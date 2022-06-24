Взносы на травматизм

Расширен перечень мер по сокращению травматизма. Возместить из ФСС можно больше расходов

Министерство труда скорректировало Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

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Расширен перечень мер по сокращению травматизма. Возместить из ФСС можно больше расходов

С 1 июля 2022 года организация сможет возместить расходы за счёт сумм страховых взносов в том числе на следующие предупредительные меры:

  1. Приобретение приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих безопасное ведение горных работ, в рамках модернизации основных производств.
  2. Обеспечение бесплатной выдачей молока или других равноценных пищевых продуктов работников, которым бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов предусмотрена приказом Минздрава от 16 февраля 2009 № 45н (приказ Минтруда от 2 марта 2022 № 97н).

После того как предупредительные меры были выполнены, страхователь должен обратиться в орган ФСС с заявлением о возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер и документами, подтверждающими произведенные расходы, не позднее 15 декабря текущего года.

ФСС рекомендует не тянуть до крайнего срока и подавать заявления как можно раньше. Это позволит получить решение о возмещении расходов и денежные средства уже в текущем финансовом году.

Кроме возмещения расходов на охрану труда, существуют и другие эффективные способы оптимизации расходов в компании. Специалисты компании Lexintel рекомендуют регулярно проводить кадровый и миграционный (если в организации трудятся иностранные сотрудники) аудит, чтобы вовремя выявлять такие возможности.

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