На что обращать внимание на собеседовании с кандидатом

Как выбрать самого достойного кандидата? Помимо оценки профессиональных навыков (hard skills) и личностных качеств (soft skills), во время собеседования также стоит обратить внимание и на некоторые важные нюансы, которые помогут составить наиболее полную картину о рассматриваемом кандидате. Конечно, не надо превращать собеседование в сцену из сериала «Обмани меня», но и игнорировать важные «звоночки» не стоит.

Частая смена работы/сферы деятельности

Если ни на одном из мест работы кандидат не задерживался надолго, это повод задуматься о его надежности. Скорее всего, и из вашей компании он уйдет так же быстро. И здесь важно не только то, как скоро новый сотрудник подаст заявление на увольнение, но и по каким причинам.

Частая смена работы может говорить о конфликтности, сложности характера, то есть о наличии тех человеческих качеств, которые негативно влияют на рабочий процесс. Из-за этого кандидату не удается влиться в коллектив, случаются споры и недовольства, что приводит к смене работы.

Обращайте внимание и на сферы деятельности, в которых работал кандидат. Кардинально разные направления в работе могут говорить о том, что человеку трудно определиться, он быстро перегорает, бросает дела на полпути, «прыгая» от одной должности к абсолютно другой.

Общие, заезженные фразы в ответах

Пространные ответы на вопросы, касающиеся профессиональных навыков и квалификации, зачастую говорят о недостаточном опыте кандидата. Интервьюируемый пытается уйти от ответа, «заболтав» собеседника или стараясь выкрутиться общими фразами. Хорошее описание для таких ответов — «льет воду».

Сюда же можно отнести и чрезмерное использование сложных профессиональных терминов там, где можно сказать проще и компактнее. Именно так недостаточно опытный кандидат пытается «пустить пыль в глаза».

Тематика рассуждений кандидата

Задайте соискателю открытый вопрос из разряда «расскажите о себе» и обратите внимание на то, про что в первую очередь он начнет говорить. Если кандидат сфокусирован на личной жизни (супруге, детях), то у такого кандидата на первом месте стоит семья. Это значит, что для него будет неприемлем плавающий график, он будет нервничать на переработках и в длительных командировках. Если предлагаемая должность подразумевает все вышеописанное, то данный соискатель — не лучший кандидат на эту работу.

Если же кандидат сразу начинает рассказывать о своей карьере, то для него важны рост и профессиональное развитие. Такому человеку не подойдет должность, не предполагающая активного продвижения по карьерной лестнице — сотрудник быстро потеряет мотивацию и его продуктивность снизится, не раскрыв весь потенциал работника.

Фокус на дипломах и достижениях

Обратите внимание на то, какой акцент делает соискатель, рассказывая о прохождении курсов, тренингов, семинаров и т.п. Если кандидат подчеркнуто упоминает именно наличие дипломов, сертификатов, полученных званий, то это может говорить о его неуверенности в собственном профессионализме. Если же наличие того или иного звания для кандидата менее важно, чем сам факт прохождения курса/тренинга, получения определенных знаний и навыков, то это хороший знак — перед вами профессионал, заинтересованный в повышении своего уровня.

Отсутствие вопросов про место работы

Опытный и уверенный в себе кандидат никогда не стесняется задавать интересующие его вопросы про вакансию. Отсутствие вопросов может говорить только о трех вещах:

1) вы крайне исчерпывающе рассказали о работе сами;

2) кандидат не имеет достаточного опыта, а потому просто не знает, какие вопросы задавать;

3) кандидат слишком стеснителен и находится в позиции «просящего».

Последнее является негативным фактором для тех видов должностей, которые подразумевают общение с людьми, принятие ответственных решений, наличие подчиненных, продажи и т.п.

Излишняя деловитость

Некоторые кандидаты, особенно на высокопоставленные и руководящие должности, любят набивать себе цену, создавая впечатление крайне делового человека. Такие соискатели могут демонстративно вести деловые разговоры по телефону во время ожидания приглашения на собеседование (или даже во время собеседования), акцентировать внимание на дорогих гаджетах, делать намеки на отсутствие у них свободного времени.

Не дайте себя обмануть — грамотный руководитель/высокопоставленный специалист обязан не только иметь соответствующие профессиональные навыки, но и обладать такими важными личностными качествами как гибкость, коммуникабельность, манеры. Кроме того, решение рабочих вопросов во время собеседования и вечная спешка говорят об отсутствии у кандидата навыков тайм-менеджмента и самоорганизации

Значительные отклонения в ожидаемой зарплате

Показателем опыта и понимания собственного профессионализма является тот уровень заработной платы, который устанавливает для себя кандидат. Если денежное вознаграждение, ожидаемое соискателем, значительно отклоняется от среднего по рынку уровня, то вам необходимо выяснить истинные причины такого несоответствия.

Возможно кандидат неопытен и занижает свои ожидания, боясь брать большие деньги за ту работу, в качестве которой не уверен. Или же соискатель просто не мониторит рынок, а значит не знает актуальных цен на подобные услуги. Это может говорить о том, что он не развивается как профессионал, так как не «идет в ногу» с той сферой деятельности, в которой работает.

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