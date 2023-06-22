СОУТ: что это такое и как ее провести в 2023 году

Если ИП или юрлица работают с сотрудниками по трудовым договорам, то им необходимо проводить специальную оценку труда (СОУТ). Расскажем, что это за процедура и какие изменения в ней произошли в 2023 году.

Зачем нужна СОУТ

С ее помощью определяют опасные и вредные факторы работы, а по итогу — классы условий труда.

В соответствии с ними сотрудники получают право на различные льготы, например, сокращенный рабочий день или дополнительный отпуск.

Кто должен проводить оценку

Согласно 426-ФЗ все юридические лица и предприниматели, у которых есть штатные сотрудники и рабочие места для выполнения трудовых функций, должны проводить СОУТ.

При этом есть несколько исключений. Оценка не требуется:

по рабочим местам надомных или удаленных работников;

по рабочим местам сотрудников, заключивших трудовые соглашения с физлицами;

религиозным организациям.

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Как часто проводится оценка

Есть плановая и внеплановая СОУТ.

Плановая проходит раз в 5 лет. Повторное проведение специальной оценки условий труда не требуется, если вредные факторы не найдены и условия труда не менялись.

В новой организации СОУТ проводится в течение года с момента создания рабочего места.

Внеплановую СОУТ организуют, когда условия работы существенно изменились, например, фирма сменила офис или произошел несчастный случай на производстве. Полный список случаев, при которых проводится внеплановая оценка, приводится в ст.17 426-ФЗ.

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А если не проводить СОУТ

Периодически трудовая инспекция проверяет организации. Тех, кто не проводит СОУТ, могут оштрафовать:

для ИП при первичном нарушении — штраф 5—10 тыс. рублей, п ри повторном — 30—40 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

для должностных лиц — 5—10 тыс. рублей, при повторном — 30—40 тыс. рублей или дисквалификация на период от 1 года до 3 лет;

для юрлиц при первичном нарушении — 60—80 тыс. рублей, при повторном — 100—200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Что изменилось в 2023

Работодатели могут использовать результаты оценки не ранее, чем они размещаются в ФГИС СОУТ. Если сотрудник не согласен с результатами оценки своего места работы, он может подать работодателю и в профсоюз заявление с замечаниями и запросить внеплановую проверку. После проведения оценки утвердить отчет можно в течение 30 календарных дней со дня передачи документа экспертной организацией. Участники комиссии, у которых есть возражения, могут приложить их к отчету в письменном виде.

Как теперь проходит СОУТ

Пройти СОУТ нужно в несколько этапов:

Подпишите договор с аккредитованной компанией из реестра Минтруда. Если компания не является микропредприятием, то для спецоценки привлекается специальная экспертная организация. Сформируйте комиссию и выпустите приказ. Хотя саму оценку проводит сторонняя компания, за процессом наблюдает комиссия из представителей работодателя. В нее обязательно должны входить руководитель или ИП, специалист по охране труда или исполняющий его обязанности, а также представитель профсоюза. В приказе утверждается пофамильный список участников комиссии, сроки и график проведения экспертизы. Утвердите список рабочих мест. При этом считаются только сами места: например, если двое сотрудников трудятся за одним и тем же станком посменно, это одно рабочее место. Получите от оценщика идентификатор. После подписания договора оценщик в течение пяти дней получает номер, автоматически присваиваемый в ФГИС СОУТ, и передает его заказчику спецоценки. Пройдите оценку. Эксперты проверят условия труда и зафиксируют итоги. Работодатель должен быть готов предоставить необходимые документы, в том числе штатное расписание, должностные инструкции, сертификаты соответствия на оборудование и другие. Подпишите отчет. Комиссия должна либо утвердить его, либо сформировать возражения в течение 30 дней после отправки. Оценщик получит копию отчета, а оригинал хранится у работодателя. Получите уведомление. В течение 10 рабочих дней после проведения экспертизы оценщик отправляет итоги экспертизы в ФГИС СОУТ. А потом в течение 3 дней передает подтверждение заказчику.

После проведения оценки компании с допустимыми или оптимальными условиями труда должны составить и отправить в трудовую инспекцию декларацию соответствия. Срок для этого — 30 дней с момента внесения информации в ФГИС СОУТ.

Кроме того, работодатель должен ознакомить сотрудников с картами рабочих мест, где указаны вредные факторы труда и льготы, положенные работникам в связи с ними. Затем нужно заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам и опубликовать на сайте результаты спецоценки.

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СОУТ для микропредприятий

С 1 марта 2023 года и до 2029 года действует приказ Минтруда от 31.10.2022 № 699Н, который устанавливает порядок проведения оценки для микропредприятий.

Для проведения процедуры без стороннего оценщика, кроме отнесения к микропредприятиям, компании должны вести деятельность в определенной сфере.

Для проведения оценки в организации формируется комиссия, состоящая из сотрудников. Заполняются проверочные листы:

При наличии положительных ответов и выявлении вредных условий труда спецоценка проводится на данном рабочем месте с привлечением экспертной организации.

При отсутствии положительных ответов условия считаются допустимыми.

В этом случае составляется декларация соответствия, которая отправляется в Реестр деклараций и ФГИС СОУТ в течение 30 рабочих дней со дня утверждения проверочных листов.

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