Иностранные работники

Может ли иностранный сотрудник иметь разрешение на работу у одного работодателя, а трудиться у другого

Трудоустройство иностранных работников из «визовых» стран требует соблюдения определенных условий. В частности, организации необходимо получить разрешение на привлечение и использование иностранных работников (РНП, или ИРС), а затем оформить на конкретного иностранного гражданина разрешение на работу и приглашение.

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Может ли иностранный сотрудник иметь разрешение на работу у одного работодателя, а трудиться у другого
Иллюстрация: Yan Krukau/pexels

Нашим специалистам периодически поступает вопрос, можно ли перейти от одного работодателя к другому без переоформления разрешения на работу, визы и прочих документов.

Также работодатели и сами иностранные сотрудники интересуются, законно ли оформлять разрешение на работу на одного работодателя, а трудиться по факту у другого.

Отвечаем на эти вопросы в данной статье.

По закону иностранный сотрудник из «визовой» страны может работать только у того работодателя, на которого выдано разрешение на работу (РНР). Данные об организации (или физическом лице, являющимся работодателем / заказчиком услуг) прописываются прямо на обороте разрешения на работу иностранного гражданина.

Соответственно, менять работодателя или вовсе работать на другое юрлицо без переоформления документов – нельзя!

При окончании трудовых отношений с одним работодателем необходимо подать уведомление о расторжении трудового договора в МВД. А для того, чтобы трудоустроиться в новую компанию, необходимо пройти заново всю процедуру оформления разрешительных документов, в том числе с обязательным выездом из РФ и обратным въездом по приглашению от нового работодателя.

Исключение – высококвалифицированные иностранные специалисты (ВКС). Данная категория иностранных сотрудников при смене работодателя может переоформлять разрешительные документы на работу в России без необходимости выезжать из страны.

Оформление всех необходимых разрешительных документов для привлечения иностранных работников – трудоемкая задача, сталкиваясь с которой многие работодатели выбирают и вовсе не привлекать иностранцев на работу. Или же делают это незаконно, рискуя получить крупные штрафы и санкции вплоть до приостановки деятельности компании.

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