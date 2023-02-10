Иностранные работники

Что должен делать работодатель, если у иностранного сотрудника закончилось РВП

Иностранный гражданин может работать в России по разрешению на временное проживание только в течение срока действия данного документа, то есть в течение трех лет. Далее иностранцу необходимо оформить разрешение заново, подтвердив свое проживание в России. Продлить документ нельзя.

Версия для печати
Что должен делать работодатель, если у иностранного сотрудника закончилось РВП
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Если в организации трудится иностранный работник, проживающий в России по РВП, то работодателю необходимо знать некоторые важные нюансы касательно действия данного документа.

Что делать, если РВП у иностранца закончилось

Если разрешение на временное проживание закончилось, работодатель должен сначала отстранить сотрудника от работы на один месяц (ст. 327.5 ТК).

Уволить сотрудника сразу из-за окончания срока действия РВП – нельзя!Если же сотрудником не будет предъявлен новый документ, позволяющий осуществлять трудовую деятельность, договор с ним необходимо расторгнуть.

Имейте в виду: по регламенту выдача РВП рассматривается в течение двух месяцев, а также около одного месяца уходит на подготовку документов.

Если РВП аннулировано, нужно увольнять

Если же РВП аннулировано, то необходимо сразу расторгнуть трудовой договор с сотрудником (ст. 327.6 ТК). Одним из оснований для аннулирования РВП является, например, отсутствие подтверждения иностранным гражданином своего проживания на территории РФ по РВП. Иностранец должен каждый год уведомлять МВД о своём проживании в России.

Специалисты Lexintel рекомендуют ежегодно проверять действие РВП у иностранных сотрудников.

Чтобы избежать штрафов, обращайтесь к миграционным экспертам, которые проконсультируют вас по процессу трудоустройства иностранных граждан с РВП, окажут помощь в их оформлении и возьмут на себя все хлопоты по отслеживанию сроков документов.

Реклама: ООО «Паритет Консалтинг», ИНН: 7718643681

Lexintel
Lexintel
Думайте о бизнесе, а персонал мы возьмём на себя!

Налоги, взносы, пошлины

Экспортеры доплатят 250 млрд рублей за понижение налоговой базы

Бизнес начал пользоваться правом валютной переоценки активов для оптимизации налогов. Изначально эта мера была задумана для поддержки экспортеров на фоне подскочившего курса доллара в марте 2022 года.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Авторское право

Как защитить свои авторские права в Интернете: пошагово

У любого автора рано или поздно возникает вопрос: как защитить авторские права на объекты, которые находятся среди  огромной массы цифрового контента и доступ к которым может получить кто угодно.

Как защитить свои авторские права в Интернете: пошагово
Иностранные работники

Что должен делать работодатель, если у иностранного сотрудника закончилось РВП

Иностранный гражданин может работать в России по разрешению на временное проживание только в течение срока действия данного документа, то есть в течение трех лет. Далее иностранцу необходимо оформить разрешение заново, подтвердив свое проживание в России. Продлить документ нельзя.

Что должен делать работодатель, если у иностранного сотрудника закончилось РВП

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Управленческий учет

Проблемы с которыми сталкиваются при бюджетировании

Цель деятельности любого коммерческого предприятия - получение прибыли. А прибыль - это положительный результат между доходами и расходами. Чтобы достичь такого результата, нужно грамотно спланировать все свои затраты и возможные доходы. Как? Составить бюджет.

Проблемы с которыми сталкиваются при бюджетировании
Трудовые отношения

Бить или не бить? Как тату и пирсинг влияют на трудоустройство

Для многих татуировки, пирсинг и другие способы визуального самовыражения давно стали частью идентичности. Как стиль в одежде или выбор аксессуаров. При этом и лояльность работодателей к бодимодификациям сотрудников заметно выросла. Но всё ещё остаются сферы, где похвастаться рисунком на теле нельзя, иначе рискуешь расположением начальства или даже должностью.

Бить или не бить? Как тату и пирсинг влияют на трудоустройство
Читать еще