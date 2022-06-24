Расширен перечень мер по сокращению травматизма. Возместить из ФСС можно больше расходов

С 1 июля 2022 года организация сможет возместить расходы за счёт сумм страховых взносов в том числе на следующие предупредительные меры:

Приобретение приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих безопасное ведение горных работ, в рамках модернизации основных производств. Обеспечение бесплатной выдачей молока или других равноценных пищевых продуктов работников, которым бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов предусмотрена приказом Минздрава от 16 февраля 2009 № 45н (приказ Минтруда от 2 марта 2022 № 97н).

После того как предупредительные меры были выполнены, страхователь должен обратиться в орган ФСС с заявлением о возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер и документами, подтверждающими произведенные расходы, не позднее 15 декабря текущего года.

ФСС рекомендует не тянуть до крайнего срока и подавать заявления как можно раньше. Это позволит получить решение о возмещении расходов и денежные средства уже в текущем финансовом году.

Кроме возмещения расходов на охрану труда, существуют и другие эффективные способы оптимизации расходов в компании. Специалисты компании Lexintel рекомендуют регулярно проводить кадровый и миграционный (если в организации трудятся иностранные сотрудники) аудит, чтобы вовремя выявлять такие возможности.