих случаях: и тогда, когда работники нужны на короткий срок, и на длительные работы.

Краткосрочное увеличение штата обычно применяется компаниями на высокий сезон или в дни пиковой нагрузки, когда своих штатных ресурсов не хватает, чтобы удовлетворить спрос; на время отпусков, когда необходимо заменить сотрудников на их рабочих местах и удержать производительность на прежнем уровне; для подмены конкретного сотрудника, ушедшего в отпуск или на больничный.

Долгосрочное увеличение штата используется в более глобальных стратегических целях, например, когда компании необходимо взять дополнительных специалистов на большой проект. Это типично для проектного бизнеса: строительных компаний или фирм-разработчиков программного обеспечения. Зачастую в рамках долгосрочного расширения привлекают узкоспециализированных сотрудников, специалистов в редких технологиях, которых бессмысленно и накладно постоянно держать в штате. А для строительных компаний, напротив, характерно массовое привлечение временного персонала на строй-объекты.

Зачем компаниям использовать увеличение штата?

Такое решение кадровой оптимизации как увеличение штата имеет ряд достоинств, а именно:

Позволяет закрыть пробел в определенных навыках . Если в штате не хватает специалистов, сильных в тех или иных направлениях/технологиях, то работодатели зачастую идут по самому распространенному, но далеко не самому простому пути — начинают подбор таких специалистов своими силами. Однако во многих случаях это приводит к большим издержкам как на сам подбор, так и в дальнейшем, когда оказывается, что подобный специалист не нужен компании постоянно;

. Если в штате не хватает специалистов, сильных в тех или иных направлениях/технологиях, то работодатели зачастую идут по самому распространенному, но далеко не самому простому пути — начинают подбор таких специалистов своими силами. Однако во многих случаях это приводит к большим издержкам как на сам подбор, так и в дальнейшем, когда оказывается, что подобный специалист не нужен компании постоянно; Уменьшает время подбора сотрудников . Самостоятельный подбор сотрудников — долгий и непростой процесс, и если он затягивается, то компания неизбежно начинает терять деньги. Увеличением штата профессионально занимается специализированная компания — то есть вам не придется тратить свои ресурсы на подбор кадров, а нужный сотрудник быстро и в срок выйдет на работу;

. Самостоятельный подбор сотрудников — долгий и непростой процесс, и если он затягивается, то компания неизбежно начинает терять деньги. Увеличением штата профессионально занимается специализированная компания — то есть вам не придется тратить свои ресурсы на подбор кадров, а нужный сотрудник быстро и в срок выйдет на работу; Уменьшает стоимость подбора сотрудников . Подробно про издержки самостоятельного подбора мы уже писали в этой статье (ССЫЛКА НА СТАТЬЮ «Вы тратите на одного сотрудника гораздо больше чем кажеся») . Если же подбором занимается специализированная компания, но траты значительно сокращаются;

. Подробно про издержки самостоятельного подбора мы уже писали в . Если же подбором занимается специализированная компания, но траты значительно сокращаются; Уменьшает эксплуатационные расходы . Сотрудники, входящие в собственный штат компании, обходятся гораздо дороже тех, что работают в рамках аутсорсинга. Если говорить кратко, то увеличение штата позволяет использовать человеческие ресурсы так же, как если бы работники входили в штат, но без издержек их содержания;

. Сотрудники, входящие в собственный штат компании, обходятся гораздо дороже тех, что работают в рамках аутсорсинга. Если говорить кратко, то увеличение штата позволяет использовать человеческие ресурсы так же, как если бы работники входили в штат, но без издержек их содержания; Делает процесс найма сотрудников гибким . Вы можете нанять нужное количество работников быстро и именно тогда, когда вам нужно, не тратя значительное количество денег и времени. Например, это удобно для проведения краткосрочных акций и рекламных кампаний, закрытия срочных проектов или для замены заболевшего сотрудника;

. Вы можете нанять нужное количество работников быстро и именно тогда, когда вам нужно, не тратя значительное количество денег и времени. Например, это удобно для проведения краткосрочных акций и рекламных кампаний, закрытия срочных проектов или для замены заболевшего сотрудника; Позволяет думать о бизнесе, а не о кадровой рутине. Всю ответственность за ведение кадрового делопроизводства по предоставленным сотрудникам берет на себя аутсорсинговая компания. Таким образом, вам не нужно думать о выплате им заработной платы, отчислении страховых взносов, налогов и пр.

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