Страхи работодателей: «Не хочу переплачивать за кадровые услуги»

В этой статье мы хотим затронуть болезненную тему — распространенный страх бизнесменов, из-за которого многие из них продолжают игнорировать возможности кадровой оптимизации. На повестке дня боязнь переплатить компании-подрядчику за ту работу, которую, якобы, может делать штатный сотрудник. Мы в Lexintel готовы развеять этот страх и доказать, что решения кадровой оптимизации — это необходимость для современного проактивного бизнеса!

Безусловно, принятие решения о том, стоит ли отдавать кадровую рутину компании-подрядчику, не обходится без тщательного финансового анализа. Здесь важно учесть, какие статьи расходов появятся после подписания договора, а какие, напротив, нивелируются за счет оптимизации кадровой системы. Однако, при первом приближении работодателям бывает трудно оценить выгоды, так как им кажется, что затрат станет гораздо больше, чем экономии, да и работу кадрового специалиста, по их мнению, вполне может выполнять штатный бухгалтер.

«Зачем мне переплачивать?» — наиболее распространенное возражение, которым бизнесмены часто объясняют нежелание отдавать кадровые вопросы специалистам. Но к сожалению, не все из них осознают реальные размеры издержек, которые уже сопровождают кадровое делопроизводство в их компаниях.

В чем правда?

А правда в том, что в 97% случаев кадровые системы современных отечественных компаний не налажены должным образом, а значит тянут за собой неочевидные, но вполне ощутимые затраты.

О том, какие неочевидные издержки кадровой системы существуют, можно подробно прочесть в этой статье.

Таким образом, каждый сотрудник обходится работодателю как минимум в 2500 рублей в месяц сверх зарплаты и обязательных отчислений. То есть вы думаете, что переплачиваете за сотрудника только при уплате налогов и переводе отчислений, а на самом деле вы также платите за обслуживание офисов и компьютеров бухгалтера и кадровика, за «айтишника», занимающегося техникой и программным обеспечением, за обучение персонала, за инструктажи и обеспечение безопасности, за спецодежду и питание, даже за бумагу в принтере, которую вы используете, чтобы напечатать резюме кандидата при подборе нового сотрудника.

Кстати, подбор одного работника (даже самостоятельный) обходится работодателю как минимум в 5000 рублей!

Как помогает кадровая оптимизация?

Фактор экономии № 1 — Отладка финансовой политики

В первую очередь нужно отметить, что оптимизация кадровой системы предполагает пересмотр финансовой политики компании, касающейся персонала. После аудита мы можем ясно понять, в чем заключаются первопричины проблемных факторов, где происходят «утечки» бюджета, какие статьи расходов на персонал неоправданны и требуют пересмотра.

Фактор экономии № 2 — Передача функций подрядчику

Следующим важным аспектом кадровой оптимизации является то, что любое решение предполагает передачу кадровых функций компании-подрядчику в той или иной степени. Это означает, что все издержки оказываются на плечах подрядчика, снимая с вашей компании большую часть нагрузки и позволяя заметно сэкономить.

Фактор экономии № 3 — Снижение налоговой базы

Для многих компаний оптимизация кадровой системы становится ключом к законному снижению налогов. В зависимости от используемого кадрового решения, работодатели, например, получают возможность перейти на более выгодную систему налогообложения.

Фактор экономии № 4 — Уменьшение штрафов

Стоит отметить и то, что грамотное ведение кадровых вопросов специалистами гарантирует безопасность и легальность, а значит позволяет избежать штрафов. Только за одного (!) неправильно оформленного иностранного сотрудника работодателю может грозить штраф в размере от 400 тыс. руб. до 1 миллиона и даже возможная приостановка деятельности компании (что также несет немалые потери). В случае же работы кадровых специалистов такие и прочие ошибки гарантированно исключены.

Выводы

Учитывая все вышесказанное, нетрудно понять, что стоимость услуг компании-подрядчика с лихвой перекрывается выгодами от кадровой оптимизации. Клиенты Lexintel уже убедились, что такие услуги как аутстаффинг, аутсорсинг, предоставление персонала и прочие кадровые решения помогают сделать бизнес прибыльнее, не отвлекаясь при этом на проблемы с персоналом.

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