Как сэкономить в кризис с помощью оптимизации штата

В кризисные времена важно сконцентрироваться и заняться оптимизацией всех процессов, чтобы иметь возможность сохранить средства.Каждая лишняя трата в кризис ощущается в разы сильнее, чем в спокойные времена.

Наш опыт работы с компаниями показывает, что в кризис особенно заметными и пугающими становятся траты, которые не связаны с основными бизнес-процессами, а идут параллельно. Например, маркетинг, обслуживание офисов, бухгалтерия и кадры.

Серьезная ошибка в таком случае — бездумно урезать бюджет на эти процессы. Здесь нужно действовать аккуратно, чтобы не навредить жизнедеятельности организации.

Одним из способов разумно сэкономить во время кризиса является оптимизация штата и системы кадрового делопроизводства в компании, о чем мы и расскажем в этой статье.

Как оптимизировать штат и сэкономить средства

За 15 лет работы мы отлично поняли, сколько «дыр» в бюджете может создавать неправильно организованный процесс кадрового делопроизводства:

раздутый штат;

невыгодная система налогообложения;

переплаты в период адаптации новых сотрудников;

отсутствие автоматизированных средств учета и многое другое.

Зачастую компании на протяжении десятков лет пользуются одними и теми же схемами работы с персоналом, не проводят аудит, а руководители даже не знают, куда утекают деньги.

Чтобы оптимизировать штат, мы рекомендуем начать с проведения кадрового аудита. Это поможет выявить «тонкие места» и наметить дальнейший план работы по оптимизации кадров.

В компании Lexintel мы бесплатно проводим аудит для новых клиентов (кадровый и миграционный, если требуется).

Далее можно применить современные решения в области кадровой оптимизации: аутсорсинг, аутстаффинг, аренду персонала, аугментинг (временное увеличение штата) или составить индивидуальную схему работы.

Почему аутсорсинг и аутстаффинг это выгодно в кризис?

Начнем с того, что основные решения кадровой оптимизации зачастую направлены на то, чтобы снять с компании-заказчика лишние обязанности и затраты, которые можно передать подрядчику, а значит — значительно сэкономить.

Аутсорсинг, аутстаффинг и другие решения выгодны не только в кризисные времена. Они эффективно помогают работодателям заниматься основными задачами бизнеса, не отвлекаясь на сторонние процессы. Однако именно в трудные экономические периоды ситуация требует особого подхода к оптимизации средств.

Если ранее вы не прибегали к аутсорсингу или аутстаффингу просто потому, что «все и так работало», то сейчас мы рекомендуем задуматься: не стоит ли пересмотреть кадровое делопроизводство и работу с персоналом в компании, чтобы снять с себя лишние траты?

Кадровая оптимизация — это значительная экономия:

Не нужно выплачивать налоги и страховые взносы за сотрудников.

Не нужно держать в штате специалиста по кадрам на полную ставку.

Не нужно доплачивать бухгалтеру за кадровую работу.

Не нужно оплачивать лицензии на специальное ПО для учета персонала.

Нет штрафов и санкций за неправильное оформление и ведение сотрудников.

Проверки трудинспекции берет на себя подрядчик, вам они не страшны.

Обеспечение охраны труда тоже на подрядчике (обучение сотрудников, спецодежда, СИЗ — все это оплачивает компания-подрядчик).

С организации снимается не только головная боль, связанная с вышеперечисленными пунктами, но и ответственность. Проверки гос. органами, штрафы, разрешение трудовых споров, несчастных случаев на производстве и прочих неприятностей берет на себя профессиональный подрядчик.

Если у вас 30-50 сотрудников, то делегировать кадровую рутину для вас будет гораздо выгоднее, чем содержать в штате специалиста по кадрам на полную ставку, оплачивать дорогостоящее ПО и обслуживать дополнительное рабочее место с компьютером.

Безусловно, количество сотрудников — не единственный фактор, который стоит учитывать. Многое зависит и от специфики бизнеса, и от состояния кадровой системы вашей компании на данный момент, и от многих других нюансов (которые поможет определить кадровый аудит).

Решения кадровой оптимизации снимают с работодателя 90% задач, связанных с персоналом, и позволяют значительно экономить средства компании. Причина состоит не только в прямой передаче обязанностей подрядчику, но и в наладке процессов кадрового делопроизводства таким образом, чтобы исключить утечки из бюджета.

Мы работаем абсолютно законно, платим зарплаты сотрудникам на карты, а не в конвертах. Грамотно и профессионально оформляем иностранных сотрудников. Компания Lexintel имеет аккредитацию Роструда в качестве частного агентства занятости и имеет законное право оказывать услуги по договорам предоставления персонала.