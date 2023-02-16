Иностранные работники

Ограничения при трудоустройстве иностранных граждан из «визовых» стран в России

«Визовые» иностранцы — граждане иностранных государств, с которыми у России действует визовый режим. Находиться в России такие иностранцы могут только на протяжении срока, указанного в их визе.

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Ограничения при трудоустройстве иностранных граждан из «визовых» стран в России
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Для трудоустройства сотрудников из таких стран работодателям и самим иностранцам необходимо знать и соблюдать определенные правила, а также быть готовыми к некоторым ограничениям.

Для оформления «визового» иностранца на работу компании-работодателю необходимо:

  • получить квоту на привлечение иностранных работников (об этом мы подробно рассказывали здесь на примере трудоустройства сотрудников из Китая);

  • получить разрешение на привлечение и использование иностранных работников (РНП) на основании выделенной квоты.

Также существуют профессии, на которые можно трудоустроить иностранных сотрудников без необходимости получать квоту.

Подробнее об этом рассказали специалисты миграционного отдела Lexintel в своем блоге в этой статье.

Далее работодатель должен подать заявление в МВД на выдачу разрешения на работу для конкретного иностранного сотрудника и оформить ему приглашение на въезд в Россию, на основании которого иностранец сможет получить визу.

Ограничения, действующие при трудоустройстве «визовых» иностранцев

Учитывайте следующие нюансы при оформлении на работу таких иностранных сотрудников:

  • Разрешение на работу действует не более одного года. Исключение – высококвалифицированные специалисты, которые могут получить РНР на срок до трех лет и продлевать его без ограничений.

  • Иностранец может работать исключительно на территории того региона, в котором ему выдано РНР. Исключение, опять же, составляют иностранные ВКС, которые могут получить РНР на неограниченное количество регионов при определенных условиях.

  • Отправлять «визового» иностранного работника в командировки можно на срок не более 10 дней суммарно за весь период. И только при соблюдении условий по п. 1 приложения к приказу Минздравсоцразвития от 28.07.2010 № 564н.

  • Получать заработную плату иностранный сотрудник может только на банковский счет. Выдавать зарплату наличными нельзя. Исключение – иностранный сотрудник, имеющий ВНЖ в России.

Специалисты Lexintel подчеркивают, что при трудоустройстве иностранных сотрудников важно соблюдать все правила и положения законодательства, внимательно проверять документы и избегать «серых» схем легализации работников-иностранцев.

В противном случае компания может попасть на штраф в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей за одного неправильно оформленного иностранного работника и на санкции вплоть до приостановки деятельности организации.

Чтобы не получить штраф и сэкономить время при оформлении иностранных сотрудников, проконсультируйтесь со специалистами миграционного отдела Lexintel по номеру: +7 (495) 229-14-25.

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