Вы тратите на одного сотрудника гораздо больше, чем думаете!

Налоговые вычеты и обязательные отчисления — вполне очевидные затраты на сотрудника, которые лежат на поверхности, и количественно оценить их весьма просто. Однако каждый сотрудник, на самом деле, обходится компании гораздо дороже, чем кажется!

Работодателю необходимо иметь в виду, что помимо таких очевидных дополнительных затрат как налоговые отчисления, за каждым из сотрудников скрываются также и неочевидные платежи, подобно кредиту: вы думаете, что переплачиваете всего 7%, а на самом деле — все 10%. Так в чем же заключаются эти скрытые издержки кадрового делопроизводства?

Можно выделить шесть групп неочевидных затрат:

Хозяйственно-организационные; Заработная плата; Кадровое делопроизводство; Подбор персонала; Обучение персонала; Контроль и снабжение персонала.

Рассмотрим каждую группу подробнее.

Хозяйственно-организационные затраты

Любой рабочий процесс в компании сопровождается дополнительными издержками на содержание офиса, компьютера и офисной техники, на связь и Интернет, программное обеспечение.

Отсюда вытекает и необходимость в техническом специалисте, способном поддерживать работу программ и техники. Даже если специалист не состоит в штате, а является представителем компании по IT-аутсорсингу или частным мастером, вы все равно тратите деньги как минимум на его выход.

Заработная плата

Процесс расчета и начисления заработной платы подразумевает под собой работу как минимум бухгалтера, а как максимум отделов расчетчиков, бухгалтеров и кадровиков. В любом случае это несет за собой издержки в виде содержания в штате сотрудников, которые НЕ имеют отношения к профильным бизнес-задачам компании.

Кадровое делопроизводство

Такие процессы, как первичный учет, оформление больничных и отпусков также несут в себе издержки. Как и в случае с заработной платой, это дополнительный сотрудник или даже отдел, занимающийся кадрами. Особое внимание стоит уделить вопросам охраны труда и всего сопровождающего этот процесс документооборота.

Подбор персонала

Даже самостоятельный подбор сотрудника уже обходится компании как минимум в пять тысяч рублей! Сюда входит: размещение вакансии на популярных площадках в Интернете, реклама вакансии, трудозатраты руководителя для интервью с кандидатами, проверка службой безопасности. Может показаться смешным, но даже печать резюме кандидатов на принтере несет в себе немалые издержки!

Обучение персонала

Казалось бы, какие могут быть траты, если сотрудника не отправляют на обучение в учебный центр, не оплачивают ему курсы повышения квалификации? На самом деле, косвенные издержки все равно присутствуют. Например, стоит учитывать первичный инструктаж, переплату в период адаптации нового сотрудника, а также заработную плату и трудозатраты руководителя стажировки. Также к издержкам обучения можно отнести и время непосредственного руководителя или коллеги, который будет помогать новому сотруднику освоиться.

Контроль и снабжение персонала

В зависимости от специфики работы, работодатели также могут нести дополнительные расходы в виде спецодежды для сотрудников, проведения медосмотров, обеспечения питания. Сюда же входит учет рабочего времени и контроль сотрудников.

Выводы

Таким образом, содержание каждого сотрудника в штате несет за собой определенную нагрузку, во многих случаях довольно ощутимую.

Ежемесячно ведение одного сотрудника обходится компании как минимум в две с половиной тысячи рублей, и это без учета стоимости его подбора и, конечно, без учета очевидных налоговых отчислений. Немного? А теперь умножьте эту сумму на количество работников в штате и не забудьте про стоимость подбора новых сотрудников.

Важно понимать и то, что существуют не только материальные, но и временные издержки, а также трудозатраты. Они отвлекают компанию от решения главных задач — задач бизнеса, и заставляют фокусироваться на кадровом делопроизводстве, документообороте, контроле персонала, проблемах сотрудников и работе с госорганами при проверках.

Снизить как издержки, так и уровень ответственности позволяет оптимизация кадрового делопроизводства. Будет ли это аутстаффинг, аутсорсинг или другое решение, вы в любом случае уменьшаете риски и вероятность штрафов, отдаете ответственность аутстаффинговой компании, значительно снижаете издержки.

Оставьте заявку на бесплатную консультацию с нашим специалистом: