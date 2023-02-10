Что должен делать работодатель, если у иностранного сотрудника закончилось РВП

Если в организации трудится иностранный работник, проживающий в России по РВП, то работодателю необходимо знать некоторые важные нюансы касательно действия данного документа.

Что делать, если РВП у иностранца закончилось

Если разрешение на временное проживание закончилось, работодатель должен сначала отстранить сотрудника от работы на один месяц (ст. 327.5 ТК).

Уволить сотрудника сразу из-за окончания срока действия РВП – нельзя!Если же сотрудником не будет предъявлен новый документ, позволяющий осуществлять трудовую деятельность, договор с ним необходимо расторгнуть.

Имейте в виду: по регламенту выдача РВП рассматривается в течение двух месяцев, а также около одного месяца уходит на подготовку документов.

Если РВП аннулировано, нужно увольнять

Если же РВП аннулировано, то необходимо сразу расторгнуть трудовой договор с сотрудником (ст. 327.6 ТК). Одним из оснований для аннулирования РВП является, например, отсутствие подтверждения иностранным гражданином своего проживания на территории РФ по РВП. Иностранец должен каждый год уведомлять МВД о своём проживании в России.

Специалисты Lexintel рекомендуют ежегодно проверять действие РВП у иностранных сотрудников.

Чтобы избежать штрафов, обращайтесь к миграционным экспертам, которые проконсультируют вас по процессу трудоустройства иностранных граждан с РВП, окажут помощь в их оформлении и возьмут на себя все хлопоты по отслеживанию сроков документов.

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