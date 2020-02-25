Почему аутсорсинг кадрового делопроизводства круче, чем бухгалтер на аутсорсе

Снять с компании все вопросы, касающиеся персонала, можно с помощью аутстаффинга. Однако иногда работодатели по тем или иным причинам заинтересованы в том, чтобы их сотрудники оставались в штате.

В таком случае оптимальным решением станет передача кадрового делопроизводства команде профессионалов с внедрением в компанию специалиста-импланта, который возьмёт на себя всю кадровую рутину.

Следует понимать, что кадровый аутсорсинг представляет собой гораздо более широкое, серьезное и профессиональное решение кадровой оптимизации, чем привлечение бухгалтера-кадровика «на аутсорсе» и, уж тем более, чем нагрузка своего штатного бухгалтера обязанностями вести кадры.

Аутсорсинг кадрового делопроизводства — это передача функций, связанных с кадрами, специализированной компании. Такая мера позволяет заметно снизить нагрузку на бухгалтерию и кадровый отдел или вовсе избавиться от необходимости иметь в штате своих бухгалтера и кадровика, а также специалиста по охране труда. Кадровый аутсорсинг дает возможность компании продолжить работу как раньше, но впредь не отвлекаясь на проблемы с персоналом.

Ключевыми особенностями кадрового аутсорсинга являются следующие два аспекта:

— Ваши сотрудники остаются на своих местах в штате компании;

— Мы предоставляем вам команду профессионалов в соответствующих сферах, а также индивидуального менеджера (импланта) для ведения делопроизводства на месте.

Чем же это решение отличается от бухгалтера на аутсорсе?

Все дело в том, что имплант — это не просто бухгалтер с обязанностями ведения кадров или кадровик, это высококвалифицированный специалист в области кадрового делопроизводства и охраны труда, который является представителем нашей компании на вашей «территории».

То есть вы получаете не одного сотрудника, а целую команду специалистов, которые снабжены нашей экспертизой и нашими ресурсами, в том числе профессиональными базами данных и техническим обеспечением.

Кроме того, основной целью введения такого решения как кадровый аутсорсинг, является не просто передача функций сторонним специалистам, но оптимизация кадрового делопроизводства в целом и, как следствие, улучшение финансовых показателей и снижение рисков, связанных с проверками госорганами.

Какие вопросы решает команда специалистов и имплант в вашей компании:

Аудит кадровой системы;

Учет контроля рабочего времени;

Расчет заработной платы;

Расчет налогов и взносов за сотрудников;

Контроль за соблюдением ТК РФ;

Решение трудовых споров;

Экспертные консультации по текущему кадровому учету;

Ведение кадрового документооборота;

Администрирование командировок, отпусков и больничных;

Ведение и учет трудовых книжек;

Работа с приемом, увольнением сотрудников, с изменениями в условиях труда;

Разработка документации по охране труда;

Проведение инструктажей для сотрудников, обучение ответственных за охрану труда;

И многое другое в зависимости от договоренностей между заказчиком и исполнителем.

Кому подходит кадровый аутсорсинг

В первую очередь, мы предлагаем данное решение тем компаниям, вид деятельности которых законодательно предполагает определенные требования к штату сотрудников. Такие клиенты зачастую не имеют возможности вывести профильный персонал за штат или нанять работников «извне», поэтому кадровый аутсорсинг становится единственным оптимальным решением.

Например, строительные организации обязаны иметь в штате определенное законом количество сотрудников, имеющих достаточную квалификацию, уровень знаний и навыков для выполнения своих должностных обязанностей.

Также аутсорсинг кадрового делопроизводства становится идеальным компромиссом при работе с теми клиентами, которые не готовы отдавать своих сотрудников аутстаффинговой компании по собственным соображениям. Для таких случаев мы всегда подбираем наиболее подходящий вариант решения, индивидуально обговариваем детали и гарантируем комфортное сотрудничество в рамках кадрового аутсорсинга.

Расскажите в комментариях — сталкивались ли вы с таким решением кадровой оптимизации? Что для вас удобнее — свой бухгалтер в штате, бухгалтер на аутсорсе или полноценней кадровый аутсорсинг? И почему?