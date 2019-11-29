Новости из мира кадров: проверяющие будут чаще штрафовать кадровиков

Государственная инспекция труда (ГИТ) вскоре будет по-новому решать, кого и как штрафовать за нарушения трудового законодательства. Если сейчас вина зачастую ложится и на компанию, и на должностное лицо, то после принятия новых правил инспекторам необходимо будет выбирать, на кого конкретно накладывать штрафные санкции — на организацию или на сотрудника, нарушившего закон.

Специалисты прогнозируют, что в большинстве ситуаций вина будет ложиться именно на сотрудника, ведь штрафы для юридических лиц гораздо выше, чем для физических, а значит директора компаний будут изо всех сил стараться доказать оплошность кадровика, нежели компании.

В основном, штрафы для сотрудников — это небольшие суммы. Например, за неопломбированную книгу учета трудовых книжек кадровик заплатит 1000 рублей штрафа. Однако опасность заключается в том, что штрафы суммируются. Если инспектор зафиксирует 15-20 нарушений по 1000 рублей, то такая выплата может заметно ударить по кошельку кадровика.

Не стоит забывать и о том, что существуют нарушения, за которые даже физлицам назначаются большие штрафы. Так, за лишние документы в личных делах по ч. 2 ст. 13.11 КоАП кадровику придется заплатить 5000 рублей, а штраф в размере 20 000 рублей грозит тем специалистам по кадрам, которые не сообщили о найме бывшего государственного служащего (ст. 19.29 КоАП).

Как определить, чья вина?

Грамотный инспектор должен сперва изучить трудовой договор, должностную инструкцию, локальные акты и приказы о распределении ответственности, касающиеся специалиста по кадрам, прежде чем обвинять его в нарушениях. Если ошибки действительно произошли по вине кадровика, и именно он несет ответственность за недочеты согласно трудовой документации, то инспектор выпишет ему штраф.

На практике же инспекторы не всегда спешат разобраться в том, кто за что отвечает в компании. Поэтому многие ошибки несправедливо списываются на кадровиков. Сюда могут относиться и нарушения в расчетах заработной платы, отпускных, больничных, за которые на самом деле отвечает бухгалтер; и недочеты, касающиеся охраны труда, за которые обязан отвечать начальник административно-хозяйственного отдела; и нарушения трудовых прав работников, курирование которых зачастую не входит в должностную инструкцию рядового кадровика.

Провести инструктаж сотрудников, посвященный тому, как правильно вести себя во время государственных проверок, помогут специалисты Lexintel.

Как избежать штрафных санкций?

Есть несколько положений, знание которых поможет специалисту по кадрам избежать штрафных санкций. Вот, о чем следует помнить, если проверяющий инспектор собирается наложить вину на кадровика:

Не все нарушения, кажущиеся «кадровыми», находятся под ответственностью кадровика. Мы рекомендуем специалистам по кадрам внимательно изучить свой трудовой договор и должностную инструкцию и ни в коем случае не признавать сразу свою вину, если есть хоть малейшее сомнение в справедливости наказания;

У нарушений есть срок годности. Для большинства ошибок это один год , по прошествии которого инспектор не вправе вас оштрафовать. Для некоторых нарушений установлены особые сроки давности;

, по прошествии которого инспектор не вправе вас оштрафовать. Для некоторых нарушений установлены особые сроки давности; Если сотрудник уже подал в суд на компанию, то инспектор не может наложить штраф за то же самое нарушение. Поэтому попробуйте узнать, не подал ли сотрудник иск в суд, если ГИТ прошел к вам с проверкой именно по жалобе этого работника.

Как уменьшить штраф?

В ситуациях, когда полностью избежать наказания невозможно, есть шанс снизить сумму штрафа. Инспекторы и судьи зачастую идут навстречу сотрудникам, если:

Работника штрафуют впервые. Это является основанием снизить штраф или заменить его предупреждением;

У работника есть малолетние дети или престарелые родственники на иждивении. В таком случае инспектору необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие иждивенцев (свидетельство о рождении ребенка, справка об инвалидности отца или матери, договор содержания с иждивением и т.д.);

У сотрудника маленькая зарплата. Этот факт тоже является основанием снизить или даже отменить денежный штраф. Опять же, низкую зарплату необходимо подтвердить документально;

Нарушение не повлекло за собой пагубных последствий. Если ошибка не привела (или не могла бы привести) к нанесению вреда здоровью сотрудников, то есть вероятность, что вместо штрафа назначат предупреждение.

Чтобы быть уверенными в положительном результате любой государственной проверки, вы можете обратиться к специалистам Lexintel.

Мы проведем аудит кадровой системы, возьмем на себя все вопросы, связанные с персоналом, поможем разобраться с вопросами охраны труда.