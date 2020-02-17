Сравниваем договоры аутстаффинга: на предоставление персонала или оказания услуг. Что выбрать?

Почему на рынке кадровых услуг многие аутстаффинговые компании предлагают своим клиентам заключить простой договор на оказание услуг, а не договор аутстаффинга или предоставления персонала? В сегодняшней статье раскрываем все карты.

Фирмы, занимающиеся аутстаффингом и предоставлением персонала зачастую предлагают заключить договор оказания услуг, аппелируя тем, что такой договор имеет ряд преимуществ:

Он позволяет выводить за штат 100% персонала вместо разрешенных 10%, которые прописаны в законодательстве для услуг аутстаффинга;

Такой договор проще расторгнуть;

Срок договора не ограничивается, в отличие от договора на предоставление или вывод персонала.

Однако вышеуказанные «преимущества» носят мнимый характер, а первое «преимущество» и вовсе может сыграть злую шутку с заказчиком. Дело в том, что налоговая тщательно следит за деятельностью фирм, и при отсутствии своего персонала в штате велик шанс попасть в список неблагонадежных компаний.

Наши специалисты всегда просчитывают риски и в зависимости от сферы деятельности компании-клиента рекомендуют, какой процент персонала можно безопасно вывести за штат.

Почему компании предлагают заключить договор оказания услуг?

Ответ очень прост: для того, чтобы компания имела право законно оказывать услуги по предоставлению любых форм заемного труда и заключать соответствующие договоры, ей необходимо получить аккредитацию Роструда и иметь статус частного агентства занятости. Но, к сожалению, не все компании на рынке кадровых услуг способны получить аккредитацию, а потому предлагают различные схемы обхода, одной из которых и является заключение обычного договора оказания услуг.

Что нужно компании, чтобы получить аккредитацию Роструда:

Уставной капитал не менее 1 млн рублей;

Директор компании должен иметь высшее образование и стаж работы в области трудоустройства не менее 3 лет;

Отсутствие у директора судимостей за совершение преступлений против личности или преступлений в сфере экономики;

Отсутствие налоговых задолженностей.

Таким образом, наличие аккредитации является гарантом надёжности компании. Если же аутстаффинговая фирма предлагает клиенту заключить простой договор оказания услуг, это может означать следующее:

У компании нет аккредитации Роструда на предоставление заёмного труда;

Компания использует незаконные схемы, которые удобно сокрыть за договором предоставления услуг;

Компания не готова брать на себя ответственность за сопутствующие вопросы (охрана труда, несчастные случаи и т.д.).

Выводы

Рынок кадровых услуг в России — это та сфера, где предпринимателю очень просто наткнуться на мошенников, фирму-однодневку, но что ещё хуже — стать клиентом компании, которая работает с опасными «серыми» и даже «чёрными» схемами. Такое сотрудничество чревато неприятными последствиями и нежданными визитами проверяющих служб.

Более подробно про то, как распознать мошенника в лице аутстаффинговой компании, мы писали в этой статье .

Lexintel имеет статус частного агентства занятости, аккредитованного Рострудом. Проверить актуальные списки аккредитованных компаний вы всегда можете на официальном сайте Роструда.

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